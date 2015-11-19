Компании Amaya, которая владеет покерными комнатами PokerStars и FullTilt, в последние дни теряет свои позиции на рынке, а вместе с этим и свою прибыль.

Как показывает статистика дела у компании Amaya идут очень хорошо, выручка составила порядка $1.3 млрд. Чистая прибыль, как и прежде лишь растет как на дрожжах. Еще бы эта цифра была не такой красивой, ведь они охватывают 71% рынка, причем на долю FullTilt приходит всего 3%.

По сравнению с прошлым кварталом прибыль увеличилась с $80 млн. до $90 млн., Количество игроков выросло практически на 2 млн. или на 9%. Тенденция очень хорошая везде положительная динамика и такой рост очень хорошо должен сказываться на развитии Amaya.

Все быть хорошо не может и во всей этой есть один большой минус. Стоимость акции Amaya упали в цене на 32%, а дело в том, что ожидаемая прибыль была гораздо меньше от того, что хотели увидеть определенные лица. Официальная версия происходящего это то, что американский доллар очень сильно укрепился по отношению к другим валютам, в том числе и евро. Но, к сожалению, это оправдание никого не убедило и цена акции Amaya составляют на сегодня $15.99, потеряв в цене $7.57.

Кто-то говорит, что все дело в изменениях VIP программы для регуляров, хотя это лишь догадки и реальная причина останется в тайне. Хотя может, просто какой-то толстосум решил попросту избавиться от акции Amaya.

Хотя если же опять обратиться к статистике, а она не врет, то может причина и кроется в новой VIP программе. За последние дни активность в руме упала на более чем три процента, но это, конечно же, не показатель. Эта цифра постоянно плавает то вверх, то вниз.

Интересно, есть ли компания, которая сможет дать отпор PokerStars? Ведь сейчас она нужна как никогда, когда регулярные игроки не довольны, самое время их переманить к себе и не надо даже ничего придумывать, взять все то, что было хорошим на PokerStars, и запустить у себя в руме вложив конечно в него огромные деньги. Этот бизнес конечно рискованный, но кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Рынку нужен некто, кто откусит большую часть от 71% рынка у Amaya и даст бой этому монополисту. Мечтать конечно же никто не запрещает и поэтому можно хоть на бумаге об этом поговорить, но кто знает, возможно что-то и произойдет в светлом будущем.