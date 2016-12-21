Хроника

"Ноябрьская девятка" для "Битвы за Мальту - 2016"!

"Финалка"!
"Финалка"!

Итак, «Ноябрьская девятка» для «Битвы за Мальту – 2016» сформирована, и уже завтра мы узнаем имя нового чемпиона!

Чипкаунт Топ-9:

Джон Финниган (Ирландия) – 10,840,000

Расмум Эрикссон (Швеция) – 8,795,000

Лоуренс Брандт (США) – 8,000,000

Флавиано Каммисули (Италия) – 6,215,000

Гонзало Фернандес (Испания) – 2,900,000

Роберт Берглунд (Швеция) – 2,895,000

Роберт Сверре Эльк (Швеция) – 2,500,000

Джорджио Лигасакки (Италия) – 2,200,000

Йонас Хянерт (Швеция) – 1,000,000

До встречи завтра в прямом эфире, как здесь, так в ТВ-трансляции!

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000
Участников
9

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Алессандро Монтанья – 10 место (€9,100)

В последней раздаче Дня 3 на «Битве за Мальту» произошло следующее: Роберт Сверре Эльк открылся рейзом 400к с УТГ, получив олл-ин от Алессандро Монтаньи с большого блайнда в размере 950к.

После нескольких минут размышлений, Эльк сделал колл, так как фишек у него было все равно больше.

Монтанья: A J

Эльк: K Q

Дилер выложил на стол: Q T 7 Q 8

Это и привело к вылету Монтаньи с предфинального стола, закончив День 3.

 

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000
Участников
9

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Давиде Фикера – 11 место (€9,100)

И их осталось 10. Так бывает, но дилера раздают «мертвые» кулера, когда игроки просто не могут выкинуть карты.

Вот и на этот раз Давид Фикера сделал рейз с кат-оффа, получив два колла в ответ. Причем одним из них был Расмус Эрикссон с большого блайнда.

Флоп: J 3 4. Эрикссон ставит 360к, а Фичера сразу переставляет до 860к.

Флавио Каммисули фолдит, а Эрикссон делает ре-рейз, получая олл-ин в ответ.

Шоудаун: 4 3 у Эриксона и A J у Фикера.

Терн T, риве 2 и Расмус Эрикссон забирает огромный банк.

Итак, у нас осталось 10 игроков, и все они теперь помещаются за ТВ-столом.

Игра продолжится, пока их не останется девять.

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000
Участников
10

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Эвен Спиллинг – 12 место (€9,100)

Юный норвежский игрок сегодня был и наверху, и коротышом, но все закончилось на 12-й позиции, когда остатки стека Эвен Спиллинг поставил в центра стола, имея лишь Т-6 на руках.

Очень быстро он получил колл от Расмуса Эриксона, которому дилер раздал К-9.

Борд: A-8-J-2-3.

До встречи, Эвен, в следующем году на «Битве за Мальту – 2017»!

У нас осталось 11 игроков.

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000
Участников
11

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Чипкаунт после 30-го уровня

Чиплидер Джон Финниган.
Чиплидер Джон Финниган.

Сыграны, 30 уровне, чипкаунт:

Джон Финниган – 11,200,000

Лоуренс Брандт – 7,500,000

Флавиано Каммисули – 6,400,000

Расмус Эриксон – 5,500,000

Джорджио Легассак – 3,300,000

Эвен Спиллинг – 2,100,000

Роберт Сверре Эльк – 2,100,000

Роберт Берглунд – 1,900,000

Гонзало Фернандес – 1,800,000

Йонас Ханерт – 1,700,000

Давиде Фикера – 1,200,000

Алессандро Монтанья - 700,000

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000
Участников
12

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Патрик Кларк – 13 место (€6,400)

Чертова дюжина Патрика Кларка.
Чертова дюжина Патрика Кларка.

Ирландская битва на «Битве за Мальту – 2016» - Джон Финниган против Патрика Кларка закончилась не в пользу последнего.

На ривере A 6 3 K Q Финниган поставил ставку, но Кларк объявил олл-ин с A 2, попав в ловушку, ибо у противника на ривере закрылось стрит-дро J T.

Теперь в выплатах пейджамп, ибо за 12-е место полагается уже €9,100.

