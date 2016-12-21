Хроника

День 2 завершен, осталось - 72 игрока

Ждем чемпиона!
Ждем чемпиона!

"Битва за Мальту - 2016" не только стремительно прошла экватор, но и баббл остался позади.

Впереди сражение 72 лучших игроков, которые завтра будут играть до определения финального стола.

Избранный чипкаунт:

Роберто Ланеро - 2290000
Расмус Эрикссон - 2190000
Роберт Берглунд - 1825000
Каммисумми Флавиано - 1585000
Джон Финнгон - 1400000
Давиде Фикена - 1370000
Габриэле Заппала - 1315000
Aлессандро Стена - 1152000
Патрик Кларк - 1100000
Кнут Мо - 985000
Виктор Ваал - 984000
Лоренс Брандт - 863000
Камило Эрнандес - 759000
Ивен Спиллинг - 663000
Йонас Хянер - 663000
Анне Стандаль - 280000

Напомним, что каждый из оставшихся игроков уже гарантировал себе €1,760 призовых.

Таблица выплат:

1.    €160,000
2.    €110,000
3.      €67,000
4.      €56,000
5.      €46,500
6.      €37,500
7.      €29,000
8.      €21,400
9.      €14,540

10-12       €9,100
13-15       €6,400
16-18       €4,800
19-27       €3,800
28-36       €3,240
37-45       €2,750
46-54       €2,370
55-63       €2,020
64-72       €1,760

До встречи завтра!

Уровень
24
Блайнды
12000/24000
Анте
3000
Участников
72

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Второй шанс понравился многим

Призы всем!
Призы всем!

Сразу три сайд-ивента проходят параллельно на «Битве за Мальту».

Самый главный из них – турнир второго шанса “Siege of Malta” с бай-ином в 220 евро в прошлом году собрал 393 участника, а в этом сразу 568!

Это на 260 человек больше, что позволило сформировать призовой фонд более 110,000 евро!

Подробнее о выплатах здесь мы узнаем лишь завтра.

В €275 PLO Knights Crusade собралось 105 участников, а значит, что все места в турнир были проданы.

Победитель Омахи получит €7,600 из более, чем 25-тысячного призового фонда.

Также проходит 888poker €88+8 WintheButton, уже собравший 127 регистраций при «плане» в 100 участников.

Уровень
24
Блайнды
12000/24000
Анте
3000

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Стартовал последний уровень Дня 2

Эйкхардт - оут.
Эйкхардт - оут.

В строю остается 81 игрок, но за последние 45 минут, вероятно, мы лишимся еще десятка из них.

Тем временем, мы лишились последнего обладателя браслета WSOP.

На 87-м месте завершил борьбу Петер Эйкхардт, заработав €1,550.

Швед выставил в центр стола свои 23 блайнда с А-3, но его быстро заколлировал Йохан Гослингс с "девятками".

Борд не усилил Эйкхардта.

Уровень
24
Блайнды
12000/24000
Анте
3000
Участников
81

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12 уровней для Дня 2

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.

В нашем турнире стартовал 22-й уровень (10-й по счету на сегодня) и турнирный директор объявил, что сегодня играть до 24-го уровня, включительно.

За столами 119 человек, и им еще почти по 3 уровня играть.

Таким образом, в День 3 перейдет, вероятно, около 80 игроков.

Уровень
22
Блайнды
8000/16000
Анте
2000
Участников
119

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Баббл в красках

Уровень
22
Блайнды
8000/16000
Анте
2000
Участников
125

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Перерыв на обед

Директорат решил не мучать игроков, отправив вскоре после баббла их обедать - 1 час перерыв.

Уровень
21
Блайнды
6000/12000
Анте
1500
Участников
138

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И баббл-боем становится…

Мартин Илавски покидает турнир.
Мартин Илавски покидает турнир.

И баббл-боем становится…

Не успел закончиться 20-й уровень Главного события «Битвы за Мальту – 2016», как лопнул баббл, и у нас осталось 178 игроков.

Первымм «лишними» стали словак Мартин Илавски и итальянец Мануэль Раффл.

При этом без денег они не уйдут, ибо два вылетевших на баббле игрока поделили 945 евро, положенных за 179-е место.

Впрочем, от 888poker онм получил утешительный приз "на двоих" - бай-ин в "Битву за Мальту - 2017". Как они будут делить его пока неизвестно.

