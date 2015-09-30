Во время игры мы сталкиваемся с различными ситуациями, когда нам необходимо кардинально менять стратегию игры и диапазон рук.

Игра с коротким стеком встречает в основном турнирном покере, где умение играть с коротким стеком менее 20бб очень необходимо. Мы не будем затрагивать игру различных турбо СНГ, где изначально стек короткий.

Что значит короткий стек в турнире, это когда вы оказали в ситуации, когда стек наш не представляет особой радости и блефовать нам уже сложно, и оказать давление на соперников еще возможно.

Когда наш стек становить менее 20бб, можно начинать рассматривать стратегию игры под названием пуш-фолд.

Кругом воришки

Когда до нас будет доходить большой и малый блайнд, их постоянно будут хотеть украсть окружающие нас игроки, дабы поскорее нас выбить и забрать остатки стека. Если малый блайнд мы еще можем отпустить, то большой блайнд для нас это существенный урон.

Диапазон рук, при которых в нашей ситуации будет происходить защита ББ, очень широк. Это не значит, что у нас по любому должен быть на руках хотя-бы один туз. Мы должны помнить о том, что с каждым кругом мы становимся слабее и наш пуш в 8-10 бб, будет гораздо легче закрыть, чем например в те же 15бб.

Наш диапазон должны попадать такие руки, которые могут усилиться на флопе, одномастные коннекторы самое оно. Мы можем рассчитывать как на флеш, так и на стрит. Главное не ссать пушить с бб с подобными руками.

В ситуации, когда мы имеем достаточно малый стек, чтобы противопоставить средним стека, мы можем пересидеть даже их. Тут пример беру из своей игры. В юбилейном турнире Sunday Million, когда игре оставалось около 500 игроков, мой стек был ниже среднего и с каждым кругом таял.

В данной ситуации я тупо пересиживал еще один пэйджамп и потом еще и еще. В итоге я досидел с 500 игроков, когда мой стек не был играбельным до 201 и пересидел много игроков, у которых стеки были просто громадные.

Моя стратегия основывалась по ситуации за столом, я понимал и чувствовал, что именно сейчас я могу украсть блайнды, не имея карты и обезопасить себя еще на круг. Но когда была карта, грех не пушить или разыгрывать ее лимп-пушом.

Не знаю, игра с короткими стеками очень сложна, и понять, как играть ее сложно. Иногда имея А2 или А5 лучше сфолдить, а с 78 одномастными запушить. Если при игре с большими стеками стратегия игры понятна, то при бландах менее 20бб стратегия меняется каждую раздачу.