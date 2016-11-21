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За прошедшие выходные на 888poker прошли сразу два-BLAST турнира с максимальным джекпотом в х10,000 , выдавшие сражения за $300к и $50к, соответственно.
Крупнейший приз за этот уик-энд отправился в Швецию. Игрок, выступающий под ником bucopepic забрал свои $180,000 за победу в турнире с общим призовым фондом в $300,000.
Победителем второго турнира с максимальным множителем в 10,000 раз стал Mn79Ben, базирующийся в Малайзии. Его доля составил $30,000 из общих $50,000 призовых.
Наверное, это здорово, когда планируешь потратить на покер минут десять, чтобы порубиться в турбо-турнире, а затем видишь, как генератор случайного призового фонда выдает максимум – “10,000”!
На этой неделе, у нас уже есть 8 игроков, которые увидели это своими глазами.
Конечно, наибольшая улыбка, очевидно, была у игрока bucopepic, которому этот BLAST-турнир с бай-ином в 30 долларов сложился идеально.
В последней раздаче этот игрок выставился в олл-ин с 6-5, собрав стрит на доске 8-6-7-2-4. Этого хватило для победы против участника из России под ником sreutov.
Впрочем, россиянин забрал приз в размере $60,000, что тоже вполне приемлемый результат, в то время, как финишировавшие на третьем и четвертом местах игроки получил по $30,000 на свой аккаунт на 888poker.
В это же время инвестиции в BLAST-турнир игроков Mn79Ben и mario868116 составили лишь по 5 долларов, но принесли им по $30,000 и $10,000, соответственно.
В последней раздаче Mn79Ben поймал сильную «карманк» - две черные дамы, в то время как у mario868116 на руках были А-6. Надо ли говорить, что дамы выстояли.
Кстати, проигравший хедз-ап игрок был также из России.
Бонусы за 3-е и 4-е место в этом случае составили по $5,000. Отличные подарки на уик-энд.
BLAST – это совершенно новый формат покера на 888poker. По сути, это вариация гипер-турбо-«Sit-and-Go» турниров с призовым фондом в виде джекпота, который определяется генератором случайных чисел.
Как только четыре игрока занимают свои места за столом – начинается игра.
Перед началом можно выбрать наиболее подходящий вам уровень бай-ина, но итоговая сумму призовых заранее никогда неизвестна.
Уровни бай-инов находятся в пределах от 10 центов до 30 долларов, а генератор случайных чисел может выдавать призовой множитель от 2 до 10,000.
Уровни длятся по 2 минуты, а после 6 минут игры наступает пора автоматических олл-инов в каждой раздаче. Кстати, в случае множителя больше 5, турнир может состоять, как из 4, так и 6 уровней (максимум – 12 минут игры).
Так что у победителя – bucopepic – на все про все ушло меньше четверти часа, с чем мы его еще раз и поздравляем!
Фактически, его уровень «зарплаты» составил 15,000 долларов в минуту!
Турниры BLAST – это последняя инновация от 888poker, но в покер руме можно найти и множество других покерных турниров каждый день на любом уровне бай-инов.
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