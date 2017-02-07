Впрочем, этот довольно юный мастер покера – Каталин «SryIGotOdds» Поп – выиграл достаточно много в онлайн покере, чтобы уверенно себя чувствовать за одним столом с такими авторитетными противниками.

В итоге Поп сумел выбить их обоих из игры, а в хедз-апе расправился с темной лошадкой из Германии – Берндом Шенвельдером.

Для обоих участников финала это был наибольший успех в покерной карьере: первый получил €80,000, а второй - €50,023.

Большой стек – не панацея

На финальный стол Фаррелл и Гелих вышли чип-лидерами.

Их суммарные призовые на турнирах достигали 4,7 миллиона долларов, тогда как у остальных игроков в сумме набегало лишь 163 тысячи, включая и «ноль» Шенвельдера.

Однако в покере не все идет по плану, хотя начали фавориты активно, сразу дважды удвоив Хуана Карлоса Векино.

Бернд Шенвельдер.

Затем большая часть их стеков плавно перетекла все к тому же Шенвельдеру, который вообще лишь второй раз в жизни играл в живых покерных турнирах. Кстати, в первом он в деньги не попал.

Немцу вообще очень везло, ибо играл он просто – весь день спокойно качался на кресле, ожидая руку-монстра. Это работало вплоть до хедз-апа.

Был за финальным столом и россиянин Александр Дмитриенко, но его путь был закончен на 7-й позиции.

Поп делает дело

А пока немец-любитель «мирно отдыхал», за дело взялся Поп, который сначала с «туз-пять» переехал карманные дамы Гелиха.

Чуть позже он нашел он нашел пару пятерок, с которым не менее изящно выбил из борьбы карманных валетов Фаррелла.

Разобравшись с акулами, Каталин быстро нашел управу и на откровенно слабого немецкого игрока.

Последний просто перестал попадать во флоп, что было ранее автоматическим действием, и в последней раздаче пошел в олл-ин с Т-8, попав под доминацию румына с К-J.

Итоговые выплаты Главного события:

1 Каталин Поп Румыния €80,000 2 Бернд Шенвельдер Германия €50,023 3 Нил Фаррелл Великобритания €36,113 4 Людовик Гелих Великобритания €29,184 5 Лукаш Томеки Польша €22,785 6 Хуан Карлос Векино Испания €17,730 7 Александр Дмитриенко Россия €13,247 8 Павел Берка Чехия €9,619

Подводя итоги

Второй фестиваль покера от 888poker, прошедший под девизом «Сделаем его больше», действительно стал крупней дебютного лондонского.

538 участников «мейна» против 288 в Aspers Casino – это солидная прибавка, да и за первое место сейчас досталось 80 тысяч против 50 тысяч октябрьских.

Учтем и тот факт, что первый фестиваль прошел в густонаселенном восточном Лондоне, в то время как Розвадов и King’s Casino обладают куда меньшим населением в радиусе десятков километров.

С другой стороны казино в Розвадове уже стало крупнейшим в Европе с более, чем сотней столов для покера, и там всегда идет игра на разных лимитах.

Что касается звездных имен, то среди участников отметим сыгравших в «Ноябрьской девятке» Майкла “theGrinder” Мизраки и Пьера Невилля, хайроллера Мартин Кабрела, победителя этапов WPT и EPT bи других.

Были за столами и послы покера от 888poker – Крис Мурман, Доминик Нитше, Кара Скотт, София Левгрен и Натали Хоф.

Наконец, всем понравилось дуэль между Стейси Матусон и Уильямом Кассуфом, которая для британца закончилась совсем неудачно.

888Live Rozvadov Festival, Главное событие в цифрах:

Бай-ин: €808+80

Три стартовых дня

День 1A: 72 игрока, 14 прошли далее

День 1B: Супер-сателлит 179 игроков (14 в «мейн»); 155 игроков, 41 прошел далее

День 1C: Супер-сателлит 131 игрок (11 в «мейн»); 284 игрока, 78 прошли далее

День 2: Всего входов в «мейн» было 531

Призовой фонд: €300,000 «гарантия»

Итоговый призовой фонд: €407,596; 55 игроков «в деньгах», минимальный кэш - €1,997; минимальный кэш финального стола €7,785

За первое место: €80,000

Следующий фестиваль 888poker пройдет в Барселоне, и вы тоже можете стать его участником, пройдя через онлайн сателлиты.

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