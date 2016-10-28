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Чемпион «Битвы за Мальту»: Я вернусь, чтобы войти в историю!
Французский игрок в покер Николя Пруст выиграл в 2015 году рекордную «Битву за Мальту», и уже во вторник мы снова увидим его на нашем турнире – чемпион приедет защитить титул.
Конечно, Николя знает, что это будет почти невероятно, но в покере все возможно. Иногда.
RussiaPokerNews: Певрый вопрос – как ты провел этот год после победы на «Битве»?
Николя Пруст: Все пошло не так, как я представлял (смеется). Планы были просты – много играть в покер, особенно в живых турнирах.
В итоге, в турнирах то я сыграл немало, но на WSOP в Лас-Вегас не попал по разного рода причинам, что огорчает.
А потом мне стал покер немного надоедать. То ли от большого успеха, то ли от того, что мне больше стали нравиться путешествия. Так что я много повидал за год, и это круто (смеется). Особенно понравилось в Таиланде, некая восточная магия.
Так что в покерном смысле год был «мертвым», и я вообще думал, что могу и не вернуться на Мальту.
RPN: Ты получал предложения от покер румов или спонсоров?
НП: Нет, но я не настолько открытый игрок. Может быть я и хорош для спонсорского игрока, но не умею себя продать.
Впрочем, я и не пытался, тем более, что год провел неактивно и вряд ли могу быть хорошей целью для спонсоров сейчас.
RPN: Как ты объяснишь этот «неудачный год»?
НП: Дело не только в удаче, но и в настрое. Все не так сложилось.
У меня не всегда есть возможность общаться с коллегами по покеру, и отсутствие прогресса снизило мою мотивацию к игре.
RPN: Ставишь ли ты себе цель на «Битве за Мальту - 2016»?
НП: Конечно, и не сомневаюсь, что стану двукратным чемпионом «Битвы». В этом году я еще не попадал в ИТМ, так что пришло время (смеется).
Так что дам совет всем, кто хочет выбить и турнира чемпиона: не сомневайтесь, делайте. И побольше блефон и крейзи-мувов (смеется), я буду готов к ним. В конце концов, может это мой единственный шанс сделать дипран на турнире в этом году.
Впрочем, если серьезно, то я понимаю, что шансы выиграть такой турнир два раза подряд близки к нулю. Так что я попробую играть в этот раз не только ради денег, а чтобы попробовать войти в историю.
RPN: Чувствуешь ли ты какое-то особое давление на себя из-за статуса чемпиона?
НП: Нет, это другие игроки почувствуют давление (улыбается).
Как я уже сказал, шансов почти нет, так что и давления не будет. Мне главное играть в своем стиле и быть лучшим за столом, так что давление со стороны мне даже поможет сохранять концентрацию.
Тогда, год назад, победа на «Битве» вернула меня в покер, ибо давно не было хороших результатов, и я терял уверенность в своих силах.
И вот сейчас, как бы сентиментально это не звучало, у меня снова есть шанс изменить свою жизнь. Так что я готовлюсь, как могу, чтобы снова испытать те эмоции и чувства.
Человек, не играющий в покер, просто не поймет меня.
RPN: У тебя есть какие-либо пожелания или советы для новичков «Битвы за Мальту» в этом году?
НП: Хмм, если я скажу, что каждый вечер надо идти и напиваться до чертиков, то вы посчитаете это блефом (смеется)?
Но правда в том, что мой лучший совет – это играйте так, как вам этого хочется. Если вы хотите играть и победить – то делайте все для достижения этих целей.
А главное – получайте кайф от игры. Покер – это игра. И если вы получаете удовольствия от процесса игры, то, возможно, фортуна тоже окажется на вашей стороне.
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