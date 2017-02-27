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Элиаш стал 3-кратным чемпионом WPT, а серия едет в Китай

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Даррен трехкратный!
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Гас Хансен, Карлос Мортенсен, Чино Рим, Энтони Зинно. Теперь компанию им составил Даррен Элиаш.

Всего лишь 5 игроков входят в список трехкратных чемпионов серии World Poker Tour (WPT).

И последним их них стал Даррен Элиаш, выигравший в минувшие выходные CAD $5,000 WPT Fallsview Poker Classic в Ниагара-Фоллс (Канада).

Элиаш стал первым среди 489 участников, получив не только CAD $449,484 (USD $335,436) призовых, но и билет в «Турнир чемпионов WPT» за 15 тысяч долларов.

Также он добрался и до второго места в рейтинге «Игрок года на WPT», уступая первую строчку лишь Бену Замани.

Лозер и Чен не устояли

Победа не далась легко Элиашу, ведь за финальным столом сидели такие профессионалы, как Маниг Лозер и Эндрю Чен.

Однако им не удалось подняться выше 5-го и 4-го места, соответственно.

В хедз-апе Даррен сумел без особого сопротивления обыграть Дэвида Элдриджа.

Выплаты финального стола:

1. Даррен Элиаш – C$449,484 ($335,436)
2. Дэвид Элдридж – C$300,982 ($224,613)
3. Жан-Кристоф Феррейра – C$193,583 ($144,465)
4. Эндрю Чен – C$143,199 ($106,865)
5. Маниг Лозер – C$107,399 ($80,149)
6. Абдул Хасан – C$86,184 ($64,316)

Тем временем, в Лос-Анджелесе стартовал этап WPT L.A.Classic с бай-ином в 10,000 долларов.

Всего участников оказалось – 521 человек, так что победителя ожидает приз более 1 миллиона!

Пекин откроет 16-й сезон WPT

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Нет, это - Адам Плиска.

Не за горами начало нового сезона в WPT, и на этот раз участники возьмут старт в Поднебесной.

С 15-го по 19-е апреля дебютный ивент будет проходит в Пекине, и там ожидается не менее 400 игроков.

Напомним, что в Китае уже 5 лет проходит «национальный» этап серии WPT, но теперь, по словам президента серии Адама Плиски, это будет уже полноценный турнир с Главным событием.

«Азия – это быстрорастущий рынок покера и проведение там этапа серии WPT станет следующим и логичным шагом в нашем развитии», - дополнил Плиска.

А последний этапе текущего 15-го сезона WPT возьмет старт 7 апреля, когда в Seminole Hard Rock Casino начнется «Турнир чемпионов WPT».

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