Таким образом, все оставшиеся игроки «Битвы за Мальту» гарантировали себе 945 евро призовых, но лиха беда начало.

Следующий «пейджамп» в турнире пройдет уже скоро.

Таблица выплат для второй сотни игроков:

Место - призовые

101-110    €1,360
111-120    €1,280
121-130    €1,210
131-140    €1,150
141-150    €1,090
151-160    €1,040
161-170       €990
171-179       €945

Уровень
20
Блайнды
5000/10000
Анте
1500
Участников
178

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4 игрока до "баббла"

Кто унесет этот чек с собой?
Кто унесет этот чек с собой?

Атмосфера дружески накалена до предела, никто не хочет вылетать, но "баббл" должен лопнуть.

За столами 183 игрока, а призый пройдут только 179. Все в ожидании.

Раздачи переведены в синхронный режим. В зале и весело, и грустно одновременно...

Уровень
20
Блайнды
5000/10000
Анте
1500
Участников
183

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Качели Закари Рейнбольда

Закари.
Закари.

Чиплидер по итогам стартовых дней сегодня в центре внимания.

Мало того, что он уроженец Аляски, так и весь день участвует в крупных банках, периодически выигрывая и проигрывая их.

В очередной раздаче он выиграл массивный олл-ин, имея Q-9 на флопе A-Q-9. Надо ли говорить, что его оппонент имел А-J.

Терн: К

Ривер: 6

У Рейнбольда стало порядка 500к фишек, что составляет примерно два средних стека. Не лидер, но не так далеко.

Тем временем, турнирные часы остановлены, начался баббл...

Уровень
20
Блайнды
5000/10000
Анте
1500
Участников
184

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Силье Нильсен верит в терпение и дисциплину

Если вы недостаточно знаете про норвежку Силье Нильсен, которая получила премию «Восходящая звезда» от PokerListings, то это видео поможет вам.

Уровень
19
Блайнды
4000/8000
Анте
1000
Участников
194

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Избранный чипкаунт

Перерыв.
Перерыв.

Andre Hagblad 720000
Thomas Lind 690000
Erez Asher 675000
Even Spilling  650000
Moshe Cozma 600000
Milos Babovic 510000
Giuseppe Quattrocchi 490000
Camilo Hernandez  475000
Flaviano Cannisuli 470000
Bart Kuiper 435000
Roei Dahan 430000
Anita Kmiciewiz  300000
Peter Warfinge 250000
Peter Eichhardt 240000
Zack Reinbold 200000

Уровень
19
Блайнды
4000/8000
Анте
1000
Участников
214

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Полным ходом навстречу «бабблу», но после перерыва

На «Битве за Мальту» День 2 достиг своего экватора (сыграно 6 уровней, и еще 6 впереди), и пришло время небольшого перерыва.

Впрочем, для многих игроков уже важней пересидеть баббл и попасть в деньги, ведь до зоны ИТМ осталось лишь менее трех десятков мест.

На текущий момент в строю 214 игроков, а первое призовое место начинается со 179-й позиции.

Напомним, что минимальная выплата будет 945 евро, что уже будет хорошей наградой для многих игроков-любителей.

В общем, мы ждем что баббл лопнет либо сразу после перерыва, либо в следующий 20-й раунд турнира.

До встречи позже!

Уровень
18
Блайнды
3000/6000
Анте
500
Участников
224

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Всем бы так жить

Представляем вам еще одного игрока «Битвы за Мальту» - это испанка Марина Рибас, у который есть свой отель в Ллоре-дель-Мар, что в 50 км от Барселоны.

«Ничем не занимаюсь. У меня там есть люди, которые управляют отелем, так что я последние два года просто играю в покер время от времени, ну и путешествую, конечно».

«Все чаще стала слышать от клиентов отеля, что на Мальте проходит классный турнир в покер и мне надо туда поехать. И вот я здесь, и мне тут очень нравится».

«В основном в покер я играю, потому, что это весело. А дальнейших планов пока нет, может быть поеду на турнир во Францию, а может быть махну в Лас-Вегас. Посмотрим».

Пока у Марины средний стек, так что все возможно.

Уровень
18
Блайнды
3000/6000
Анте
500
Участников
238

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Филип Хенце выигрывает новый iPhone 6S, собрав первым «роял-флеш» для 888poker!

