Известны и все участники предстоящего турнира «Чемпион из чемпионов».

Но сейчас о Главном событии серии, которое проходило 12,5 часов прежде, чем мы узнали имя победителя.

“Enigmasility” выиграл Главное событие

На старт вышли 1,096 участников, которые сделали еще и 344 ре-энтри, но этого не хватило для покрытия «гарантия» в 1,5 миллиона долларов, что привело к больше выгодности ивента для игроков.

Лучше других «оверлеем» воспользовался белорусский игрок Enigmasility. Причем он выиграл турнир уже в третьей раздаче хедз-апа, когда его Q-T стали победными против Т-7 оппонента под именем GoMore21 на «десять-хай» доске.

Матеос и тут успел.

В итоге, Enigmasility получил $262,000 призовых, так как сделки за финальным столом не последовало.

Кстати, попал за финальный стол и чемпион WSOP и ЕРТ испанский игрок Адриан Матеос, но со своим коротким стеком раскрутиться ему не удалось. Как итог – вылетел первым.

Среди покерных послов 888poker в «мейне» Super XL Series лучше всех выступила немка Натали Хоф, финишировавшая на 51-м месте.

В то же время Доминики Нитше, Бруно Политано и Николау Вилла-Лобос также долго продержались в турнире, закончив его в призах.

Лучшим игроком серии по ее итогам стал уругваец Фабрицио «DrMiKee» Гонзалес, который под занавес оформил еще один дипран, добравшись до 17-го места.

888poker Super XL Series VII ME выплаты финального стола:

Место Имя Призовые 1 Enigmasility $262,000 2 GoMore21 $190,500 3 gusfraba99 $142,500 4 spider4444 $106,500 5 MechaREcorta $75,000 6 ROLDY18 $60,000 7 casinopro888 $45,000 8 poohmanCZ $30,000 9 ADRI_ATM $17,250

Крис Мурман выиграл турнир Super XL

Лучший британский игрок в онлайн покер турниры – Крис Мурман – снова подтвердил свою репутацию, и пусть в Главном событии он остался без денег, зато выиграл ивент под номером 38.

При этом канадец Mindcrushers стал баббл-боем финалку в «38-м», зато он выиграл турнир Открытия, где уже Мурман занял 9-е место. Забавно.

Британец же был весьма рад своему выступлению.

Shipped it for $16k and change after a marathon headsup match that lasted longer than the rest of the final table #chickendinner #888SuperXL — Chris Moorman (@Moorman1) January 27, 2017

«Champion of Champions» уже сегодня!

Итак, лучших 18 игроков по итогам Super XL Series уже готовятся к супер-финалу.

«Сит-энд-гоу» турнир на два стола начнется сегодня вечером и на кону пакет участника WSOP-2017 стоимостью в $12,500.

Не кроме него есть и дополнительные призы. Тем, кто займут 2-е и 3-е места положены также мини-путевки на WSOP (по 3 тысячи долларов каждая), а игрокам с 4-й по 5-ю позиции билеты в турниры 888poker на сумму в 600 долларов.

Оставшиеся игроки получат билеты по 160 долларов.

Участники турнира «Champion of Champions»:

Место Имя Очки Место Имя Очки 1 Mindcrushers 435.85 10 GoFighTer 365.19 2 GangstaGo 396.45 11 PuntSonPunt 363.10 3 PulledPorker 384.33 12 Sinatra48 361.30 4 Tacuara87 382.20 13 sally_os 356.32 5 DrMiKee 376.48 14 Ti0373 355.99 6 ScratchyR 374.38 15 trojanmouse 355.56 7 KellerA 373.69 16 Makuherra 343.59 8 MrBester 371.76 17 Clay_Born 341.62 9 b.szaszko 366.85 18 Curioso24 329.11

А баббл-боем лидерборда стал Tudlenudle, не добравший до 18-го места лишь 0,74 очка.

Старт турнира в 21.00 по московскому времени.

На очереди Розвадов

Не успела закончиться серия Super XL, как в чешском Розвадове стартовал фестиваль 888poker “Make it Big”, который проходит в King’s Casino.

Корреспондент RussiaPokerNews будет на месте события со старта Главного события и хайроллера, так что все самое интересное вы узнаете из первых рук.

Чтобы принять участие в это особенном турнире вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.