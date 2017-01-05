Одно из главных событий января в мире онлайн покера – это серия Super XL на 888poker, которая растет с каждым разом, и сейчас общий гарантированный призовой фонд составит 5 миллионов долларов!

Первый из 63 турниров серии возьмет старт уже 19 января в 22.00 по московскому времени.

В расписании можно найти турниры как с низкими, так и высокими бай-инами, быстрые и медленные, в холдем и омаху и т.д.

А закончится все по доброй традиции Главным событием с бай-ином в $1,050 и гарантированным призовым фондом в 1,5 миллиона долларов!

Начало «мейна» также в 22.00 по московскому времени, но в последний день серии – 29 января 2016 года.

Спустя несколько часов победитель этого турнира покинет покерный стол с примерно четвертью миллиона долларов.

Что с ними делать?

Вы не знаете, как правильно потратить такую сумму денег? Тогда обратимся к тем, кто имел возможность делать подобное, к покерным послам 888poker.

Планы есть...

Например, начнем с Криса Мурмана. Кстати, он до сих пор не имеет водительских прав.

«Если выиграю «мейн» то точно пойду учиться на права и куплю себе машину, наверное, Mercedes Benz G SUV»

«А я бы отправился со своей невестой Анной в Индонезии, дней так на 20, чтобы наслаждаться солнцем и океаном», - парирует Бруно Политано.

Более приземленные цели у Кары Скотт: «Купила бы классный дом в том городе, где сейчас живу. За последние 10 лет я столько уже повидала, что купить дом кажется «умной идеей». Впрочем, я уже достаточно вложила денег в «умные идеи», которые поначалу казались удачными инвестициями…»

А если бы на их месте был любитель?

Ответы выше, тем не менее, довольно личные, а нам нужен универсальный совет для начинающего игрока в покер, который сорвал первый большой куш в покерной карьере.

«Не надо тратить эти деньги, лучше использовать их для построения банкролла, чем быть чрезмерно расточительным. Надо продолжать играть, как будто ничего не случилось, имея при этом хороший резерв», - поясняет Мурман.

"Жить в кайф" от Политано.

Впрочем, его коллега Политано снова настаивает, что нужно получать от жизни кайф и не относиться к деньгам настолько серьезно: «Просто исполняйте свои мечты и наслаждайтесь каждым моментом жизни. Ну и попробуйте отложить немного денег (хе-хе-хе), ведь это всегда так важно :)

А вот Кара Скотт сразу сказала, что шутить она не намерена:

«Знаете, что я сделала со своим первым крупным выигрышем? Я положила большую часть в такое место, откуда не могла их взять несколько лет, и они там будут, как минимум, до моей покерной отставки.

«Остальные же деньги я использовала для игры не по банкроллу, но, к счастью, все сложилось неплохо, так что я не потеряла их все.

«Ну и наконец, я потратила часть денег на самых близких людей и друзей, и это было здорово.

Итак, инструкции для использования победных денег у вас уже есть, теперь самое время выиграть их в Главном событии Super XL Series на 888poker.

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