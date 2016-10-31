Несмотря на то, что Мальта – это идеальное место для покера осенью в Европе, серия ЕРТ теряет популярность на острове из года в год. Меньше игроков в «мейне» было лишь во время ЕРТ Копенгаген 2012

Так что высока вероятность, что этот этап был бы в любом случае последним на Мальте, и далеко не факт, что он получит статус «Фестиваля» в 2017 году.

Но да вернемся к турниру, который проходил в казино Portomaso, где уже послезавтра возьмет старт юбилейная «Битва за Мальту».

Блистательный успех Бойко

Итак, Алексей Бойко стал вторым представителем Беларуси, который выиграл этап серии ЕРТ. Первым четыре года назад был Вадим Курсевич, выигравший ЕРТ Довиль - 2012.

Еще два титула принадлежат российским игрокам – Максиму Лыкову (ЕРТ Киев - 2009) и Андрею Патейчуку (ЕРТ Сан-Ремо - 2011).

Фактически, в декабре в Праге у всех их будет последний шанс стать двукратным чемпионом ЕРТ, ибо 13-летняя серия уйдет в историю.

А финальный стол нынешнего этапа начинался при явном лидерстве шведского ветерана Матса Карлссона, который в один момент имел перед собой 9 миллионов фишек из 14.

Однако в хедз-апе все изменилось за пару раздач, и белорусский игрок довел уверенно сражение до победы.

Напоним, что на старт «мейна» вышли 468 участников, сформировавших призовой фонд в размере 2,2 миллиона евро, из которых Алексею досталось €355,700, в то время как швед довольствовался лишь €260к.

Солидный приз в почти 200 тысяч получил и россиянин Дмитрий Юрасов, который занял 3-е место, и вполне мог рассчитывать на большее, но не получилось.

Впрочем, наверное, самым довольным остался немец Бастиан Долер. Да, он занял только 7-е место и получил 56 тысяч евро, но попал в турнир он после победы в «спинах» за 10 евро!

EPT Malta Main Event, выплаты финального стола:

1 Алексей Бойко (Беларусь) €355,700 2 Матс Карлссон (Швеция) €261,730 3 Дмитрий Юрасов (Россия) €192,650 4 Эли Саад (Ливан) €141,780 5 Питер Окенден (Великобритания) €104,340 6 Томас Макнамара (Великобритания) €76,790 7 Бастиан Долер (Германия) €56,520 8 Сисянг Луо (Китай) €41,590

Фаст, Ян и Едличка покорили хайроллеры

Среди остальных результатов ЕРТ Мальта остановимся на хайроллерах.

Первый из них с бай-ином в 10 тысяч евро выиграл немец Дитрих Фаст, получивший €174,600.

Весьма солидный результат, ведь среди его соперников за финальным столом были такие игроки, как Владимир Трояновский, Дарио Саммартино, Пратьюш Будигга и Давиди Китаи.

Кстати, Китаи был и за «финалкой» турнира со взносом в 25 тысяч евро, где первенствовал Дэвид Ян, занесший приз в размере €465,800.

Для новозеландца это второй крупный успех в карьере за короткий срок, ибо три недели назад он выиграл «мейн» серии WSCOPC в Берлине.

Наконец, в хедз-апе последнего хайроллера (бай-ин €10,300) сошлись Штефан Едличка и уже легенда покера бельгиец Пьер Невилль.

Поединок продолжался более 3 часов, и победа досталось молодости – австрийскому игроку.