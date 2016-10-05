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Больше громких имен, больше турниров – дебютный фестиваль от 888poker в Лондоне пройдет под девизом «Все будет круто»!
До старта соревнований осталась лишь одна неделя, так что самое время напомнить вам, что будет в «лондонском меню».
Майкл “The Grinder” Мизрахи стал последним участником хит-парада звезд профессионального покера, которые приедут на фестиваль от 888poker.
Американец только что написал в своем твиттере, что будет в Лондоне, и «сразиться в Главном событии, в хайроллере, а также в чем-нибудь еще...».
No way can you can miss @TheGrinder44 & @magicantonio in the same place & possibly even at the same table...#888Live London Festival! pic.twitter.com/tF2G44uAy4— 888poker (@888poker) October 4, 2016
Вместе с Антонио Эсфандиари, приезд которого мы анонсировали неделей ранее, они станут фронтменами наступления 888poker на рынок онлайн покера в США.
Интересно, что лидер онлайн покера в последнее время фокусируется все больше на привлечение знаменитостей в свои ряды. В то время как «восьмерки» пошли другим путем. Кто окажется прав? Скоро узнаем.
Итак, кроме двух озвученных персон, во время 11-дневного фестиваля в казино Aspers мы увидим за столами таких игроков, как София Левгрен, Доминик Нитше, Крис Мурман и Кара Скотт.
Во время турнира Крис Мурман намерен сделать пиар-акцию для своей книги, а вести мероприятие будет Кара Скотт.
Кроме этого в 888poker объявили, что будет множество и других сюрпризов во время «мейна». Исходя из опыта предыдущих ивентов от «восьмерок» - подарки в виде GoPro и iPhone для баббл-боем – можно ожидать нечто подобное и на этот раз.
Кстати, за столами ожидается и местный герой Вильям “ninehighlikeaboss” Кассуф, запомнившийся дипраном в Главном событии WSOP, а также своими многичисленными уместными и не всегда комментариями во время трансляций ESPN.
Вы можете не знать, но Скотт и Кассуф уже сходились в клинче ранее за покерным столом. Когда Кара финишировала второй на Irish Open 2009 (крупнейший успех в карьере), Уильям также был за тем столом.
Тогда он сделал немало необоснованных коллов с плохими руками и без позиции. Впрочем, то 6-е место стало его первой записью в Hendonmob.
Можете оценить те моменты из этого видео, где он сидит справа от Скотт (к слову, бонусное предложение в начале видео уже не актуально).
Кстати, Кара помнит тот «пикантный» момент, но те слова сейчас уже ничего не значат.
Если вы желаете сыграть на фестивале в Лондоне не внося полный бай-ин, то добро пожаловать в онлайн сателлиты на 888poker, причем они там есть не только для Главного события, но и для Первого турнира.
Прямые сателлиты на «открытие» имеют бай-ин в $30, а в Главное событие цена вырастет до $109.
Однако вы можете существенно сэкономить, если пройдете через систему степ-сателлитов, которые начинаются от 1 цента.
Ниже можно найти список основным турниров фестиваля 888poker.
Место проведения: Aspers Casino, Westfield Mall, Стратфорд, Лондон.
|
#
|
Название
|
Бай-ин
|
1
|
888live opening event
|
$300
|
2
|
Lightning 6-max
|
$165
|
3
|
Turbo Mega Deep
|
$165
|
4
|
High Roller
|
$2650
|
5
|
Main Event
|
$1180
|
6
|
Two day 25k
|
$300
|
7
|
Turbo Mega Deep Omaha
|
$335
|
8
|
Mega Knockout Live
|
$540
Подробнее о фестивале можно прочитать на этой странице.
Если у вас еще нет аккаунта на "восьмерках", то пройдите на страничку обзора 888poker от RussiaPokerNews, чтобы узнать о всех преимуществах регистрации через наш сайт.
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|$888
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