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000
Участников
12

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Алессандро Сиена – 14 место (€6,400)

Пришел момент и для Алессандро Сиены сказать «пока» нашему турниру.

Сначала он удвоил Йонас Хянерта с К-Т против Т-Т последнего.

А затем свои последние 3 ББ выставил вперед с А-J.

Однако у Джорджио Легасакки были А-А, и это было концом для пути Сиены на «Битве за Мальту – 2016».

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000
Участников
13

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Роберто Ланеро – 15 место (€6,400)

Чиплидер на начало дня уже вне игры.

Он объявил олл-ин с А-К, но Роберт Сверре Эйк сделал колл с J-J.

Борд: 5-2-4-6-Q

Испанец вне игры, но с утра он сказал нам, что уже счастлив, как только можно представить.

В конце концов, он получил - €6,400, это почти столько же, сколько вообще за всю его покерную карьеру ранее.

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000
Участников
14

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Люсио Бернато – 16 место (€4,800)

Блеф сгубил игрока. На флопе K Q 7 (в банке уже 900к) его оппонент – Лоуренс Брандт – поставил 500к, а Бернато не нашел ничего лучше, как объявить олл-ин (около миллиона фишек).

В ту же секунду в центр стола полетела фишка, и Брандт показал K J – топ-пара.

У Бернато были лишь A J – гатшот и оверкарта, усилится которые не сумели.

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000
Участников
15

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Милош Бабович – 17 место (€4,800)

Бабович сделал рейз 225к с баттона, но чипак Финниган переставил до 500к с малого блайнда.

Бабович 4-бет 1,05 млн и снова колл.

Флоп: 9-J-9. Чек – олл-ин от Бабовича – инста-колл.

Финниган: А-9 мастевые

Бабович: А-А

«О, нет» - все, что сказал Милош, увидев руку оппонента. Терн и ривер не помогли.

У Финнигана стало больше 10 млн фишек.

Уровень
29
Блайнды
50000/100000
Анте
10000
Участников
16

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Кнут Мо - 18 место (€4,800)

Стандартный покер: префлоп олл-ин с К-Т против А-Q Лоуренса Брандта.

Уровень
29
Блайнды
50000/100000
Анте
10000
Участников
17

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Карл-Хайнц Метц - 19 место (€3,800)

Метц с коротким стеком выставился олл-ин с А-8 на префлопе против А-Q Бабовича.

Борд: 5-T-4-J-6

Уровень
29
Блайнды
50000/100000
Анте
10000
Участников
18

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Джим Андерсон - 20 место (€3,800)

Андерссон выставился с 4-4, но попал под К-К Сверре Эйка. Борд ничем не помог ему.

Уровень
29
Блайнды
50000/100000
Анте
10000
Участников
19

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Смотрите «Битву за Мальту» вживую за ТВ-столом!

Наступил долгожданный момент, когда все оборудование для Live-трансляции финального стола работает отлично, а посему, уже сегодня мы решили сделать «Избранный стол» с ТВ-трансляцией, которая доступна здесь.

Ведущие – Роланд Бутби (комментатор Global Poker League) и известный шведский PokerTube блоггер Рикард Оберг.

А это "за сценой":

Уровень
28
Блайнды
40000/80000
Анте
10000
Участников
20

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Чипкаунт после 28-го уровня

У нас небольшой перерыв, в строю осталось лишь 20 лучших игроков.

Топ-20:

Джон Финниган  8200000

Эвен Спиллинг 4800000

Расмус Эриксон 3500000

Роберт Берглунд 3100000

Флавиано Каммисули 3000000

Гонзало Фернандес 2750000

Патрик Кларк 2400000

Алессандро Сиена 2300000

Давиде Фикера 2000000

Лоуренс Брандт 1900000

Роберт Сверре Элк 1750000

Кнут Мо 1400000

Роберто Ланеро 1400000

Йонас Ханерт 1310000

Милош Бабович 1250000

Алессандро Монтанья 1210000

Люсио Бернадо 1100000

Джим Андерсон 825000

Карл-Хайнц Метц 700000

Джорджио Легассак 625000

Уровень
28
Блайнды
40000/80000
Анте
10000
Участников
20

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Джон Финниган продолжает доминировать

Британец имеет уже почти в два раза больше фишек, чем у его ближайшего преследователя – 8,2 миллиона против 4,8 миллиона норвежца Ивена Спиллинга.

