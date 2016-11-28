Может быть, тогда стоит попробовать получить что-то особенное от 888poker в рамках Рождественской промо-акции?

Ведь в течение следующего месяца среди подарков от покер рума в рамках акции «Дождь из подарков» будут значиться такие вещи, как камеры GoPro, дроны, айфоны, приставки Playstation и многое другое.

Всего за это время 888poker выделит на подарки $800,000! Дерзайте.

3 турнира и дюжина призов

Итак, начнем с реальных денег.

И вам может так повезти.

Каждый день на кону будет по 6,000 долларов, которые будут разыграны в трех ежедневных фрироллах - $2,000 Lucky Star Tournaments.

Их время старта – 03:05, 13:05 и 20:05 по московскому времени.

Эти турниры уже идут и ты сможешь сыграть в них каждый день вплоть до «Boxing Day» (иначе говоря, до 26 декабря).

Впрочем, еще трижды до конца акции пройдет специальный турнир StarBurst с призовым фондом в 6,500 долларов – 11, 18 и 25 декабря в 22:35 по Москве.

Нет бай-инам, только билеты

Ни для одного из турниров промо-акции не требуется бай-ин, но для участия в них необходимо «что-то» сделать.

Например, если вы УЖЕ сделали депозит на 888poker, то автоматически получаете билеты для каждого турнира Lucky Star, а также участие в одном All-in Gift Tournament.

Если же вы еще НЕ сделали депозит, то положите, как минимум, 10 долларов на свой аккаунт в 888poker, используя промо-код LUCKY10 и вы получите 5 билетов в Lucky Star турниры, а также один в All-in Gift Tournament.

Чтобы получить еще больше билетов, необходимо выполнять ежедневные миссии.

Наконец, если вы сделали депозит и играли на настоящие деньги на 888poker, то вы имеет право на следующие «плюшки»:

Сыграть в 5 BLAST -турнирах с бай-ином в $1.

$1. Играть в SnG или МТТ-турнирах на общую сумму бай-инов в $4. На BLAST и «Хедз-ап» турниры эта опция не распространяется.

Наконец, ежедневно на 888poker проходят All-in Gift Tournament, в рамках которых можно получить какой-либо подарок (фактически, рождественская лотерея от «восьмерок»).

Ниже можно посмотреть список подарков:

Место Приз Стоимость 1 IPhone 7 32 GB $770 2 GoPro Hero 5 Black $440 3 PlayStation 4 Slim 500 GB $315 4-13 888poker Hoodie $50 14-33 888poker Knitted Hat $15 34-53 888poker Cards $7 54-143 Casino FreePlay Vouchers $5 144-183 Spoker Bet $3 184-583 BLAST Tournament Ticket $1 584-5000 Lucky Star Ticket -

Один спин каждый день бесплатно!

Ко всему прочему на 888poker для любого игрока доступен каждый день 1 спин в специальной лотерее Star Spin, в которой также разыгрываются бай-ины и подарки.

Итак, проверяйте почаще свой почтовый ящик, куда и приходят «письма счастья» от 888poker.

Если у вас еще нет аккаунта на "восьмерках", то пройдите на страничку обзора 888poker от RussiaPokerNews, чтобы узнать о всех преимуществах регистрации через наш сайт.