Лишь в День 2 «Битвы за Мальту» мы наконец-то увидели собранный настоящий «роял-флеш», за который полагался приз от 888poker – новенький с полным фаршем iPhone 6S 64GB.

И его обладателем стал немецкий игрок Филип Хенце (на фото).

Получив на руки от дилера A T, немец был приятно удивлен флопом J Q A, который дал ему роял-флеш-дро.

Впрочем, важнее было, что оно закрылось еще на терне K, и ривер 2 уже был не важен.

Да, в одной из следующих раздач Хенце вылетел из турнира, но с новеньким «айфоном» ценой куда выше бай-ина в кармане можно точно сказать, что «в деньги» Филип на «Битве» попал.

Уровень
17
Блайнды
2500/5000
Анте
500
Участников
262

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Редкий, но обидный случай

А бывает и так на покерных турнирах. Один из обладателей крупного стека по итогам стартового дня пока все не сумел выйти на старт Дня 2, хотя его стек тает с каждой минутой.

Причина банальна: высокая температура, и Маттиас Лундквист по-прежнему находится в больнице, надеясь все же вернуться за покерный стол в ближайшее время.

Удачи, Маттиас.

Тем временем, закончен уровень 16. В строю 311 игроков.

Уровень
16
Блайнды
2000/4000
Анте
500
Участников
311

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Немного о фишках

Чиплидер Артту Лисакка.
Чиплидер Артту Лисакка.

Во время перерыва успели посчитать немного стеков.

Избранный чипкаунт:

Arttu Lisakka 370000
Voriel Merisan 350000
Fabio Aprile 320000
Roger Nilsen 280000
Erez Asher 275000
Roger Nilsen 270000
Lrs Larsson 260000
Kiril Terziev 260000
Johan Gosling 250000
Gonzalo Asín 250000
Zack Reinbold 230000
Gabriel Corral 229500
Milijan Milijanic 228000
Marina Ribas 225000
Miguel Pache 215000
Henrik Jacobsen 200000
Felipe Beautell 183600
Peter Eichardt 150000
Rohan Perera 150000
Par Ebenhardt 80000
Chris Björin 65000
Silje Nilsen 55000
Philip Henze 45000

Уровень
16
Блайнды
2000/4000
Анте
500
Участников
345

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У Силье Нильсен новый кард-протектор

Норвежка Силье Нильсен получила вчера приз Spirit of Poker Awards, как "Восходящая звезда".

Без комментариев.

Да, это ее настоящая награда.

Уровень
16
Блайнды
2000/4000
Анте
500
Участников
350

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Сезон охоты на чемпионов "Битвы" закрыт

Последний чемпион пал.
Последний чемпион пал.

В одной из последних раздач накануне перерыва после 15-го уровня вылетел и последний чемпион "Битвы за Мальту" немец Луис Картариус.

Так что у нас не только будет новый чемпион (после вылета Пруста), но и точне не будет в этом году двукратного триумфатора, ибо немец свой титул взял в 2013 году.

Последние 15к фишек он задвинул в центр стола с А-2 против T-9 оппонента.

"Флоп 6-7-8

"Терн A

"Ривер 9"

Вот и все, сказка кончилась.

В строю осталось 385 игроков, который ушли на 15-минутный перерыв.

Напомним, что ИТМ зона начинается со 179-го места.

Уровень
15
Блайнды
1500/3000
Анте
400
Участников
385

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Счастливая футбола не помогла «Живой легенде»

Константин Пучков вылетает с «Битвы за Мальту», но таков покер.

Магия волшебной футболки, а сегодня наш игрок сел в День 2 турнира в той самой поло, в которой выиграл браслет чемпиона WSOP, на этот раз не сработал.

Префлоп олл-ин с 9 9 казался неплохим ходом, но у одного из противников нашлись Q Q, в то время как дилер положил на доску K 7 5 5 Q.

Надеемся, что наш игрок сможет реабилитировать себя в одном из сайд-ивентов, или в Грандмастер-хайроллере.

Уровень
15
Блайнды
1500/3000
Анте
400
Участников
421

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Киллер Понса и Пруста пал жертвой "монетки"

Ярно Парнанен.
Ярно Парнанен.

Вот так бывает в покере, что от успеха до вылета бывает лишь одна раздача.