В последней раздаче перед перерывом он отправил в кассу за деньгами шведа русского происхождения Евгения Крикуна.

Последний сделал рейз с баттона, получил ре-рейз от Финнигана и задвинул олл-ин.

Британец сделал быстрый колл, перевернув 8-8. У Крикуна были лишь 6-6.

На стол дилер положил 4-9-7-2-4 и Финниган продолжил собирать скальпы противников за своим ТВ-столом.

Уровень
28
Блайнды
40000/80000
Анте
10000
Участников
20

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Анне Метте Стандаль – 29 место (€3,240)

Не останавливаться!
Не останавливаться!

Ну, вот и все, в турнире только мужчины остались у нас. По крайней мере, в Главном событии «Битвы за Мальту – 2016».

Норвежская представительница Анне Метте Стандаль запушила остаток своего стека с J-6, но у Джорджео Лигасакки были Q-5.

Дилер положил на стол A-K-9-3-2, и Анне стала «Last Woman Standing» на нашей «Битве за Мальту» в 2016 году, заработав за 29-е место €3,240.

Уровень
28
Блайнды
40000/80000
Анте
10000
Участников
25

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Гримальди не станет Ньюхаусом «Битвы»

Джузеппе Гримальди.
Джузеппе Гримальди.

Не суждено Джузеппе Гримальди снова занять 9-е место на «Битве за Мальту», повторив рекорд Марка Ньюхауса, который дважды подряд выходил в «Ноябрьскую девятку», и оба раза занимал 9-е место.

Путь Гримальди закончился на 52-м месте.

«Я мечтал снова попасть за финальный стол. Я хорошо стартовал, и имел шанс в А-Q, но затем все пошло не так».

Раздача, после которой Гримальди покинул турнир.

Уровень
27
Блайнды
30000/60000
Анте
5000
Участников
32

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Обзор Дня 2 на видео

Пропустили события за вчерашний день? Нет возможности прочитать всю трансляцию?

Тогда для вас все самое интересное в видеообзоре Дня 2:

Уровень
27
Блайнды
30000/60000
Анте
5000

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Спиллинг строит стену из фишек

Неверноятно, но Ивен Спиллинг начинал сегодняшний день с небольшим стеком меньше 600к фишек, но сейчас он строит стены из них, став чиплидером.

Только что он выбил из борьбы немца Виктора Ваала, поймав того на крупном блефе.

На доске лежал K 8 7 T Q, а в банке было около 800k фишек.

В этот момент Спиллинг сделал бет 300k, а Ваал объявил олл-ин на 1 миллион фишек.

Спиллинг – колл, показав K K – топсет, в то время как у Ваала были лишь A 9 – полный блеф.

Немец вне игры, а Спиллинг имеет теперь более 4 млн фишек в качестве явного чиплидера турнира.

Тем временем, игрока отыграли 2 уровня и сейчас 20-минутный перерыв.

В строю остается ровно 40 человек.

Уровень
26
Блайнды
20000/40000
Анте
5000
Участников
40

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Last woman standing… Анне Метте Стандаль

Представительница Норвегии, согласно нашим данным, имеет свой небольшой обувной магазин, и это объясняет столь необычный «кард-протектор» на столе перед ней.

Впрочем, после вылета полячки Аниты Хмилевич на 60-м месте, Анне осталась единственной женщиной в Главном событии «Битвы за Мальту», с чем мы ее и поздравляем.

У нее стек порядка 430к, что вдвое меньше среднего, но шанс есть всегда.

Уровень
26
Блайнды
20000/40000
Анте
5000
Участников
47

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17 вылетов за 45 минут!

Анита Хмилевич.
Анита Хмилевич.

Первый уровень предфинального дня "Битвы за Мальту" завершен.

Очень много игроков с короткими стекам пытались удвоиться, но сегодня фортуна благоволит другим игрокам.

Вылетела из турнира полячка Анита Хмилевич (на фото) на 60-м месте, предпоследняя женщина за игровыми столами.

Напомним, что каждый из оставшихся игроков уже гарантировал себе €2,020 призовых.

Сейчас за столами 55 игроков.

