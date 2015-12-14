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Мобильный покер

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14 Декабрь 2015, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Мобильный покер

Мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты настолько глубоко осели в нашей жизни, что  в покер можно играть в любую секунду, где бы ты ни находился.

На сегодняшний день тенденция развития румов идет к тому, что нас чуть ли не заставляют играть в  различные игры прямо с мобильного устройства в любой месте.

Получается, что постоянно в нашем кармане присутствует устройство, которое работает как «пылесос» и выкачивает из пользователей деньги. А тем временем пользователь думает, что у него классное приложение для игры в покер.

И цель у компании, не дать какие-то удобства и бонусы для игры, а лишь выкачать все что есть. Если обернуться назад, что я собственно не очень люблю делать, то мы увидим, что все румы пытались привлечь к себе новых игроков «вкусными акциями», различными примочками, программным обеспечением, была конкуренция, в конце концов.

Сейчас все иначе, они обещают «пряники», а в итоге, что мы видим?! Урезание VIP программ.

Когда отсутствует конкуренция это очень плохо, получается, что один игрок задает правила, а другие повторяют за ним как попугай. Видимо это и есть погибель онлайн покера. Сейчас у нас один игрок задает, другие либо повторяют, либо делают что-то свое, чтобы лишь выжить.

А с появлением мобильных приложений гибель лишь приблизилась еще на один шаг. Если еще взять во внимание, что имеется быстрый покер и игры с джек-потом, где уже собственно зависит лишь от случая, игра как таковая спортивная – исчезла. Такой покер лично для меня и является азартной игрой и ничего общего со спортивным термином не имеет.

Минус игры с мобильного устройства заключается в том, что мы не можем, полностью окунутся в атмосферу игры, постоянно находимся в состоянии отвлечения, и это используют для того, чтобы забрать все, что есть в наших карманах. И, к сожалению это у них получается очень хорошо.

Мобильное приложение для игры покер сегодня практически имеют все румы и на этом они останавливаться не собираются. За примером далеко ходить не будем, главный монополист онлайн гемблинга уже анонсировал новое приложение для игры в нечто новое, не похожее на покер, который присутствует в румах.

Анонсировали приложение лишь пока на словах, но в их словах уже присутствует нечто пугающее – инновационный покер с социальными элементами. Т.е. они будут отжимать все и у всех. Не пора ли уже прекращать работу этого пылесоса? И выдернуть шнур из розетки.

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