Финский игрок Ярно Парнанен, выбивший из борьбы чемпиона "Битвы за Мальту - 2015" Николя Пруста, а вчера самого Фернандо Понса, сам остался вне игры.

"Проиграл коинфлип за 80 тысяч фишек, вот и все", - таков был его краткий комментарий.

Впрочем, финский игрок получил за Понса баунти от 888poker - специальный набор карт, футболку и билет в 55 евро на 888poker.

Уровень
14
Блайнды
1200/2400
Анте
300
Участников
439

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Аманда Харкимо - вне "Битвы"

У нас начинается уровень 15-й, но среди оставшихся 470 игроков уже не будет финской модели Аманды Харкимо.

Мы не видели, что случилось, заметив ее на выходе в буквальном смысле.

Надеемся, что не только увидим ее на VIP-вечеринку сегодня, но и в нашем турнире в следующем году!

Уровень
15
Блайнды
1500/3000
Анте
400

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Мода и "Битва за Мальту"

Игроки в покер все такие разные.

Вот вам небольшой фотосет. Забавно, мило.

Уровень
14
Блайнды
1200/2400
Анте
300
Участников
489

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Официальная таблица выплат: Чемпиону – €160,000!

Всем удачи!
Всем удачи!

Второй день только стартовал, но у нас уже есть цифры призовых выплат.

Всего «в деньги» попадут 179 игроков, последний из которых получит 945 евро!

Победителю турнира при отсутствии сделок полагается круглая сумма в €160,000!

Общий призовой фонд Главного события «Битвы за Мальту – 2016» составил €879,305, из которых за финальным столом будет распределено €541,940!

Таблица выплат:

Место  Призовые


1.    €160,000
2.    €110,000
3.      €67,000
4.      €56,000
5.      €46,500
6.      €37,500
7.      €29,000
8.      €21,400
9.      €14,540

 

10-12       €9,100
13-15       €6,400
16-18       €4,800
19-27       €3,800
28-36       €3,240
37-45       €2,750
46-54       €2,370
55-63       €2,020
64-72       €1,760
73-81       €1,650
82-90       €1,550
91-100     €1,450
101-110    €1,360
111-120    €1,280
121-130    €1,210
131-140    €1,150
141-150    €1,090
151-160    €1,040
161-170       €990
171-179       €945

Уровень
14
Блайнды
1200/2400
Анте
300
Участников
521

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Почти сотня аутов за первый уровень Дня 2

Более 80 человек не смогли пройти через жернова первого уровня дня, который формально является 13-м по счету.

К счатью, уровень чертовой дюжины пощадил наших игроков, чего не скажешь о теперь уже экс-чемпионе "Битвы за Мальту" французе Николя Прусте.

Триумфатор прошлого года пал жертвой от карт финна Ярно Парнанена, который вчера выбил из борьбы участника "Ноябрьской девятки" испанца Фернандо Понса.

Хорошо у Парнанена получается скальпы чемпионов снимать.

Чемпион - вне игры!

Уровень
14
Блайнды
1200/2400
Анте
300
Участников
546

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Видеообзор Дня 1С

Если вы пропустили трансляцию вчера, то все можно разом наверстать в обзоре Дня 1С с Марией Хо:

Уровень
13
Блайнды
1000/2000
Анте
300

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День 2: "Битва" второго шанса уже не оставит

День 2 на старте.
День 2 на старте.

Итак, у нас старт Дня 2 на "Битве за Мальту - 2016", и второго шанса ни у одного из оставшихся игроков уже не будет.

Пан или пропал.

Кстати, вчера в репортаж вкралась ошибочки из-за медлительности системы подсчета оставшихся игроков.

Таким образом, в День 2 из Дня 1С перешли не 384 игрока, а лишь 322.

А значит сегодня старт с 13-го уровня возьмут 638 участников, которые и поведут борьбу за трофеи и призовые.

Всего в турнире зафиксировано 1,813 регистраций, которые дали призовой фонд в размере €879,305.

Чиплидеров на текущий момент является Закари Рейнбольд с Аляски (!).

У Константина Пучкова - обладателя премии "Живая легенда покера" - пока стек лишь в 33,400 фишек.

