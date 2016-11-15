Новость о предложении Дэвида Баазова – по 24 доллара за акцию Amaya – вчера напечатал ряд финансовых журналов, включая Forbes. При этом экс-босс намерен выкупить и свою долю в размере 17,2%.

На фоне этих слухов стоимость тех самых акций канадской компании подскочила на 17%.

Напомним, что именно Баазов два года назад инициировал покупку «старзов» компанией Amaya за огромную сумму в 4,9 миллиарда долларов.

Однако в текущем году был вынужден оставить свой пост руководителя из-за обвинений в махинациях на бирже с помощью инсайдерской информации. В суд на бизнесмена подал канадский финансовый регулятор.

Amaya на перепутье

Итак, акции Amaya подскочили в цене, хотя они еще и очень далеки от тех показателей, которые были при покупке PokerStars.

Дэвид Баазов.

Интересно, что эта новость возникла буквально через несколько дней после провала переговоров Amaya с William Hill по поводу возможного слияния двух лидеров онлайн гэмблинг индустрии.

Баазов считает, что правильней будет увести компанию с рынка ценных бумаг, сделав закрытой/частной, что поможет успешнее вести дела (очевидно, что речь идет и «серых» рынках онлайн гемблинга, как Россия, Германия и т.д., - прим RPN).

Онлайн индустрия гэмблинга взрослеет, и я считаю, что в интересах Amaya всё-таки стать частной компанией. В то время как организация вкладывает немалые дeньги и усилия, чтобы оставаться открытой, никакой выгоды с этого она не получает.

На данный момент акции Amaya стоят лишь 40% от показателей 2014 года, так что, по слухам из надежных источников, акционеры серьезно рассматривают предложение Баазова, за которым, правда, неизвестно, кто именно стоит.

Очевидно, что в понедельник вышел очередной отчет Amaya о положении дел в компании, в котором снова указано, что доходы от покера остаются на прежнем уровне, в то время, как сегменты онлайн казино и спортивных ставок продолжают свой рост.