Итак, начнем с самого важного: на данный момент есть три варианта пакетов игроков «Битвы за Мальту», которые можно приобрести здесь.

А теперь, снова о нашем турнире.

«Битва за Мальту – 2016» пройдет в казино Portomaso, что находится на берегу Средиземного моря, и вряд ли можно найти более классное место в ноябре для небольшого покерного отпуска.

Так что скажите «до встречи» своим делам и бронируйте путевку на Мальту, чтобы не только насладиться бархатным летом Европы, а также сыграть в турнире с гарантией в 500,000 евро при скромном бай-ине в 550 евро!

Забронировать место можно по этой ссылке, а ниже вы можете посмотреть наше специальное промо-видео, в котором рассказывается «почему надо играть в нашем турнире, и что вам может дать поездка на «Битву за Мальту» от PokerListings».

Три варианта для игроков в «Битве»:

Чтобы удовлетворить интерес всех желающих, в этом году мы предлагаем три варианта пакетов участников.

Пакет участника "VIP" - €1,459

5 ночей в 4*-звездочном отеле Corinthia Marina (2-7 ноября), завтрак включен

Билеты на 4 BOM VIP вечеринки для игроков: Ночь караоке с Марией Хо , Cocktail Party, All-in Friday и VIP Player Party

, Cocktail Party, All-in Friday и VIP Player Party Бай-ин в Главное событие, День 1А (стоимость - €550)

Ежедневный обед-буфет в казино Portomaso

Пакет "Экономный"- €900

• 5 ночей в отеле Ir-Rokna (2-7 ноября), завтрак включен

• Уникальный браслет доступа к 4 вечеринкам

• Бай-ин в Главное событие, День 1А (стоимость - €550)

• Ежедневный обед-буфет в казино Portomaso

Пакет "Вместе с друзьями"– 2 игрока: €2,259, 3 игрока: €2,859

5 ночей в 4*-звездочном отеле Corinthia Marina (2-7 ноября), двух-/трехместный номер, завтрак включен

Билеты на 4 BOM VIP вечеринки для игроков: Cocktail Party, All-in Friday и VIP Player Party, Караоке с Марией Хо

Бай-ин в Главное событие, День 1А (стоимость - €550 для каждого игрока)

Ежедневный обед-буфет в казино Portomaso

Больше о «Битве за Мальту – 2016» можно узнать на специальной странице турнира.