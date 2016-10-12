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Совсем скоро казино Portomaso наполнится тысячами игроков «Битвы за Мальту», но перед этим состоится еще один крупный фестиваль покера, умолчать о котором мы не можем.
Речь идет о последнем в истории этапе Европейского покерного тура, который пройдет на Мальте.
Точнее говоря, конец серии ЕРТ намечен на декабрь в Праге, но даже в ранге PokerStars Championships фестиваль на Мальту уже не вернется. Не тот масштаб.
Подробнее об этих изменениях можно прочитать тут.
Итак, что же нас ждет на ЕРТ Мальта в этот раз?
Традиционно серия откроется с €10k Хайроллера, который возьмет старт во вторник 18 октября.
Следом за ним пройдет массивный «мейн» Итальянского покерного тура (IPT) с бай-ином в €1k.
Впрочем, для многих местных, равно как и начинающих талантливых игроков, наиболее интересен будет PokerStars Cup с бай-ином лишь в 330 евро.
В то время как профессионалы сразятся в Супер-хайроллера за 25 тысяч евро, а также в Главном событии с бай-ином €5,300.
Ниже можно посмотреть список наиболее интересных ивентов:
Отборочные сателлиты к ним еще идут на PоkerStars, так что все в ваших руках.
Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш экслюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
Как и на большинстве этапов серии ЕРТ во время турниров пройдет немало интересного и вне покерных столов.
У вас будет немало возможностей не только хорошо отдохнуть и поесть, но и принять участие в увеселительных мероприятиях #StarsFun.
Так, например, «старзы» вернут в живой покер турниры «Spin-&-Go», которые будут проходить с 2 до 8 вечера каждый день с 20 по 28 октября.
Планируют организаторы и мега-популярную в наши дни «Комнату бегства», куда вы попадаете вместе со своей командой и должны пройти ряд квестов, что выбраться наружу.
Для любителей «повоевать» забронированы площадки «Лазер-таг», где можно будет устраивать сражения друг с другом или командами. Тот же пейнтбол, но вместо шариков лазерные лучи – куда гуманнее для вашего здоровья.
А если вы никогда не видели столицу Мальты – Валетту, то «старзы» и туда организуют несколько увлекательных экскурсий для своих игроков.
Словом, будет весело, а подробнее информацию можно найти блоге PokerStars.
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