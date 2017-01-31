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Крис Мурман выиграл турнир, Адриан Матеос – на финалке, Натали Хоф стала лучшей среди послов 888poker, а Нитше и Политано прошли «в призы».
Известны и все участники предстоящего турнира «Чемпион из чемпионов».
Но сейчас о Главном событии серии, которое проходило 12,5 часов прежде, чем мы узнали имя победителя.
На старт вышли 1,096 участников, которые сделали еще и 344 ре-энтри, но этого не хватило для покрытия «гарантия» в 1,5 миллиона долларов, что привело к больше выгодности ивента для игроков.
Лучше других «оверлеем» воспользовался белорусский игрок Enigmasility. Причем он выиграл турнир уже в третьей раздаче хедз-апа, когда его Q-T стали победными против Т-7 оппонента под именем GoMore21 на «десять-хай» доске.
В итоге, Enigmasility получил $262,000 призовых, так как сделки за финальным столом не последовало.
Кстати, попал за финальный стол и чемпион WSOP и ЕРТ испанский игрок Адриан Матеос, но со своим коротким стеком раскрутиться ему не удалось. Как итог – вылетел первым.
Среди покерных послов 888poker в «мейне» Super XL Series лучше всех выступила немка Натали Хоф, финишировавшая на 51-м месте.
В то же время Доминики Нитше, Бруно Политано и Николау Вилла-Лобос также долго продержались в турнире, закончив его в призах.
Лучшим игроком серии по ее итогам стал уругваец Фабрицио «DrMiKee» Гонзалес, который под занавес оформил еще один дипран, добравшись до 17-го места.
|
Место
|
Имя
|
Призовые
|
1
|
Enigmasility
|
$262,000
|
2
|
GoMore21
|
$190,500
|
3
|
gusfraba99
|
$142,500
|
4
|
spider4444
|
$106,500
|
5
|
MechaREcorta
|
$75,000
|
6
|
ROLDY18
|
$60,000
|
7
|
casinopro888
|
$45,000
|
8
|
poohmanCZ
|
$30,000
|
9
|
ADRI_ATM
|
$17,250
Лучший британский игрок в онлайн покер турниры – Крис Мурман – снова подтвердил свою репутацию, и пусть в Главном событии он остался без денег, зато выиграл ивент под номером 38.
При этом канадец Mindcrushers стал баббл-боем финалку в «38-м», зато он выиграл турнир Открытия, где уже Мурман занял 9-е место. Забавно.
Британец же был весьма рад своему выступлению.
Shipped it for $16k and change after a marathon headsup match that lasted longer than the rest of the final table #chickendinner #888SuperXL— Chris Moorman (@Moorman1) January 27, 2017
Итак, лучших 18 игроков по итогам Super XL Series уже готовятся к супер-финалу.
«Сит-энд-гоу» турнир на два стола начнется сегодня вечером и на кону пакет участника WSOP-2017 стоимостью в $12,500.
Не кроме него есть и дополнительные призы. Тем, кто займут 2-е и 3-е места положены также мини-путевки на WSOP (по 3 тысячи долларов каждая), а игрокам с 4-й по 5-ю позиции билеты в турниры 888poker на сумму в 600 долларов.
Оставшиеся игроки получат билеты по 160 долларов.
|
Место
|
Имя
|
Очки
|
Место
|
Имя
|
Очки
|
1
|
Mindcrushers
|
435.85
|
10
|
GoFighTer
|
365.19
|
2
|
GangstaGo
|
396.45
|
11
|
PuntSonPunt
|
363.10
|
3
|
PulledPorker
|
384.33
|
12
|
Sinatra48
|
361.30
|
4
|
Tacuara87
|
382.20
|
13
|
sally_os
|
356.32
|
5
|
DrMiKee
|
376.48
|
14
|
Ti0373
|
355.99
|
6
|
ScratchyR
|
374.38
|
15
|
trojanmouse
|
355.56
|
7
|
KellerA
|
373.69
|
16
|
Makuherra
|
343.59
|
8
|
MrBester
|
371.76
|
17
|
Clay_Born
|
341.62
|
9
|
b.szaszko
|
366.85
|
18
|
Curioso24
|
329.11
А баббл-боем лидерборда стал Tudlenudle, не добравший до 18-го места лишь 0,74 очка.
Старт турнира в 21.00 по московскому времени.
Не успела закончиться серия Super XL, как в чешском Розвадове стартовал фестиваль 888poker “Make it Big”, который проходит в King’s Casino.
Корреспондент RussiaPokerNews будет на месте события со старта Главного события и хайроллера, так что все самое интересное вы узнаете из первых рук.
Чтобы принять участие в это особенном турнире вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
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