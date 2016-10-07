Серия WCOPC уже давно перестала быть исключительно фестивалем покера в разных городах США.

Сейчас она наращивает экспансию на другие рынки, постепенно охватывая весь мир.

WSOPC Сан-Паулу – Бразилия

Меньше трех недель осталось до старта турниров WSOPC в бразильском крупнейшем мегаполисе – Сан-Паулу.

Арена Transamerica Expo Center уже готова принять 25 турниров по различным видам покера.

Самыми интересными из них должны стать: R$580 (€160) «Бразильский шторм», R$20,000 (€5,500) Супер-хайроллер, R$3,950 (€1,100) Главное событие и R$888 (€240) турнир «Crazy Eights», который проецирует отношение 888poker к Мировой серии в Лас-Вегасе, где также состоялся подобного рода ивент.

Бразилия любит покер.

Почему Бразилия?

Все просто, это самый быстро растущий покерный рынок мира на сегодняшний день.

Так что шаг организаторов серии логичен, как и приглашение на турнир бразильского посла бренда 888poker Бруно Фостера, который не так давно засветился среди участников «Ноябрьской девятки».

Директор серии WSOPC Грегори Чочон рассказывает:

«Мы продолжаем искать новые места для нашей серии во всем мире, и первый визит в Южную Америку вдохновляет нас на новые свершения. Этот ивент в Бразилии должен получить отличную поддержку от игроков, и мы хотим, чтобы с каждым годом он становился только больше и лучше».

Официальный представитель серии WSOPC в Бразилии Бето Лима также не остался в стороне:

«Мы знаем, что победа на серии WSOP является, без всяких сомнений, главнейшим достижением для любого покерного игрока. Так что мы изрядно потрудились, чтобы привезти в Бразилию этот турнир, равно как и открыть нашу страны для мирового покера. Здесь вас ждет отличное место проведения, четкая организация и полное хороших турниров расписание».

Серия WSOPC Бразилия будет проходить с 26 октября по 2 ноября. Ниже вы найдете расписание турниров:

Дата Турнир Бай-ин 26 октября Бразильский шторм R$580 26 октября Супер-хайроллер R$20,000 27 октября 8-game микс R$1150 27 октября «Giant Omaha» R$2300 28 октября Главное события R$3950 29 октября «Extra Life» R$1000 30 октября «Crazy Eights» R$888 30 октября Хайроллер R$8000 30 октября Ветераны (49+) R$1200 30 октября Женский турнир R$600 1 ноября King 6-макс R$1500 1 ноября «Мейн» турбо-версия R$900 1 ноября «Last Shot» R$450 1 ноября «Hero Deep Stack» R$2300

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