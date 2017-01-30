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Виджаярам вошел в историю на «Aussie Millions»

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Шуран Виджаярам и его "миллионы".
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Покерная сказка иногда может стать реальностью, особенно для игрока из Южного Гэмпшира.

Кто бы мог подумать, что игрок Шуран Виджаярам сумеет превратить свой успех в сателлите за 130 долларов в победу в Главном событии «Австралийских миллионов», которая принесла ему не только корону чемпиона, но и 1,6 миллиона местных долларов!

Кстати, это был третий по величине в истории «мейн», собравший 725 участников.

Удивительно, но за финальный стол пробились такие мастера игры, как Федор Хольц, Бен Хит и Джефф Росситер, а выиграл человек, который никогда ранее в призы на живых турнирах не попадал.

Впрочем, Виджаярам не такой уж любитель, ибо он ранее немало поиграл в кэш, попробовав свои силы в турниром покере лишь несколько месяцев назад.

Поначалу лавров он не снискал, но воскресным вечером выиграл сателлит в «мейна» за 130 долларов, двумя днями позже начал игру в Главном событии, и, спустя неделю, он чемпион и миллионер. Удивительная история.

"Хироколл" принес миллион

Виджаярам вышел на финальный стол чиплидером, и фортуна явно была на его стороне, ибо фишки так и «липли» к его стеку.

И даже шедший со вторым стеком Бен Хит, известный как напарник Чарли Каррела по покеру, не мог ничего сделать с поймавшим кураж дебютантом.

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Хольц опять почти все выиграл...

Кстати, в конце турнира они оба вышли в хедз-ап, и Виджаярам поймал противника на блефе, сделав колл с парой карманных пятерок. Смело.

А вот Федор Хольц занял лишь 5-е место, при том, что накануне он побывал и за финальным столом супер-хайроллера с бай-ином в 250,000 долларов.

Там он занял 3-е место и, любой бы другой игрок на его месте, вероятно, был бы счастлив от таких результатов, но для немца это точно был не предел мечтаний. А так лишь AUD$335,000 для его банкролла.

Что до чемпиона, то он был просто счастлив. «Пару месяцев назад я уже был готов завязать с турнирами, но друзья по «барному покеру» сказали, что я должен попробовать сыграть сателлиты», - рассказал Шуран Виджаярам.

«Я поначалу противился, так как редко в турнирах играл», - пояснял герой дня, - «но затем решил все же рискнуть. И вот я чемпион и сижу перед вами».

Финальные выплаты Главного события Aussie Million – 2017:

1. Шуран Виджаярам - 1,600,000 долларов
2. Бен Хит - 1,000,000
3. Тобиас Хаусен - 620,000
4. Джефф Росситье - 440,000
5. Федор Хольц - 335,000
6. Дэвид Олсон - 270,000
7. Люк Роберт - 210,000

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