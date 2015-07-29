Если раньше о такой валюте как биткоин разговоры велись на низких уровнях власти, то сейчас об этом заговорил и президент страны Путин В.В.

Если честно я уже думал, что о биткоинах все забыли и данная криптовалюта уходит навсегда. Хотя были приняты попытки создания покерного рума, правда, кажется, он не пользовался популярностью, что с ним сейчас я даже не знаю. Но не о нем сейчас речь.

О данной криптовалюте заговорил Владимир Путин, причем не просто заговорил, а он допускает ее использование в определённых сферах. Что это значит, и в каких сферах будут расплачиваться данной валютой не понятно.

Пресс-секретарь, конечно же, внес свои коррективы и сказал, что данной криптовалютой расчеты в России проводиться не будут.

Но меня собственно напрягает лишь, то, что об этом говорят уже на верхушке нашей власти. Они могут придумать все, что угодно с этой валютой и опять же страдать будет лишь проживающий народ в России.

Криптовалюта биткоин носит негласное название как валюта криминальных структур и что якобы с ее помощью происходит оплата за оружие, наркотики и все такое.

Слух такой, конечно же, пошел из США и скорее всего из-за того, что контролировать данную криптовалюту они попросту не могут.

Кроме Владимира Путина о криптовалюте заговорил и Центробанк России. Говоря простым языком, наше руководство страны не исключает возможность пользования биткоинами. И не просто использование данной валюты, а то, что возможно за ней, за криптовалютой будущее.

И тут самое интересное, если за этой валютой будущее, то, как ее добыть? Пока мы решаем быть ей место в России или нет, китайцы вовсю создают так называемые биткоин-фермы.Одна такая ферма равна по площади 12 тыч.кв.м и на всей ее территории расположены ASIC установки для майнинга и с каждым денем их все больше и больше.

Но вот у меня вопрос? Как может быть принята в серьез данная валюта, если ее курс нестабилен. Сначала он был равен $89, спустя какое время он достиг своего пика и был равен $1 150, далее $ 600 и на сегодняшний день он составляет $280….. ээээ нет, $279.64, нет $279.80, да что такое $279.82. вот такая блин нестабильная валюта….уже $280.12. я не понимаю, как так курс быстро меняется.