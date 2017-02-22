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Недостатка покерных книг в наше время нет, так что экспертам 888poker пришлось обработать большой массив данных, чтобы выбрать лучшее для вас.
Если вы относитесь к покеру с должным уважением, то пару книг, вероятно, вам пришлось прочитать, либо это у вас еще только в планах.
Конечно, в мире достаточно много более интересной литературы, чем покерные книги, поэтому не стоит их штудировать все подряд.
Для этого есть эксперты, которые уже нашли лучшие варианты для вас.
А чтобы рейтинг книг от 888poker был наиболее подходящим для вас, в компании не стали спрашивать теоретиков или критиков, собрав мнения только (!) профессиональных игроков в покер.
В списке опрашиваемых было 56 человек, которые и помогли составить список «Самых важных покерных книг на все времена».
Отметим, что эти 56 игроков суммарно выиграли в покер $184 миллиона, и на их счету значатся также 40 титулов с международных покерных турниров.
Итак, всего в исследовании были упомянуты 86 покерных книг, из которых и была отобрана топ-десятка рейтинга:
Удивительно, но даже 40 лет спустя после первого релиза «Супер системы» Дойла Брансона, его книга входит в Топ-3 по версии современных игроков.
Смотрите более подробный рейтинг книг здесь.
И все же, сколько человек, столько и мнений, и далеко не все среди опрошенных согласны с такими итогами исследований.
Так что экспертное мнение RussiaPokerNews также имеет значение, и ниже мы хотели мы указать вам на книги, которые не менее ценны/важны.
Во-первых, на 26-й строчке рейтинга есть книга Джонатана Литтла «Превосходство в ноу-лимит холдеме» (Excelling at No Limit Hold’em).
Автор этой книги не только игрок в покер, но и действующий тренер, который умеет доходчиво излагать свои мысли.
Интересна будет и автобиография Дэйва «Devilfish» Уллиотта – «Devilfish».
Впечатляет и труд Майкла Крейга – «Профессор, банкир и король суицида» (The Professor, the Banker, and the Suicide King) - об истории банкира-миллионера Энди Биле, который бросил вызов лучшим профессионалом Лас-Вегаса, проиграв им в итоге 18 миллионов долларов.
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
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