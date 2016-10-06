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Дван и Кейтс снова за одним покерным столом

Optimized NWM Tom Dwan Triton Interview
Том "Durrrr" Дван.
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Одни из лучших игроков мира в покер снова соберуться за покерными столами в Маниле, где в ноябре пройдет турнир супер-хайроллеров Triton Poker Series.

Главное событие серии имеет бай-ин в 500 тысяч гонкогских долларов (порядка 65,000 долларов США).

Впрочем, накануне придет турнир открытия в формате 6-макс с бай-ином в HK$200,000 (около $26,000).

По данным известного в Азии покерного сайта SoMuchPoker свое участие в серии уже подтвердили Том «durrrr» Дван, Дэн «jungleman» Кейтс, Джон Джуанда и Мустафа Канит.

По крайней мере президент Poker King Club Винфред Ю уже заявил, что Дван и Кейтс снова сойдутся друг с другом, что, впрочем, пройдет вне их знаменитой незаконченной дуэли.

Сама серия пройдет в два дня с 3-го по 4-е ноября в Маниле на курорте Solaire Casino Resort, где и находится покерный King Club.

Бизнесмены едут на супер-хайроллер

На данный момент никаких имен нет, но нет сомнений, что в Манилу приедет солидный десант крупных бизнесменов из Гонконга и Китая, чтобы сыграть в этом турнире.

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Дэн Кейтс.

Также в ближайшие недели ожидается и больше новостей про других знаменитых покерных профессионалов, которые захотят сразиться в этом супер-хайроллере.

В дополнении к двум турнирам во время серии пройдет и массовая и дорогая кэш-игра, так называемый Triton Cup, вход в которую будет стоить порядка 10 миллионов гонконгских долларов, что равно 1,29 миллиона долларов США.

Более, чем внушительно.

И если во время этой игры Дван и Кейтс сойдутся в клинче, то достойное зрелище гарантировано, ведь оба игрока еще нигде и ни разу не сказали, что их «дуэль» закончена.

Также неизвестно, приедет ли в Манилу победитель прошлогоднего супер-хайроллера немец Федор Хольц.

Год назад он выиграл 3,4 миллиона долларов, но сейчас находится в «частичной отставке».

Наконец, в последних планах организаторов Triton Poker Series значится благотворительный турнир в австралийском Перте, который пройдет 8-9 декабря 2016 года.

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