Таблица выплат:

1.    €160,000
2.    €110,000
3.      €67,000
4.      €56,000
5.      €46,500
6.      €37,500
7.      €29,000
8.      €21,400
9.      €14,540

10-12       €9,100
13-15       €6,400
16-18       €4,800
19-27       €3,800
28-36       €3,240
37-45       €2,750
46-54       €2,370
55-63       €2,020
64-72       €1,760

 

Уровень
25
Блайнды
15000/30000
Анте
4000
Участников
55

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Кто остался в строю?

Итак, среди героев 3-го дня отметим в первую очередь грека Павлоса Ксантопулоса, ибо он единственный из игроков, который имеет браслет WSOPE (€3k NLH WSOPЕ Берлин).

Кстати, он играл на «Битве» и год назад, а также в турнире хайроллеров.

Есть в списке и один из финалистов прошлых турниров – итальянец Джузеппе Гримальди (на фото), который в 2015 году занял 9-е место на «Битве за Мальту».

Еще один регуляр «Битвы» Джои «Maltese» Грек имеет более 1,4 миллиона призовых в своей карьере.

Также среди участников можно найти ирландца Патрика Кларка (чемпион Irish Poker Open 2014) и британца Мэтта Адамса (выиграл GSOP в Праге в 2012 году).

Уровень
25
Блайнды
15000/30000
Анте
4000
Участников
63

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Играем до финального стола! (9 человек)

Поехали!
Поехали!

Добрый день, у нас стартовал День 3 на "Битве за Мальту - 2016".

На старт вышли 72 игрока, но по итогам дня "в живых" останется лишь 9 из них, которые и сформируют завтрашний финальный стол.

Кстати, он будет показан в Live-трансляции с открытыми картами и небольшой задержкой.

Полный чипкаунт на старте Дня 3:

 
N Player Chips TABLE SEAT
1 LANERO CARRILLO ROBERTO 2,290,000 5 7
2 ERIKSSON RASMUS 2,190,000 8 2
3 CAMMISULI FLAVIANO 1,585,000 4 2
4 FINNIGHAN LINKINS JOHN 1,400,000 2 2
5 FICHERA DAVIDE 1,360,000 2 4
6 ZAPPALA GABRIELE 1,315,000 5 6
7 TIGELL JONATHAN 1,208,000 7 6
8 GOSLINGS JOHAN 1,105,000 7 8
9 CLARKE PATRICK 1,100,000 8 7
10 MO KNUT 985,000 4 6
11 WAAL VIKTOR 984,000 6 4
12 DAHAN ROEI 977,000 5 5
13 MONTAGNA ALESSANDRO 973,000 1 9
14 SIENA ALESSANDRO 973,000 3 4
15 TEGA EGISTO 886,000 4 9
16 BRANDT LAWRENCE EDWARD 863,000 2 8
17 PATTI SALVATORE 846,000 3 6
18 ANDERSSON JIM DOUGLAS 761,000 5 2
19 HERNANDEZ CAMILO 759,000 8 3
20 ASHER EREZ 714,000 5 1
21 ASIN IGNACIO 714,000 1 7
22 BERNARDO LUCIO 710,000 5 9
23 BABOVIC MILOS 675,000 8 5
24 DI BELLA GIUSEPPE 672,000 4 3
25 HAHNERT JONAS 663,000 5 3
26 SPILLING EVEN 663,000 6 3
27 PERERA ROHAN 584,000 5 4
28 DONOUR MILAN 573,000 7 9
29 SMOLER IGOR 559,000 2 3
30 HAGBLAD ANDRE 555,000 2 7
31 OLSSON JIMMY 553,000 2 5
32 SVERRE EIK ROBERT 550,000 1 5
33 KRIKUN EUGENY SERGEEVICH 539,000 5 8
34 MULLER PETER 523,000 8 4
35 PRO FERNANDEZ GONZALO 514,000 7 4
36 EIKILIS SHABTAY AVIAD 510,000 4 4
37 THOMSEN HENRIK ASTRUP 501,000 8 9
38 LIGASACCH GIORGIO 492,000 7 3
39 AMSALEM ISRAEL DUDI 487,000 7 5
40 LUNDSTEN STIAN 455,000 1 8
41 HAVERKAMP RONALD 445,000 6 9
42 METZ KARL-HEINZ 441,000 1 4
43 COZMA MOSHE 418,000 3 7
44 OCCHIPINTI GIUSEPPE 406,000 6 1
45 NYHEIM NIKOLAI 389,000 6 6
46 KMICIEWICZ ANITA 366,000 6 5
47 BEZALEL LIAD 359,000 3 5
48 GRIMALDI GIUSEPPE 357,000 8 6
49 DI MARTINO GIOVANNI 354,000 7 7
50 BERETTA LUCA 320,000 6 7
51 ASARAF AMIKAM 306,000 3 3
52 GRECH JOSEPH 305,000 8 1
53 TORTOMASI DOMENICO 288,997 4 8
54 LARSSON LARS MARCUS 281,000 4 7
55 STANDAL ANNE METTE 280,000 1 2
56 ALESTRA ALESSIO 275,000 3 1
57 BERGLUND BJORNS STIG ROBERT 275,000 7 1
58 MARINELLI DARIO 259,000 4 1
59 NILSEN ROGER 257,000 7 2
60 HUOVINEN JARKKO 238,000 2 1
61 ADAMS MATTHEW ROSS 234,000 1 3
62 STEVANOVIC DAVORIN 229,000 6 8
63 MERDZHANOV MEREL 226,000 2 6
64 ROMANO GIUSEPPE 206,000 1 6
65 KHUU CHUCK 200,000 2 9
66 XANTHOPOULOS PAVLOS 199,000 4 5
67 DENARO GIUSEPPE 198,000 1 1
68 SICILIANO MARCO 177,000 3 2
69 LANTZ DANIEL 167,000 3 8
70 HERLEMONT LAURENT 166,000 3 9
71 WARFVINGE PETER 162,000 6 2
72 GAZIS SPYRIDON 151,000 8 8
Уровень
25
Блайнды
15000/30000
Анте
4000
Участников
72

