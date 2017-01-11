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Покер рум 888poker продолжит экспансию в 2017 году

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Еще не бум покера, но близко...
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Не каждый покер рум в 2016 год мог похвастать своим положением, но для 888poker год действительно сложился удачно, и сейчас оператор намерен продолжать завоевание покерного рынка.

Судите сами – 5-миллионая покерная серия в онлайне, звездные игроки в роли новых послов покера, растущие как грибы после дождя live-турниры, и это все только за 2016 год.

То ли еще будет в 2017 году…

А что будет в этом новом году? Пока известно лишь то, что в 888poker собираются работать по этой же формуле, делая ставку на уже успешно опробованную формулу.

Серия Super XL будет больше

У каждого покерного сайта есть своя серия онлайн турниров, но большинство из них проходят незаметно. Super XL Series - яркое исключение.

888cash
Делай деньги!

В январе прошлого года она состояла из 38 турниров, а «гарантия» на главное событие была размеров 1 миллион долларов.

В планах было проводить серию два раза в год, но из-за интереса к ней к 2016 году она прошла еще и в мае и сентябре.

Спустя 12 месяцев (то есть в текущем январе) на кону уже 63 турнира за 12 дней и 5 миллионов долларов общего гарантированного призового фонда!

Это практически WSOP в онлайне, тем более, что покер рум стал уже крупнейшим спонсором Мировой серии по покеру в онлайне.

Словом, играйте сателлиты к Super XL Series – это выгодно и призовые выплаты будут только расти.

Live 888poker – нет предела совершенству

В прошлом «восьмерки» были сосредоточены на недорогих турнирах, но в 2016 году тренд начал меняться.

Ранее у нас были в основном турниры Live Local на 2-3 дня с бай-инами в 220 евро, чтобы удовлетворить запросы игроков-любителей.

Затем появились турниры серии Live! с удвоенными бай-инами, после чего пришло время и первого фестиваля покера от 888poker, который прошел в Лондоне.

Там бай-ин составил уже 880 фунтов стерлингов, а количество игроков превысило 300 участников.

И вот уже скоро в начале 2017 года в чешском Розвадове пройдет 10-дневный фестиваль покера под девизом – «Сделаем его больше», на который «восьмерки» отвели в качестве гарантии €600,000!

И это только начало…

Команда 888poker только растет

Что может сделать покер рум, что привлечь больше простых любителей игры? Ответ прост – пригласить в свои ряды профессионалов или знаменитостей.

888poker в 2016 году сделал и то, и то.

888live4
Послы покера от 888poker.

С одной стороны, к уже имевшимся «про-игрокам», как Доминик Нитше, София Левгрен, Бруно Политано, Бруно Кавагути и Николау Вилла-Лобос, добавились новые звезды – Крис Мурман, Кара Скотт и Натали Хоф.

С другой стороны, на их турнирах за прошлый год выступали такие знаменитости в мире покера, как Антонио Эсфандиари, Майкл Мизраки, Мелани Уайзнер, Сэм Графтон, Том Миддлтон и даже чемпион мира Мартин Якобсон.

Словом, не пропустите свой момент!

А чтобы принять участие в классной игре на 888poker, вам необходимо иметь аккаунт, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.

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