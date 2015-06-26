Покер считается скучной игрой, а все потому, что основную часть времени за игрой вы просто сбрасываете свои карты в пас в ожидании достойной стартовой руки.

Когда мы садимся играть в покер и не важно, в какой формат, будь то МТТ или Кэш, или просто СНГ мы сталкиваемся с одной проблемой постоянно, отсутствие стартовой руки для ее розыгрыша на длительном промежутке времени.

Лично у меня бывало, что я не видел флопа на протяжении трех часов, а все из-за того, что мне попросту не сдавали хоть какую-то адекватную стартовую руку, с которой можно было отправиться в розыгрыш.

И что самое удивительное, все мы, игроки в покер, оправдываемся одинаково, если проигрываем - «не заходила карта, вот и вылетел». С этим ничего не поделаешь, такова реальность игры в покер, хоть в онлайн, хоть в оффлайн.

И чтобы не скучать за столом, то есть несколько вариантов, чтобы занять себя. Во-первых, у вас огромное количество времени на изучение своих оппонентов, с какими руками они заходят с какой позиции рейзят, какие рейзы делают и т.д. Нам это очень пригодиться, чтобы оставаться на плаву, даже если нам не сдают карты.

Когда мы долго сидим и не заходим в игру в глазах оппонента мы отображаемся как игрок не просто тайтового стиля, а супер тайтового. А такой имидж нам только на руку, как раз для того, чтобы быть на плаву.

Как использовать свой имидж?

Имея такой имидж, мы с легкостью можем периодически применять такой прием, как сквиз и забирать неплохой банк не имея ничего. А все потому, что такое действие будет означать одно, что у вас на руках монстр. Так же благодаря такому имиджу мы можем воровать блайнды, а так же пытаться переставить оппонента в 4 или 5 бет.

Здесь будет работать наш имидж, и только он. Не побоюсь даже сказать, что позиция не будет играть какой-то значимой роли, хотя для сквиз необходима поздняя позиция. Опять же имея такой имидж, не значит, что мы должны блефовать очень часто. Ели вы не в курсе, то блеф необходимо подготавливать и ждать определенной ситуации за столом.

Вот такими вещами можно занять себя во время игры, если достаточно долго к вам не заходят приличные стартовые руки. Но если вы не хотите рисковать, применять блеф и сквизить своих оппонентов, то можно тупо переждать данное затишье, если конечно хватит боеприпасов.

Как по мне, то это все необходимо применять. В юбилейном турнире Sunday Million, я играл и супер тайтово и супер агрессивно в первые часы, что позволило держаться чип лидером целый час и длительное время турнира находиться в первой двадцатке. Благодаря этому я добрался до топ 300, но дальше просто «перестало заходить».

Удачи вам!