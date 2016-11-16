Самый главный турнир недели на 888poker - The Mega Deep с бай-ном в $215 – уже давно один из важнейших «воскресников» в современном онлайн покере.

На старт этот ивент вышел 1 января 2012 года, так что 5-летний юбилей уже совсем скоро.

Обычно гарантированный призовой фонд турнира составляет от $100,000 до $150,000, но на этот раз – 27 ноября – все будет по-другому, ибо он повышен до полумиллиона долларов.

И это неудивительно, ибо количество игроков на 888poker стабильно растет, чему есть явные доказательства в виде рекордных «полей» на успешно прошедшей в сентябре уже 6-й по счету серии Super XL, где призовые «гарантии» достигли суммы в 4 миллиона долларов.

Звезды уже горят!

На той онлайн серии сыграли многие игроки-звезды первой величины, так что и 27 ноября мы ожидаем за столами топ-игроков, а также послов покера от 888poker – немца Доминика Нитше и британца Криса Мурмана, свежее интервью с которым доступно здесь.

Мурман всегда прав?

«Отличная структура и хорошая мобильность – это главные козыри турнира Mega Deep для меня, так что он точно входит в число моих самых любимых», - сказал нам Мурман, - «любой профессиональный игрок в покер просто обязан сыграть в нем, когда гарантия поднята до полумиллиона».

И эти два товарища знают, что они говорят, ибо суммарно они выиграли более 20 миллионов долларов в онлайне.

Кстати, в последнем Mega Deep выиграл представитель Мальты под ником que_te_crio, забравший первый приз в размере $25к, но в последнее воскресенье ноября эта сумма явно будет превышена в почти три раза!

«Я уже готов сыграть в этом турнире хоть сейчас», - говорит Джонатан "jgjg3000" Джилл, который в 2015 году совершил почти невозможное – три «финалки» в Mega Deep за 6 недель.

«The Mega Deep – это особенный турнир. На мой взгляд, он обладает лучший структурой среди всех самых главных МТТ-турниров, и, возможно, это один из залогов моего тогдашнего успеха. К тому же к нему есть множество сателлитов, так что мало игроков никогда не бывает», - поясняет Джилл.

Сателлиты доступны

Если вы хотите принять участие в юбилейном Mega Deep, то можно либо напрямую купить бай-ин туда, либо принять участие в одном из бесчисленных сателлитов.

888poker предлагает целую систему пошаговых сателлитов, чтобы вы могли начать отбор с приемлемого для вас уровня бай-ина.

Наименьший из них – это лишь 1 цент (а всего уровней отбора – 5), так что если вы достаточно терпеливы, то все может получиться!

The Mega Deep 5th anniversary турнир в цифрах:

Старт: 27 ноября

Время: 20.30 по Москве

Поздняя регистрация: 6 часов

Бай-ин: $215

Стартовый стек: 15,000

Уровни: по 20 минут

Призовой фонд: $500,000 гарантировано!

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