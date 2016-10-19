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Фестиваль 888poker собрал в первом же турнире 700 игроков!
Первый в истории 11-дневный фестиваль покера от 888poker уже стартовал в лондонском казино Aspers: знаменитости и про-игроки уже там, а в четверг начинается «мейн».
Да, это тот самый Лондонский фестиваль покера, который должен стать новой вехой в развитии программы Live-турниров от 888poker.
Иванов выиграл ивент Открытия
Как мы уже сказали, 700 игроков отметились в стартовом ивенте, который имел наивысший бай-ин среди недорогих турниров в Лондоне, и это настоящий успех.
А победителем стал болгарин Светлин Иванов, получивший чуть более 16 тысяч фунтов стерлингов, а также билет в Главное событие ценой £880.
Впрочем, на стадии Топ-4 была заключена сделка по ICM, согласно которой £2k были оставлены для победителя, а £1к для обладателя второго места.
Иванов был вторым по количеству фишек на тот момент, но далее сумел опередить всех, отправив чиплидера Нила Баррона на 4-е место.
При этом последний все равно получил денег даже больше, чем финишировавший вторым Джеймс Митчелл.
Отметим, что всем участникам финального стола достались в качестве бонуса еще и билеты в Главное событие фестиваля.
Таблица выплат:
|
1
|
Светлин Иванов
|
£16,440 + 880 Билет
|
2
|
Джеймс Митчелл
|
£14,295 + 880 Билет
|
3
|
Логнбо Ми
|
£13,860 + 880 Билет
|
4
|
Нил Баррон
|
£15,405 + 880 Билет
|
5
|
Артан Ледуша
|
£6,000 + 880 Билет
|
6
|
Хосу Луис Лопес
|
£4,780 + 880 Билет
|
7
|
Майкл Харб
|
£4,000 + 880 Билет
|
8
|
Виталий Семан
|
£3,000 + 880 Билет
|
9
|
Майкл Бенсон
|
£2,000 + 880 Билет
Большие имена вокруг
Как вы могли ожидать, послы покера от 888poker – Доминик Нитше, София Левгрен, Кара Скотт, а также недавно вошедший в команду Крис Мурман – уже приехали в Лондон, но на них список не заканчивается.
Всего лишь две недели назад заокеанские звезды покера Антонио Эсфандиари и Майкл Мизраки объявили о своем участии в фестивале, уже сегодня 19-го октября они выйдут на старт хайроллера.
И это не все. Два дня назад свое участие подтвердила и Мелани Вайзнер, ставший лучший в женском зачете «мейна» WSOP в этом году. Причем в ее планах «собрать баунти» с послов 888poker.
Отметим, что в планах организаторов множество «стримов» с турниров, которые будет вести Дэвид Тачмэн, некогда «голос WSOP».
Также среди участников заметили уже экс-футболиста сборной Англии Тедди Шерингема.
У вас есть шанс отобраться в Лондон еще через сателлиты на 888poker.
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