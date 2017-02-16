Все только начинается, а каждый новый фестиваль от 888poker ставит рекорды по всем направлениями.

Итак, уже через три месяца игроки 888poker смогут снова собраться в одном из красивейших мест Европы – в испанской Барселоне.

Даты для 11-дневного фестиваля уже определены: множество турниров на любой банкролл будут ожидать вас там с 11-го по 21-е мая 2017 года.

Покер и море

Точное или финальное расписание турниров фестиваля в Барселоне еще неизвестно, но точно можно сказать, что венчать серию будет Главное событие с бай-ином в €888.

Также в расписании будет хайроллер, но на этот раз вступительный взнос в него, скорее всего, будет ниже, чем две тысячи евро, как ранее в Розвадове.

Само собой будут и десятки турниров с невысокими бай-инами для игроков-любителей.

Казино в Барселоне.

Место проведения турнира – казино Gran Casino de Barcelona – пожалуй, одно из лучших мест для игры в покер в мире. Этапы ЕРТ, а теперь PokerStars Championship, проходят именно там.

Построено это казино на берегу моря возле пляжа, что был сооружен для гостей и участников Олимпийских игр 1992 года.

Кстати, посол покера от 888poker Крис Мурман хорошо знает и любит это казино, так как совсем недавно он выиграл там почти четверть миллиона евро в Главном событии EstrellaTour.

Официальное расписание фестиваля 888pokerв Барселоне появится в ближайшее время.

Одна раздача – шесть картинок

Иметь покерное лицо, иначе говоря «покерфейс», считается полезным скиллом в покере, и это хорошо для результата.

Но разве мы за это любим покер? Эмоции, игра, интерес. Это тоже важно и круто.

Последите за мимикой посла покера 888pokerКары Скотт всего лишь за время одной раздачи:

Рейз на префлопе: Как про.

Блайнды - колл; все хорошо.

Контбет на флопе.

Чек-чек на терне.

Обычная ставка на ривере; считаем, сколько надо для колла в ответ.