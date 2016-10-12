Речь идет о последнем в истории этапе Европейского покерного тура, который пройдет на Мальте.

Точнее говоря, конец серии ЕРТ намечен на декабрь в Праге, но даже в ранге PokerStars Championships фестиваль на Мальту уже не вернется. Не тот масштаб.

Подробнее об этих изменениях можно прочитать тут.

Итак, что же нас ждет на ЕРТ Мальта в этот раз?

Традиционно серия откроется с €10k Хайроллера, который возьмет старт во вторник 18 октября.

Следом за ним пройдет массивный «мейн» Итальянского покерного тура (IPT) с бай-ином в €1k.

Впрочем, для многих местных, равно как и начинающих талантливых игроков, наиболее интересен будет PokerStars Cup с бай-ином лишь в 330 евро.

В то время как профессионалы сразятся в Супер-хайроллера за 25 тысяч евро, а также в Главном событии с бай-ином €5,300.

Ниже можно посмотреть список наиболее интересных ивентов:

NL - Hold’em (18-20 октября) - €10,000 + €300

IPT Main Event (19-23 октября) - €1,000 + €100

PokerStars Cup (19-23 октября) - €300 + €30

€25K High Roller (21-23 октября) - €25,000 + €750

IPT High Roller (22-23 октября) - €2,000 + €200

EPT Main Event (23-29 октября) - €5,000 + €300

NL - Hold’em – Один день (24 октября) - €10,000 + €200

EPT High Roller (27-29 октября) - €10,000 + €300

PokerStars Open (27-29 октября) - €200 + €20

Отборочные сателлиты к ним еще идут на PоkerStars, так что все в ваших руках.

Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш экслюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.

Комната «бегства», лазеры, спины...

Как и на большинстве этапов серии ЕРТ во время турниров пройдет немало интересного и вне покерных столов.

У вас будет немало возможностей не только хорошо отдохнуть и поесть, но и принять участие в увеселительных мероприятиях #StarsFun.

Очаровательная Валетта.

Так, например, «старзы» вернут в живой покер турниры «Spin-&-Go», которые будут проходить с 2 до 8 вечера каждый день с 20 по 28 октября.

Планируют организаторы и мега-популярную в наши дни «Комнату бегства», куда вы попадаете вместе со своей командой и должны пройти ряд квестов, что выбраться наружу.

Для любителей «повоевать» забронированы площадки «Лазер-таг», где можно будет устраивать сражения друг с другом или командами. Тот же пейнтбол, но вместо шариков лазерные лучи – куда гуманнее для вашего здоровья.

А если вы никогда не видели столицу Мальты – Валетту, то «старзы» и туда организуют несколько увлекательных экскурсий для своих игроков.

Словом, будет весело, а подробнее информацию можно найти блоге PokerStars.