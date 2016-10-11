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Слияние века: Amaya и William Hill могут создать колосса гэмблинга
В случае успешных переговоров между британской William Hill и материнской компанией PokerStars – Amaya – мы сможем увидеть рождение крупнейшей в мире онлайн гэмблинговой компании.
На фоне слухах об идущих переговорах стоимость акций обоих компаний резко возросла.
Интересно, что в пятницу обе компании выпустили примерно схожие пресс-релизы, в которых говорится о потенциальном интересе к подобной сделке, но более того на текущий момент.
Интересно, что пару дней назад о продаже «старзов» мы уже говорили, причем тогда речь шла, в том числе, и о возвращении покер рума под крыло семейства Шейнбергов.
И вот, новый поворот. Кстати, на бирже оценили позитивно эти слухи. Цена акций William Hill (а это крупнейший в Великобритании оператор спортивных ставок, не считая покерного и казино приложений) выросла на 6,5%, достигнув примерно стоимости в 3,3 миллиарда долларов.
Цена Amaya также подскочила на 8,2%, но ее стоимость пока «лишь» 2,6 миллиарда долларов, хотя в 2014 году компания купила PokerStars (вместе с Full Tilt) за 4,9 млрд долларов.
Общая стоимость компаний в случае слияния на текущий момент превысит 5,7 миллиарда фунтов стерлингов.
GVC и 888 в ожидании новостей
Совсем недавно обе компании уже были «под прицелом» других представителей игорной индустрии.
Так Amaya вела переговоры с группой GVC, в то время как William Hill получила предложение о продаже своих акций конгломерату 888. Однако в обоих случаях, вероятно, предложенная цена не устроила всех и переговоры были временно заморожены.
Также ходили слухи, что теперь уже бывший руководитель Amaya Дэвид Баазов нашел неких инвесторов, и вместе с ними хотел выкупить компанию, чтобы увести ее с биржи.
Но вернемся к пресс-релизам. Так в William Hill написали, что «компания уже несколько месяцев рассматривает возможные варианты для расширения своего бизнеса, в к онлайне, так и в глобальном смысле».
Примерно схожие мысли сформулированы и в пресс-релизе Amaya, где утверждается, что «компания еще с февраля 2016 года ищет стратегические альтернативные пути для своего развития».
Очевидно, что в случае слияния William Hill и Amaya рынок игорной индустрии получит явного лидера во всех сегментах, начиная от спортивных ставок и до онлайн казино и покера.
По данным инсайдеров при таком исходе событий получится, что Amaya таки поглотит William Hill, а ее недавно назначенный глава Рафи Ашкенази станет исполнительным директором объединенной компании (CEO).
Действующий руководитель William Hill Филип Боукок при этом займет пост его заместителя (CFO).
Благодаря процессу слиянию в операционной деятельности ожидается экономия до 100 миллионов фунтов в год, благодаря объединению клиентов под одним брендом.
Подробнее о сделке можно узнать здесь.
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