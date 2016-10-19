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Фестиваль 888poker собрал в первом же турнире 700 игроков!

Optimized NWM 888live opening event finalists
Первая "финалка" фестиваля.
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Первый в истории 11-дневный фестиваль покера от 888poker уже стартовал в лондонском казино Aspers: знаменитости и про-игроки уже там, а в четверг начинается «мейн».

Да, это тот самый Лондонский фестиваль покера, который должен стать новой вехой в развитии программы Live-турниров от 888poker.

Иванов выиграл ивент Открытия

Как мы уже сказали, 700 игроков отметились в стартовом ивенте, который имел наивысший бай-ин среди недорогих турниров в Лондоне, и это настоящий успех.

svetlin ivanov
Первый чемпион.

А победителем стал болгарин Светлин Иванов, получивший чуть более 16 тысяч фунтов стерлингов, а также билет в Главное событие ценой £880.

Впрочем, на стадии Топ-4 была заключена сделка по ICM, согласно которой £2k были оставлены для победителя, а £1к для обладателя второго места.

Иванов был вторым по количеству фишек на тот момент, но далее сумел опередить всех, отправив чиплидера Нила Баррона на 4-е место.

При этом последний все равно получил денег даже больше, чем финишировавший вторым Джеймс Митчелл.

Отметим, что всем участникам финального стола достались в качестве бонуса еще и билеты в Главное событие фестиваля.

Таблица выплат:

1

Светлин Иванов

£16,440 + 880 Билет

2

Джеймс Митчелл

£14,295 + 880 Билет

3

Логнбо Ми

£13,860 + 880 Билет

4

Нил Баррон

£15,405 + 880 Билет

5

Артан Ледуша

£6,000 + 880 Билет

6

Хосу Луис Лопес

£4,780 + 880 Билет

7

Майкл Харб

£4,000 + 880 Билет

8

Виталий Семан

£3,000 + 880 Билет

9

Майкл Бенсон

£2,000 + 880 Билет

Большие имена вокруг

Как вы могли ожидать, послы покера от 888poker – Доминик Нитше, София Левгрен, Кара Скотт, а также недавно вошедший в команду Крис Мурман – уже приехали в Лондон, но на них список не заканчивается.

Всего лишь две недели назад заокеанские звезды покера Антонио Эсфандиари и Майкл Мизраки объявили о своем участии в фестивале, уже сегодня 19-го октября они выйдут на старт хайроллера.

2016 WSOP Melanie Weisner4
Мелани Вайзнер.

И это не все. Два дня назад свое участие подтвердила и Мелани Вайзнер, ставший лучший в женском зачете «мейна» WSOP в этом году. Причем в ее планах «собрать баунти» с послов 888poker.

Отметим, что в планах организаторов множество «стримов» с турниров, которые будет вести Дэвид Тачмэн, некогда «голос WSOP».

Также среди участников заметили уже экс-футболиста сборной Англии Тедди Шерингема.

У вас есть шанс отобраться в Лондон еще через сателлиты на 888poker.

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