До старта соревнований осталась лишь одна неделя, так что самое время напомнить вам, что будет в «лондонском меню».

Мизрахи и Эсфандиари встретятся в Лондоне

Майкл “The Grinder” Мизрахи стал последним участником хит-парада звезд профессионального покера, которые приедут на фестиваль от 888poker.

Американец только что написал в своем твиттере, что будет в Лондоне, и «сразиться в Главном событии, в хайроллере, а также в чем-нибудь еще...».

No way can you can miss @TheGrinder44 & @magicantonio in the same place & possibly even at the same table...#888Live London Festival! pic.twitter.com/tF2G44uAy4 — 888poker (@888poker) October 4, 2016

Вместе с Антонио Эсфандиари, приезд которого мы анонсировали неделей ранее, они станут фронтменами наступления 888poker на рынок онлайн покера в США.

Интересно, что лидер онлайн покера в последнее время фокусируется все больше на привлечение знаменитостей в свои ряды. В то время как «восьмерки» пошли другим путем. Кто окажется прав? Скоро узнаем.

Итак, кроме двух озвученных персон, во время 11-дневного фестиваля в казино Aspers мы увидим за столами таких игроков, как София Левгрен, Доминик Нитше, Крис Мурман и Кара Скотт.

Презентация книги и «другие сюпризы»

Во время турнира Крис Мурман намерен сделать пиар-акцию для своей книги, а вести мероприятие будет Кара Скотт.

Кроме этого в 888poker объявили, что будет множество и других сюрпризов во время «мейна». Исходя из опыта предыдущих ивентов от «восьмерок» - подарки в виде GoPro и iPhone для баббл-боем – можно ожидать нечто подобное и на этот раз.

Кстати, за столами ожидается и местный герой Вильям “ninehighlikeaboss” Кассуф, запомнившийся дипраном в Главном событии WSOP, а также своими многичисленными уместными и не всегда комментариями во время трансляций ESPN.

Вы можете не знать, но Скотт и Кассуф уже сходились в клинче ранее за покерным столом. Когда Кара финишировала второй на Irish Open 2009 (крупнейший успех в карьере), Уильям также был за тем столом.

Тогда он сделал немало необоснованных коллов с плохими руками и без позиции. Впрочем, то 6-е место стало его первой записью в Hendonmob.

Можете оценить те моменты из этого видео, где он сидит справа от Скотт (к слову, бонусное предложение в начале видео уже не актуально).

Кстати, Кара помнит тот «пикантный» момент, но те слова сейчас уже ничего не значат.

Пройди отбор и сыграй

Если вы желаете сыграть на фестивале в Лондоне не внося полный бай-ин, то добро пожаловать в онлайн сателлиты на 888poker, причем они там есть не только для Главного события, но и для Первого турнира.

Прямые сателлиты на «открытие» имеют бай-ин в $30, а в Главное событие цена вырастет до $109.

Однако вы можете существенно сэкономить, если пройдете через систему степ-сателлитов, которые начинаются от 1 цента.

Ниже можно найти список основным турниров фестиваля 888poker.

Место проведения: Aspers Casino, Westfield Mall, Стратфорд, Лондон.

# Название Бай-ин 1 888live opening event $300 2 Lightning 6-max $165 3 Turbo Mega Deep $165 4 High Roller $2650 5 Main Event $1180 6 Two day 25k $300 7 Turbo Mega Deep Omaha $335 8 Mega Knockout Live $540

Подробнее о фестивале можно прочитать на этой странице.

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