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Дэвид Баазов хочет выкупить PokerStars обратно за $6,7 млрд.
Бывший руководитель компании Amayа намерен не только вернуть контроль над гигантом покерной индустрии, но и увести ее с рынка ценных бумаг.
Новость о предложении Дэвида Баазова – по 24 доллара за акцию Amaya – вчера напечатал ряд финансовых журналов, включая Forbes. При этом экс-босс намерен выкупить и свою долю в размере 17,2%.
На фоне этих слухов стоимость тех самых акций канадской компании подскочила на 17%.
Напомним, что именно Баазов два года назад инициировал покупку «старзов» компанией Amaya за огромную сумму в 4,9 миллиарда долларов.
Однако в текущем году был вынужден оставить свой пост руководителя из-за обвинений в махинациях на бирже с помощью инсайдерской информации. В суд на бизнесмена подал канадский финансовый регулятор.
Amaya на перепутье
Итак, акции Amaya подскочили в цене, хотя они еще и очень далеки от тех показателей, которые были при покупке PokerStars.
Интересно, что эта новость возникла буквально через несколько дней после провала переговоров Amaya с William Hill по поводу возможного слияния двух лидеров онлайн гэмблинг индустрии.
Баазов считает, что правильней будет увести компанию с рынка ценных бумаг, сделав закрытой/частной, что поможет успешнее вести дела (очевидно, что речь идет и «серых» рынках онлайн гемблинга, как Россия, Германия и т.д., - прим RPN).
Онлайн индустрия гэмблинга взрослеет, и я считаю, что в интересах Amaya всё-таки стать частной компанией. В то время как организация вкладывает немалые дeньги и усилия, чтобы оставаться открытой, никакой выгоды с этого она не получает.
На данный момент акции Amaya стоят лишь 40% от показателей 2014 года, так что, по слухам из надежных источников, акционеры серьезно рассматривают предложение Баазова, за которым, правда, неизвестно, кто именно стоит.
Очевидно, что в понедельник вышел очередной отчет Amaya о положении дел в компании, в котором снова указано, что доходы от покера остаются на прежнем уровне, в то время, как сегменты онлайн казино и спортивных ставок продолжают свой рост.
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