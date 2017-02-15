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Третий год подряд покер рум 888poker будет основным спонсором Мировой серии по покеру (WSOP), что даст его игрокам возможность сыграть в онлайн сателлитах к главным турнирам лета в Лас-Вегасе.
Партнерство между WSOP и 888poker выгодно обеим сторонам, и в этом году мы увидим куда больше игроков с бейджиками «восьмерок» за столами Мировой серии.
«Мы рады продолжению сотрудничества», - заявил исполнительный директор WSOP Тай Стюарт.
«Мы видели за эти три года как растет 888poker, привлекая все новых игроков в мир покера, как в онлайне, так и в живых турнирах», - продолжает Стюарт, - «так что для нас это логичный и важный шаг».
Как официальный спонсор Мировой серии покер рум 888poker будет единственной площадкой в онлайн покере, где можно будет найти сателлиты на WSOP-2017.
Кстати, в этом году осенью пройдет и WSOPE в Розвадове, куда также можно будет попасть через эти эксклюзивные сателлиты «восьмерок».
В 2015 году на Главное событие WSOP отправились через 888poker 128 игроков.
В прошлом году их число перевалило за 250, включая и участников «Ноябрьской девятки» Гриффина Бенджера и Фернандо Понса.
Вспомним и Томми Йетса, который хоть и не попал за финальный стол «мейна», но сумел превратить 1 цент из сателлита в $19,500 призовых Главного события.
В этом году «квалифаеров» будет еще больше. Пакеты участников будут разыгрываться не только в «мейн», но и брендовый турнир покер рума - Crazy Eights.
Последний турнир играет не только в формате 8-макс, но и бай-ин в него составляет $888, а гарантированный приз за первое место - $888,888.
Впервые этот турнир прошел в 2016 году, и победу в нем одержал игрок-любитель Хунг Ли, который вообще впервые играл в живом турнире, а в последней раздаче сделал хироколл с парой двоек.
Итак, что же представляют собой отборочные турниры на 888poker?
Стоимость бай-ина в последний сателлит $1,050, но не всем это по карману.
На 888poker можно начинать игру с пошаговых сателлитов, где на первом уровне бай-ин составляет лишь 1 цент.
К сожалению, он доступен лишь для игроков из Германии, Канады и Швейцарии.
Главная фишечка – в турнире за 1 цент сразу можно будет выиграть поездку в Лас-Вегас, в которую кроме бай-ина входят проживание в отеле и деньги на транспортные расходы (авиабилеты).
Сыграть в собственном турнире 888poker в Лас-Вегасе будет значительно дешевле.
Цена бай-ина в последний сателлит составляет всего 160 долларов, тогда как призовой пакет участника стоит $3,000.
Если у вас еще нет аккаунта на 888poker, то его можно сделать на странице обзора покер рума, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от RussiaPokerNews.
Больше узнать о том, что происходит в покер руме, можно из этого видео с Карой Скотт:
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
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