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Следующий фестиваль 888poker отправляется в Барселону!

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Барселона - это прекрасно...
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Прошедший с большим успехом в Розвадове 888poker Make It Big Festival теперь намерен выйти на еще более крутой уровень.

Все только начинается, а каждый новый фестиваль от 888poker ставит рекорды по всем направлениями.

Итак, уже через три месяца игроки 888poker смогут снова собраться в одном из красивейших мест Европы – в испанской Барселоне.

Даты для 11-дневного фестиваля уже определены: множество турниров на любой банкролл будут ожидать вас там с 11-го по 21-е мая 2017 года.

Покер и море

Точное или финальное расписание турниров фестиваля в Барселоне еще неизвестно, но точно можно сказать, что венчать серию будет Главное событие с бай-ином в €888.

Также в расписании будет хайроллер, но на этот раз вступительный взнос в него, скорее всего, будет ниже, чем две тысячи евро, как ранее в Розвадове.

Само собой будут и десятки турниров с невысокими бай-инами для игроков-любителей.

 

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Казино в Барселоне.

Место проведения турнира – казино Gran Casino de Barcelona – пожалуй, одно из лучших мест для игры в покер в мире. Этапы ЕРТ, а теперь PokerStars Championship, проходят именно там.

Построено это казино на берегу моря возле пляжа, что был сооружен для гостей и участников Олимпийских игр 1992 года.

Кстати, посол покера от 888poker Крис Мурман хорошо знает и любит это казино, так как совсем недавно он выиграл там почти четверть миллиона евро в Главном событии EstrellaTour.

Официальное расписание фестиваля 888pokerв Барселоне появится в ближайшее время.

Одна раздача – шесть картинок

Иметь покерное лицо, иначе говоря «покерфейс», считается полезным скиллом в покере, и это хорошо для результата.

Но разве мы за это любим покер? Эмоции, игра, интерес. Это тоже важно и круто.

Последите за мимикой посла покера 888pokerКары Скотт всего лишь за время одной раздачи:

kara scott 1
Рейз на префлопе: Как про.
kara scott 2
Блайнды - колл; все хорошо.
kara scott 3
Контбет на флопе.
kara scott 5
Чек-чек на терне.
kara scott 6
Обычная ставка на ривере; считаем, сколько надо для колла в ответ.
kara scott 7
Сбор фишек; я знала, что ты заплатишь.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

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