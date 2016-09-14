Итак, со 2-го и по 7-е ноября в казино Portomaso пройдет «Битва за Мальту – 2016», и кроме бай-ина в 550 евро у RussiaPokerNews/PokerListings есть еще, что вам рассказать.

В «меню» множество сайд-ивентов, отрывные вечеринки, турнир по блекджеку, диджеи мирового класса, караоке с неповторимой Марией Хо... словом, наша «Битва» стала больше, чем покерным турниром мирового класса.

Это лучший покерный уик-энд в году, и ниже вы найдете множество причин этому.

Покер

Сражу скажем, что в этом году у нас 8 сайд-ивентов, что является рекордным показателем, а в Главное событие есть три (!) стартовых дня – 2,3 и 4 ноября!

При этом финальный стол «мейна» пройдет в понедельник 7-го ноября.

Не просто покер...

Бай-ин в Главное событие у нас признак стабильности – всегда 550 евро, а гарантированный призовой фонд составит 500,000 евро.

При этом, в прошлом году у нас было 1,804 входа в турнир, что довело призовой фонд до 875,000 евро!

И в этом году меньшего мы не ожидаем.

Да даже в турнире «второго шанса» по 270 евро - Siege of Malta – было 393 участника, шесть первых их которых поделили между собой свыше 66,000 евро!

Также в расписании можно найти следующие ивенты Grandmaster High Roller, PLO Knight Crusader, 888poker Win the Button, Deepstack Turbo и турнир по Crazy Pineapple.

И даже в понедельник для желающих будет турнир IPC Turbo и специальный Blackjack Casino Crusaders, за которые «отвечать» будет Betsafe.

Наконец, всю неделю (с понедельника по пятницу) будут идти сателлиты в «мейн» и хайроллер.

Полное расписание «Битвы за Мальту – 2016» доступно здесь.

Не откладывай регистрацию!

Регистрация в Главное событие начнется уже в понедельник 31-го октября в 16.00 по местному времени.

Со 2-го по 7-е ноября стойка регистрации будет открыта с 14.00. Мы настойчиво рекомендуем вам пройти регистрацию заранее, ибо во время старта турнира возможны длинные очереди.

Все любят Марию Хо.

Кстати, на нижнем этаже казино Portomaso можно будет играть в кэш-игры на многих лимитах каждый день.

Наслаждайся

На «Битве за Мальту» не бывает дня без удовольствия и классных вечеринок.

Смотрите сами: ночь караоке с Марией Хо, коктейль-вечеринки по поводу открытия фестиваля, вечеринка у бассейна, VIP-вечеринка для наших игроков, а также All-in-пятница в Клубе 22, откуда открываются потрясающие виды на остров Мальта.

Забронируй себе пакет участника "Битвы за Мальту" и получишь полный доступ ко всем этим ивентам!

Поставь себе цель

Специально к «Битве за Мальту» в отеле Hilton прошла реновация, и теперь он стал еще лучше, как и другие 5-звездочные отели Мальты, куда могут попасть не самые расторопные игроки нашего турнира.

Просто размер нашего турнира такой, что даже крупнейший и шикарный отель Мальты не способен вместить всех желающих.

Вы помните, что «Битва» проходит рядом с городком Пачевиль? А ведь это настоящий центр ночной жизни острова, где сосредоточены самые лучшие бары, рестораны и дискотеки, так что скучно вам тут точно не будет.

А вот вам и небольшой тизер: голландский диджей duo Deepend будет крутить диска во время VIP-вечеринки игроков в субботу (5-го ноября)!

Смотрите страницу «Битвы за Мальту» регулярно, и будете в курсе всех новостей.