Топ-30 чипкаунта:

1 REINBOLD ZACHARY WILLIAM 268,900 56 7
2 XANTHOPOULOS PAVLOS 246,300 33 8
3 KRIKUN EUGENY SERGEEVICH 244,200 59 5
4 BITON NAVE 239,500 49 9
5 GRIMALDI GIUSEPPE 234,100 64 4
6 MERDZHANOV MEREL 227,500 13 8
7 HIRVONEN TOMMI EERIK 222,200 61 7
8 BRUNET MANQUAT CLEMENT 221,100 2 10
9 LARSSON LARS MARCUS 205,000 4 10
10 SORRENTINO RAFFAELE 198,700 18 4
11 LUNDKVIST MATTIAS 196,200 9 10
12 FARAH ALBERTO 194,000 8 2
13 DANIELSEN TONY RENE 193,400 51 10
14 SPAMPINATO GIULIO ANTONIO 190,700 44 3
15 BABOVIC MILOS 190,500 23 2
16 ERIKSSON RASMUS 189,100 37 9
17 HAVERKAMP RONALD 187,700 7 3
18 BRUNA ENRICO 187,000 45 9
19 ESPEDAL RUNE 186,000 25 1
20 RACINSKAS MARTYNAS 185,700 35 6
21 KATZAR TCAHI 184,600 60 3
22 MILIJANIC MILIJAN 182,500 55 6
23 OCCHIPINTI GIUSEPPE 181,300 64 7
24 PANEV IVAYLO 180,600 15 8
25 OLSSON JIMMY 179,000 19 10
26 DEWAN MANISH KUMAR JA GDISH 173,700 7 9
27 ADAMS MATTHEW ROSS 172,000 14 3
28 LA MATTINA GIUSTO 171,400 10 3
29 ISAKKA ARTTU MARKUS 165,800 30 9
30 SPILLING EVEN 164,300 56 5
Уровень
13
Блайнды
1000/2000
Анте
300
Участников
638

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Название Battle of Malta 2016 Main Event
Арена Portomaso Casino, Malta
Дата 2 Ноябрь 2016
Финальный день 7 Ноябрь 2016
Бай-ин 550 €
Регистраций 1813
Призовой фонд 879 305 €
За первое место 160 000 €
Уровень Анте Блайнды
Уровень 1 0 25/50
Уровень 2 0 50/100
Уровень 3 0 75/150
Уровень 4 25 100/200
Уровень 5 25 150/300
Уровень 6 50 200/400
Уровень 7 50 250/500
Уровень 8 75 300/600
Уровень 9 75 400/800
Уровень 10 100 500/1000
Уровень 11 100 600/1200
Уровень 12 200 800/1600
Уровень 13 300 1000/2000
Уровень 14 300 1200/2400
Уровень 15 400 1500/3000
Уровень 16 500 2000/4000
Уровень 17 500 2500/5000
Уровень 18 500 3000/6000
Уровень 19 1000 4000/8000
Уровень 20 1500 5000/10000
Уровень 21 1500 6000/12000
Уровень 22 2000 8000/16000
Уровень 23 3000 10000/20000
Уровень 24 3000 12000/24000
Уровень 25 4000 15000/30000
Уровень 26 5000 20000/40000
Уровень 27 5000 30000/60000
Уровень 28 10000 40000/80000
Уровень 29 10000 50000/100000
Уровень 30 10000 60000/120000
Уровень 31 20000 80000/160000
Уровень 32 20000 100000/200000
Уровень 33 20000 120000/240000
Уровень 34 40000 150000/300000
Уровень 35 50000 200000/400000
Уровень 36 50000 250000/500000
Уровень 37 50000 300000/600000
Уровень 38 1000000 400000/800000
Robert Berglund

Robert Berglund
выиграл
160 000 €

Battle of Malta 2016 Main Event

Топ-10 игроков Приз
1. Robert Berglund 160 000 €
2. John Finnighan Linkin 110 000 €
3. Rasmus Eriksson 67 000 €
4. Gonzalo Pro Fernandez 56 000 €
5. Lawrence Brandt 46 500 €
6. Flaviano Cammisuli 37 500 €
8. Giorgio Ligasacchi 21 400 €
9. Jonas Hähnert 14 540 €

"Битва за Мальту - 2016"

Чемпионы "Битвы за Мальту"

Год Имя Страна Призовые
2016 Роберт Берглунд se €160,000
2015 Николя Пруст fr €110,000*
2014 Антуан Кацаров bg €122,750
2013 Луис Картариус de €68,000*
2012 Никодемо Пикколо it €35,000

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