888poker ставит на кон $500k в Super Whale 15-го января

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Турнир под именем «Кит» (the Whale) – это самый крупный воскресный онлайн ивент на 888poker, бай-ин в который составляет $600, а гарантированный призовой фонд - $120,000.
Он проходит, впрочем, каждую вторую неделю, чередуясь с «китенком» (Baby Whale).
Все то же самое, но бай-ин лишь $320, а «гарантия» на призовые - $100,000! Неудивительно, что это один из самых популярных турниров в покер руме.
Однако 15-го января готовьтесь к большему. К вашим услугам будет огромный гарантированный призовой фонд в полмиллиона долларов, расширенная поздняя регистрация с ре-энтри.
Словом, в нашу гавань заплывет огромный «кит» - Super Whale.
Победитель последнего Baby Whale получил $29k за первое место, но 15-го января счастливчик заберет «домой» куда-большую сумму денег.
Итак, вернемся к фактам. Турнир $500k Super Whale Special Edition пройдет в воскресенье 15-го января 2017 года и время старта – 22:00 по московскому времени.
Вместо традиционных 300-400 участников в 888poker ожидают не менее 1,000 игроков за столами.
При таком развитии событий победитель получит не менее 100 тысяч долларов.
Кстати, для участия в Super Whale необязательно сразу платить бай-ин ибо есть система степ-сателлитов, а также специальный супер-сателлит, который также пройдет 15-го января (старт в 20:30 по Москве).
В этом сателлите с бай-ином 30 долларов на кону будет 50 гарантированных мест в основной турнир.
Ян "hownorez" Накладал из Чехии выиграл Baby Whale в апреле 2016 года, заработав $26,334. Ради специального турнира он снова вернется за столы.
«Мне нравится Baby Whale за свою структуру», - поясняет Накладал, - «Она глубока и у вас достаточно места для «маневров», для ожидания хорошего момента и так далее».
«Здесь действительно не надо «жечь» сразу, тем более что бай-ин в два раза ниже обычного «кита». Надо просто играть и получать удовольствие от борьбы с вашими противниками».
Чтобы принять участие в это особенном турнире вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.
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