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После многих лет упорной работы, дружелюбных промо-акций для новых игроков, покер рум 888poker по праву занял второе место в индустрии онлайн покера.
Что же теперь в планах компании?
Правильно, экспансия на рынок Live-покера, тем более, что месяц назад первый фестиваль покера от 888pokera в лондонском казино Aspers прошел на ура.
И дабы не терять этот позитивный настрой, фестиваль 888poker идет в чешский Розвадов, где уже в январе пройдет новая серия с 13 турнирами и гарантированным призовым фондом в 630,000 евро!
Цель – на Восток. Такой вывод можно сделать после успешного старта новой серии в Лондоне в октябре.
Итак, с 26 января по 6 февраля 2017 года в чешском Розвадове пройдет второй фестиваль «восьмерок», само собой, в казино King’s.
Кстати, оно находится прямо на границе с Германией, и за последние несколько лет превратилось из захолустного казино в крупнейший игорный комплекс в середине Европы, а с точки зрения размеров покер рума ему и вовсе нет равных в Старом Свете.
В расписании значится чертова дюжина турниров с бай-инами о 50 и до 888 евро в Главное событии.
Есть еще и хайроллер с бай-ном в €5,300, так что охват аудитории весьма внушителен будет.
Турнир открытия будет с бай-ном в 225 евро при гарантированном призовом фонде в 150,000 евро. При этом в нем будет 4 (!) стартовых дня, а в финальный день уровни станут длиннее.
Главное событие возьмет старт 3 февраля и будет идти лишь три дня, при этом гарантированный призовой фонда составляет 300,000 евро!
Хайроллер станет самым дорогим турниром в истории 888poker. Бай-ин в 5,300 евро – это рекорд, но в Розвадове зачастую собираются игроки высоких лимитов для кэш-игр, так что проблем с полем не ожидается.
За столами в King’s казино на регулярной основе можно увидеть таких персон, как Тони Джи, Федор Хольц, Дмитрий Урбанович, Дэн Кейтс, Филипп Грюиссем, Бенни Спиндлер, Игорь Курганов, Лив Бори, Макс Альтерготт и множество других не менее известных профессионалов.
Также приедут на фестиваль и послы покера от 888poker, а чтобы постоянным игрокам онлайн покер рума было проще, организаторы решили дать турнирам известные названия их онлайновых аналогов.
Так что ниже в расписании вы увидите и «китов», и «ураганы» и прочую «живность».
|
Турнир
|
Бай-ин
|
"Гарантия"
|
Opening Event
|
€225
|
€150,000
|
The Breeze
|
€100
|
€10,000
|
The Hurricane
|
€115
|
€15,000
|
High Roller
|
€5300
|
€100,000
|
Main Event
|
€888
|
€300,000
|
The Monsoon
|
€100
|
€6,000
|
The Swordfish
|
€100
|
€7,000
|
The Whale
|
€110
|
€15,000
|
The Thunder
|
€60
|
€5,000
|
The Mega Knockout
|
€170
|
€15,000
|
Turbo Deepstack
|
€80
|
X
|
Pot Limit Omaha
|
€150
|
X
|
The Lightning 6-max
|
€110
|
€6,666
Напомним, что в Лондоне в «мейн» играли 288 человек, а в хайроллере – 47, но, очевидно, что в Розвадове эти первые рекорды будут побиты легко.
Хотите сыграть на фестивале 888poker в King’s Casino в Розвадове?
Это можно сделать, даже если нет возможности сразу поехать туда и купить бай-ин в турнир.
Для исполнения ваших мечтаний и существуют онлайн-сателлиты:
Впрочем, можно и начать издалека, с 1 цента.
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