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Название Battle of Malta 2016 Main Event
Арена Portomaso Casino, Malta
Дата 2 Ноябрь 2016
Финальный день 7 Ноябрь 2016
Бай-ин 550 €
Регистраций 1813
Призовой фонд 879 305 €
За первое место 160 000 €
Уровень Анте Блайнды
Уровень 1 0 25/50
Уровень 2 0 50/100
Уровень 3 0 75/150
Уровень 4 25 100/200
Уровень 5 25 150/300
Уровень 6 50 200/400
Уровень 7 50 250/500
Уровень 8 75 300/600
Уровень 9 75 400/800
Уровень 10 100 500/1000
Уровень 11 100 600/1200
Уровень 12 200 800/1600
Уровень 13 300 1000/2000
Уровень 14 300 1200/2400
Уровень 15 400 1500/3000
Уровень 16 500 2000/4000
Уровень 17 500 2500/5000
Уровень 18 500 3000/6000
Уровень 19 1000 4000/8000
Уровень 20 1500 5000/10000
Уровень 21 1500 6000/12000
Уровень 22 2000 8000/16000
Уровень 23 3000 10000/20000
Уровень 24 3000 12000/24000
Уровень 25 4000 15000/30000
Уровень 26 5000 20000/40000
Уровень 27 5000 30000/60000
Уровень 28 10000 40000/80000
Уровень 29 10000 50000/100000
Уровень 30 10000 60000/120000
Уровень 31 20000 80000/160000
Уровень 32 20000 100000/200000
Уровень 33 20000 120000/240000
Уровень 34 40000 150000/300000
Уровень 35 50000 200000/400000
Уровень 36 50000 250000/500000
Уровень 37 50000 300000/600000
Уровень 38 1000000 400000/800000
Robert Berglund

Robert Berglund
выиграл
160 000 €

Battle of Malta 2016 Main Event

Топ-10 игроков Приз
1. Robert Berglund 160 000 €
2. John Finnighan Linkin 110 000 €
3. Rasmus Eriksson 67 000 €
4. Gonzalo Pro Fernandez 56 000 €
5. Lawrence Brandt 46 500 €
6. Flaviano Cammisuli 37 500 €
8. Giorgio Ligasacchi 21 400 €
9. Jonas Hähnert 14 540 €

"Битва за Мальту - 2016"

Чемпионы "Битвы за Мальту"

Год Имя Страна Призовые
2016 Роберт Берглунд se €160,000
2015 Николя Пруст fr €110,000*
2014 Антуан Кацаров bg €122,750
2013 Луис Картариус de €68,000*
2012 Никодемо Пикколо it €35,000

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