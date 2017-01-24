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Мизраки снова сыграет на фестивале 888poker в Розвадове

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Майкл Мизраки едет покорять Европу, опять.
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Покерная икона, кумир многих начинающих игроков – Майкл «The Grinder» Мизраки уже был гостем 888poker на фестивале покера в Лондоне.

Американец весьма удачно сыграл тогда на британской земле, дойдя то трех последних столов «мейна», отлично проведя время со звездными коллегами – Антонио Эсфандиари и Мелани Уайзнер.

Бывший участник «Ноябрьский девятки» явно оценил этот опыт, и скоро снова приедет в Европу, чтобы сыграть на фестивале 888poker в чешском Розвадове.

Не снижая планку

Для большинства любителей покера Майкл Мизраки известен, как участник самой невероятной раздачи Ноябрьской девятки, которую можно посмотреть ниже.

Однако это была лишь вишенка на торте его блистательной покерной карьеры.

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Он один такой.

Ведь к моменту той раздачи (а это был конец 2010 года) американец уже успел выиграть один их самых престижных браслетов серии WSOP - $50k Players Championship, а также побывал за финальными столами $10k Limit Hold’em и $10k Seven Card Stud Championship.

С того времени он не снижает темп, и только прошлым летом 12 раз побывал «в деньгах» на WSOP, включая и $50k Players Championship, который он выиграл уже два раза!

Всего в живых турнирах Мизраки выиграл более 15 миллионов долларов, находясь на 16-м месте в мировом рейтинге по этому показателю.

Интересно, что у него есть три брата – близнец Эрик, старший брат Роберт и малыш Дэниел – и они все играют в покер, так что даже их мама имеет никнейм в покер «Momma Grinder».

«Вся моя семья всегда поддерживала то, что я делаю», - поясняет Майкл свои успехи, - «Если я счастлив, то и они счастливы. Полная поддержка во всем и от всех».

Ваш ход

Итак, 888poker везет «The Grinder» обратно в Европу сыграть на фестивале в King’s Casino в Розвадове, и у вас есть шанс оказаться с легендой покера за одним столом без внесения бай-ина в размере нескольких тысяч долларов.

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King's Casino.

По плану Мизраки должен сыграть в €888 Главном событии (2-6 февраля), а также в €5,300 хайроллере (1-2 февраля), в котором он сразится, в том числе и с Леоном Цукерником – владельцем казино King’s и победителем последнего суперхайроллера серии ЕРТ в Праге.

Чтобы принять участие в фестивале через многочисленные онлайн сателлиты вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.

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