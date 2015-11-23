Черная книга Лас-Вегаса

В фильмах, где показывали казино Лас-Вегаса вы, наверное, встречали фразу «черный список», люди, попавшие туда, были практически обречены.

О таком списке постоянно разговаривали в фильме «Казино» с Робертом Де Ниро в главной роли, но что это за книга или список? Об этом очень мало информации, но кое-что я все-таки раскопал.

Когда появилась эта книга точно не известно, но известно то, что в начале 60 годов. Черная книга появилась не случайно, после того как были легализованы азартные игры необходимо было как то контролировать процесс.

Именно в 60 годах власти США решили наконец взять под свой контроль всех тех, кто вкладывал деньги в строительство казино, ведь в основном это были гангстеры того времени. Как воздействовать на определенный круг лиц федералы не могли, они решили их просто вытеснить из Лас-Вегаса.

На сегодняшний день известно, что в этой самой книги в кожаном черном переплете содержится 66 имен. Таких людей еще называли «исключительные люди». Что же грозило этим людям, попавшим в эту книгу? А грозило им все «по-взрослому».

Таким людям запрещалось владеть казино, управлять и даже работать, и вдобавок ко всему просто войти и поиграть, им также было запрещено. Дабы их друзья и знакомые не пускали их через черный вход, было введено следующее: Казино, которое ослушалось и решило все же пустить дорого гостя к себе в гости лишалось игровой лицензией, а это господа приговор.

В истории существует один случай, когда казино потеряло свою лицензию. Некий гангстер по имени Сэм Джианкана посетил отель Френка Синатры, в итоге это привело к тому, что отель потерял свою лицензию. И никто вам помочь уже не мог, ни какая знаменитость и никакие деньги, хотя кто знает, как все у них там устроено.

Если же человек узнавал о том, что его включают в черный список, то у него еще был шанс отскочить, правда, я не знаю, что необходимо было рассказать Невадской комиссии игр, чтобы они сжалились.

Имена, к сожалению которые располагаются в этом списке из 66 лиц, я не мог найти, известно лишь одно, что основная масса это самые матерые карточные шулера, которых не особо любят владельцы казино.

Не стоит путать данную книгу с черным списком казино, куда включаются совсем другие посетители казино. Туда может попасть любой как, например, случилось c Владимиром Добровольским, которого не пустили в казино Aria, а так же запретили посещать заведения сети Caesars. И естественно закрыли доступ к WSOP.