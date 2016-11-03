«Битва за Мальту – 2016» набирает обороты!

Забегая вперед, сразу скажем, что оба чемпиона достойно выступили в День 1А, набив приличные стеки и получив место в субботнем Дне 2.

А это лишь добавляет интереса к «Битве за Мальту», ведь завтра на старте мы ожидаем еще одного экс-чемпиона – болгарина Антуана Кацарова!

Всего же на старт нашего турнира вышли 271 участник, из которых в следующий день сумели пробиться 95 игроков.

И это только в День 1А, который всегда является самым малочисленным, тогда как в стартовые Дни 1В и 1С поля будут куда-более массивные.

И это только начало.

Точнее говоря, в оба дня будет задействованы все 700 посадочных мест турнира, и не факт, что всем удастся воспользоваться свои правом на ре-энтри.

Чемпионы держат удар

Кроме выше озвученных чемпионов удачно преодолели День 1А и такие известные покерные профессионалы, как обладатель двух браслетов WSOP и легенда шведского покера Крис Бьорин.

«Выжил» в среду и его соотечественник, и тоже знаменитый ветеран скандинавского покера Петер Эйкхардт, который свой первый чемпионский браслет WSOP добыл лишь минувшим летом.

Не обошлось и без селебрити, а также звезд спорта (пусть и уже в отставке, но разве это важно) и на этот раз.

Так порадовал нас своей игрой экс-голкипер сборной Швеции по футболу Магнус Хедман, прошедший в следующий день с небольшим стеком в 23,900 фишек.

Впрочем, менее повезло норвежским музыканта – рэперу Петеру Кристиансену (“Katastrofe”) и его гламурной подруге по арт-цеху Линни Мейстер – оба держались до последних уровней, но на финишный спурт им не хватило удачи.

Кстати, вот вам образчик их совместно творчества (песня про пиво, про много пива):

Также не задержался сегодня в турнире звездный норвежский игрок в покер Андреас Хойвольд, который играет на каждой «Битве за Мальту», и он уже попадал «в деньги».

Однако, с первой попытки пройти в День 2 Андреасу не удалось.

Посмотрим, что будет завтра.

Кстати, в День 1В вступит в борьбу и россиянин Константин Пучков, выигравший в номинации «Живая легенда покера» от Spirit of Poker Awards.

Избранный чипкаунт после Дня 1А:

Павлос Ксантопулос (Греция) – 246,300

Клема Бруне Манкан (Франция) – 221,000

Маркус Ларсон (Швеция) – 205,000

Рафаэль Соррентино (Италия) – 198,700

Маттиас Лундквист (Швеция) – 196,700

Джулио Спампинато (Италия) – 190,700

Мартинас Рачинскас (Литва) – 186,000

Расмус Эрикссон (Швеция) – 179,100

Ла Маттина Густо – 171,100

Йохан Нильсен (Швеция) – 123,600

Джеки Качия (Мальта) – 82,800

Деннис Берглин – 66,700

Крис Бьорин (Швеция) – 65,300

Николя Пруст (Франция) – 56,600

Луис Картариус (Германия) – 32,700

Магнус Хедман (Швеция) – 23,900

Джереми Брод – 23,200

Видеообзор дня 1А: