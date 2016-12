До старта соревнований осталась лишь одна неделя, так что самое время напомнить вам, что будет в «лондонском меню».

Майкл “The Grinder” Мизрахи стал последним участником хит-парада звезд профессионального покера, которые приедут на фестиваль от 888poker.

Американец только что написал в своем твиттере, что будет в Лондоне, и «сразиться в Главном событии, в хайроллере, а также в чем-нибудь еще...».

No way can you can miss @TheGrinder44 & @magicantonio in the same place & possibly even at the same table...#888Live London Festival! pic.twitter.com/tF2G44uAy4