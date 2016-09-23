RussiaPokerNews.com - это русскоязычный вариант самого известного в мире портала об онлайн покере - PokerListings.com. Каждый день мы работаем для вас, чтобы этот интернет-ресурс был бы не только азбукой игры в покер, но и вашим полноценным партнером в мире самой распространненой карточной игры, которая уже давно относится к профессиональному спорту. Причем достичь вершин в игре может каждый - здесь нет никаких ограничений, нужны лишь банальные терпение и труд, а остальное прийдет с опытом.
«Битва за Мальту» станет лучше, не упусти свой шанс!
В этом ноябре вас снова ждет лучший покерный ивент Европы – низкий бай-ин, миллион призовых, множество вечеринок и сайд-ивентов, и тысячи любителей покера на нашей «Битве».
Итак, начнем с самого важного: на данный момент есть три варианта пакетов игроков «Битвы за Мальту», которые можно приобрести здесь.
А теперь, снова о нашем турнире.
«Битва за Мальту – 2016» пройдет в казино Portomaso, что находится на берегу Средиземного моря, и вряд ли можно найти более классное место в ноябре для небольшого покерного отпуска.
Так что скажите «до встречи» своим делам и бронируйте путевку на Мальту, чтобы не только насладиться бархатным летом Европы, а также сыграть в турнире с гарантией в 500,000 евро при скромном бай-ине в 550 евро!
Забронировать место можно по этой ссылке, а ниже вы можете посмотреть наше специальное промо-видео, в котором рассказывается «почему надо играть в нашем турнире, и что вам может дать поездка на «Битву за Мальту» от PokerListings».
Три варианта для игроков в «Битве»:
Чтобы удовлетворить интерес всех желающих, в этом году мы предлагаем три варианта пакетов участников.
Пакет участника "VIP" - €1,459
- 5 ночей в 4*-звездочном отеле Corinthia Marina (2-7 ноября), завтрак включен
- Билеты на 4 BOM VIP вечеринки для игроков: Ночь караоке с Марией Хо, Cocktail Party, All-in Friday и VIP Player Party
- Бай-ин в Главное событие, День 1А (стоимость - €550)
- Ежедневный обед-буфет в казино Portomaso
Пакет "Экономный"- €900
• 5 ночей в отеле Ir-Rokna (2-7 ноября), завтрак включен
• Уникальный браслет доступа к 4 вечеринкам
• Бай-ин в Главное событие, День 1А (стоимость - €550)
• Ежедневный обед-буфет в казино Portomaso
Пакет "Вместе с друзьями"– 2 игрока: €2,259, 3 игрока: €2,859
- 5 ночей в 4*-звездочном отеле Corinthia Marina (2-7 ноября), двух-/трехместный номер, завтрак включен
- Билеты на 4 BOM VIP вечеринки для игроков: Cocktail Party, All-in Friday и VIP Player Party, Караоке с Марией Хо
- Бай-ин в Главное событие, День 1А (стоимость - €550 для каждого игрока)
- Ежедневный обед-буфет в казино Portomaso
Больше о «Битве за Мальту – 2016» можно узнать на специальной странице турнира.
Тебе также может понравиться
Лучшие покерные сайты - Наш выбор
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|3
|PokerStars
|$600
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Новые видео »
Лента твитов POKERLISTINGS.RU
Свежее из блогов »
-
Видео недели: Долгий, долгий путь к натсуДэн «KingDan» Смит, наверное, один из лучших турнирных игроков в мире. Такие игроки как он...11 Октябрь 2016
-
Покер видео недели: 200,000 евро на пятерых в одной раздаче!Если вы много времени проводите в казино или покер румах, то, скорее всего, встречали немало...5 Октябрь 2016
- Смотреть все блоги »
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев