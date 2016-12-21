Один из самых быстрых видов игры в покер – BLAST – становится еще более выгодным, ибо максимальный джекпот теперь составляет 1 миллион долларов.

Впрочем, это все же временная акция.

Однако, именно так и должны выглядеть классные промо-акции на время Рождества и Нового года, когда множество игроков мечтает об успехе, который навсегда изменит их жизнь.

За 10 минут выиграть миллион

Итак, что же представляют из себя BLAST-турниры на 888poker?

Вкратце напомним, что это SnG-турниры с ограничением по времени и случайным призовым фондом в виде джекпота, который определяется размером множителя.

И размер последнего варьируется от 2х до 10,000х по отношению к вашему бай-ину.

Выбирай размер.

А с 26 декабря он станет еще больше, и максимальный призовой фонд может составить 1 миллион долларов, причем все игра будет идти только 10 минут!

Хотите стать частью этого славного сражения? Тогда отправляйтесь в лобби покер рума под литерой BLAST. Там вы найдете то, что вам нужно.

BLAST способен изменить все

Столы для BLAST-турниров на 888poker никогда не пустуют. Игра там проходит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Возможность выиграть большие деньги всегда привлекает множество рекреационных игроков, иначе говоря – любителей.

Так, например, в начале сентября были разыграны сразу два максимальных джекпота.

Первый из них достался игроку lepeno78, который увидел множитель 10,000х при игре лишь за 15 долларов. Иначе говоря, призовой фонд составил 150,000 долларов и никто не покинул стол без солидной порции призовых.

Спустя несколько дней 723bluebell заплатил 30 долларов за участие в BLAST на самом дорогом уровне, но множитель снова составил 10,000х, что привело к призовому фонду в $300,000 – самому высокому среди возможных в BLAST-покере.

Спустя 12 минут мечта 723bluebell стала явью, и он получил приз за первое место в размере 180,000 долларов.

Как сделать интересный турнир еще более интересным? Похоже, такой вопрос не покидает руководство покер рума 888poker.

Так вот, теперь ваш множитель призового фонда будет известен не перед стартом игры, а в процессе, чтобы было «интересней».

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