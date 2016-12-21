Роберт Берглунд – чемпион «Битвы за Мальту» (€160,000)!
Все закончилось уже в 5-й раздаче хедз-апа.
Впервые в истории «Битвы за Мальту» чемпионом стал скандинавский игрок – Роберт Берглунд (Швеция).
Джон Финнаган сделал лимп на баттоне с
Роберт Берглунд задумался, и объявил олл-ин с
Казалось бы, не лучшее решение, но судьба-фортуна вмешалась в раздачу, подарив шведу чемпионство на ривере.
Борд:
Вот так, собрав топ-пару на ривере, Роберт Берглунд не только выиграл раздачу, но и юбилейную «Битву за Мальту», получив за это историческое достижение рекордную для нашего турнира призовую сумму в €160,000!
С друзьями!
- Уровень
- 37
- Блайнды
- 300000/600000
- Анте
- 50000
- Участников
- 1
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