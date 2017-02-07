«Битва за Мальту» вернется в 2017 году и будет еще лучше!

И все-таки мы постараемся добавить пару новых решений, чтобы «Битва за Мальту – 2017» стала не просто еще больше, но и лучше.

Итак, бьющий все рекорды ежегодно наш покерный фестиваль пройдет на острове Мальта со 2 по 7 ноября 2017 года, и это уже официальная информация!

Главное событие сохранит идеальный размер бай-ина в €550, а ожидаемый призовой фонд превысит €900,000!

Напомним, что «на всякий случай» у нас есть гарантированный призовой фонд «мейна» в размере €500,000, так что волноваться не стоит. Тем более что он точно будет превышен, возможно, и в два раз.

Также в меню сайд-ивенты с «гарантиями», лайв-стрим с финального стола, отличные вечеринки и знаменитости (не только из покерного мира), словом все, как у больших и дорогих серий, которые, как правило, недоступны для игроков-любителей.

2,000 – новый уровень?

В прошлом году в Главном событии у нас было 1,813 регистраций, что позволило сделать призовой фонд в размере €879,305, что, как и принято у нас, было очередными рекордами нашего фестиваля.

Это не просто покерный турнир.

Что ждет вас в 2017 году? «Битва за Мальту» снова пройдет при Portomaso Casino, и у нас есть четкая цель – 2,000 игроков в Главном событии.

Но это еще не все, дополнительные «плюшки»:

Гарантированный призовой фонд не только для «мейна», но и для «Турнира второго шанса» и «Грандмастер-хайроллера».

Трансляция с финального стола с показом закрытых карт и участием приглашенных звезд покера

Улучшенное расписание «вне покерного времяпрепровождения», чтобы все остались довольными нашей классной атмосферой фестиваля

Обновленный 5-звездочный отель Hilton Malta для гостей и участников турнира

«Всего лишь за несколько лет «Битва за Мальту» стала не просто покерным турниром, но и символом всего мальтийского покерного сообщества», - рассказывает турнирный директор Ивонн Монтеалегре.

Улучшенный стрим.

«Мы выслушали все пожелания игроков снова и снова, чтобы адаптировать расписание фестиваля для них и создать потрясающую атмосферу дружеского турнира в невероятно красивом месте».

«В 2017 году игроки могут ожидать больше выгодных турниров на нашем фестивале, а также больше гостей и сюрпризов, больше музыки, экскурсий и веселья, ну и удовольствия от классного покера, само собой!»

Модель и про-игрок Гаэль Гарсия Диаз с нами!

Пять фантастических лет нас вели за собой Мария Хо и Кара Скотт, но в этом году ведущей «Битвы за Мальту» станет не менее очаровательная бельгийская модель, актер, теледива и, наконец, игрок в покер – Гаэль Гарсия Диаз!

Новая ведущая "Битвы"!

Мы уверены, что это хороший выбор, и за покерными столами он также сумеет дать бой любому игроку.

Кстати, Гарсия Диаз уже была однажды на «Битве за Мальту» пусть и в качестве приглашенного гостя.

Сейчас же она с нетерпением ждет новой встречи: «Я так рада, что буду новой ведущей «Битвы за Мальту» в 2017 году!».

«Это же идеальное времяпрепровождение выходных в ноябре – наслаждаться солнечной и теплой погодой, а также сыграть в классном покерном турнире, где будут тысячи таких же любителей покера, как я», - делиться своими ожиданиями Гаэль.

Больше информации о «Битве за Мальту – 2017», а также о том, что ее касается, включая расписание сателлитов, можно найти на специальной странице здесь.

Уже в ближайшее время будут известны подробности отборочных турниров, так что не пропустите отличный момент!