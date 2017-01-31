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888poker Super XL Series VII – Белорусский игрок затащил «мейн»

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“Enigmasility” выиграл Главное событие.
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Крис Мурман выиграл турнир, Адриан Матеос – на финалке, Натали Хоф стала лучшей среди послов 888poker, а Нитше и Политано прошли «в призы».

Известны и все участники предстоящего турнира «Чемпион из чемпионов».

Но сейчас о Главном событии серии, которое проходило 12,5 часов прежде, чем мы узнали имя победителя.

Enigmasility” выиграл Главное событие

На старт вышли 1,096 участников, которые сделали еще и 344 ре-энтри, но этого не хватило для покрытия «гарантия» в 1,5 миллиона долларов, что привело к больше выгодности ивента для игроков.

Лучше других «оверлеем» воспользовался белорусский игрок Enigmasility. Причем он выиграл турнир уже в третьей раздаче хедз-апа, когда его Q-T стали победными против Т-7 оппонента под именем GoMore21 на «десять-хай» доске.

Adrian Mateos2013 WSOP EuropeEV0725K NLH High RollerFinal TableGiron8JG3
Матеос и тут успел.

В итоге, Enigmasility получил $262,000 призовых, так как сделки за финальным столом не последовало.

Кстати, попал за финальный стол и чемпион WSOP и ЕРТ испанский игрок Адриан Матеос, но со своим коротким стеком раскрутиться ему не удалось. Как итог – вылетел первым.

Среди покерных послов 888poker в «мейне» Super XL Series лучше всех выступила немка Натали Хоф, финишировавшая на 51-м месте.

В то же время Доминики Нитше, Бруно Политано и Николау Вилла-Лобос также долго продержались в турнире, закончив его в призах.

Лучшим игроком серии по ее итогам стал уругваец Фабрицио «DrMiKee» Гонзалес, который под занавес оформил еще один дипран, добравшись до 17-го места.

888poker Super XL Series VII ME выплаты финального стола:

Место

Имя

Призовые

1

Enigmasility

$262,000

2

GoMore21

$190,500

3

gusfraba99

$142,500

4

spider4444

$106,500

5

MechaREcorta

$75,000

6

ROLDY18

$60,000

7

casinopro888

$45,000

8

poohmanCZ

$30,000

9

ADRI_ATM

$17,250

Крис Мурман выиграл турнир Super XL

Лучший британский игрок в онлайн покер турниры – Крис Мурман – снова подтвердил свою репутацию, и пусть в Главном событии он остался без денег, зато выиграл ивент под номером 38.

При этом канадец Mindcrushers стал баббл-боем финалку в «38-м», зато он выиграл турнир Открытия, где уже Мурман занял 9-е место. Забавно.

Британец же был весьма рад своему выступлению.

«Champion of Champions» уже сегодня!

Итак, лучших 18 игроков по итогам Super XL Series уже готовятся к супер-финалу.

«Сит-энд-гоу» турнир на два стола начнется сегодня вечером и на кону пакет участника WSOP-2017 стоимостью в $12,500.

Не кроме него есть и дополнительные призы. Тем, кто займут 2-е и 3-е места положены также мини-путевки на WSOP (по 3 тысячи долларов каждая), а игрокам с 4-й по 5-ю позиции билеты в турниры 888poker на сумму в 600 долларов.

Оставшиеся игроки получат билеты по 160 долларов.

Участники турнира «Champion of Champions»:

Место

Имя

Очки

Место

Имя

Очки

1

Mindcrushers

435.85

10

GoFighTer

365.19

2

GangstaGo

396.45

11

PuntSonPunt

363.10

3

PulledPorker

384.33

12

Sinatra48

361.30

4

Tacuara87

382.20

13

sally_os

356.32

5

DrMiKee

376.48

14

Ti0373

355.99

6

ScratchyR

374.38

15

trojanmouse

355.56

7

KellerA

373.69

16

Makuherra

343.59

8

MrBester

371.76

17

Clay_Born

341.62

9

b.szaszko

366.85

18

Curioso24

329.11

А баббл-боем лидерборда стал Tudlenudle, не добравший до 18-го места лишь 0,74 очка.

Старт турнира в 21.00 по московскому времени.

На очереди Розвадов

Не успела закончиться серия Super XL, как в чешском Розвадове стартовал фестиваль 888poker “Make it Big”, который проходит в King’s Casino.

Корреспондент RussiaPokerNews будет на месте события со старта Главного события и хайроллера, так что все самое интересное вы узнаете из первых рук.

Чтобы принять участие в это особенном турнире вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.

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