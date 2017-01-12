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888poker ставит на кон $500k в Super Whale 15-го января

Optimized NWM super whale
Поймай "кита"!
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Турнир под именем «Кит» (the Whale) – это самый крупный воскресный онлайн ивент на 888poker, бай-ин в который составляет $600, а гарантированный призовой фонд - $120,000.

Он проходит, впрочем, каждую вторую неделю, чередуясь с «китенком» (Baby Whale).

Все то же самое, но бай-ин лишь $320, а «гарантия» на призовые - $100,000! Неудивительно, что это один из самых популярных турниров в покер руме.

Однако 15-го января готовьтесь к большему. К вашим услугам будет огромный гарантированный призовой фонд в полмиллиона долларов, расширенная поздняя регистрация с ре-энтри.

Словом, в нашу гавань заплывет огромный «кит» - Super Whale.

Победитель последнего Baby Whale получил $29k за первое место, но 15-го января счастливчик заберет «домой» куда-большую сумму денег.

1,000+ игроков, не менее $100k чемпиону

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Итак, вернемся к фактам. Турнир $500k Super Whale Special Edition пройдет в воскресенье 15-го января 2017 года и время старта – 22:00 по московскому времени.

Вместо традиционных 300-400 участников в 888poker ожидают не менее 1,000 игроков за столами.

При таком развитии событий победитель получит не менее 100 тысяч долларов.

Кстати, для участия в Super Whale необязательно сразу платить бай-ин ибо есть система степ-сателлитов, а также специальный супер-сателлит, который также пройдет 15-го января (старт в 20:30 по Москве).

В этом сателлите с бай-ином 30 долларов на кону будет 50 гарантированных мест в основной турнир.

Информация о Super Whale:

  • Старт: 15 января, 22:00 по Москве
  • Бай-ин: $320,-
  • Ре-энтри: не больше 4 раз
  • Поздняя регистрация: 250 минут
  • Призовой фонд: $500,000 «гарантия»
  • Начальный стек: 15,000
  • Уровни: по 20 минут

Супер-сателлит к Super Whale – 50 мест «гарантия»:

  • Старт: 15 января, 20:30 по Москве
  • Бай-ин: $30,-
  • Ре-энтри: -
  • Поздняя регистрация: 80 минут
  • Призовой фонд: 50 мест гарантировано
  • Начальный стек: 3000
  • Уровени: по 8 минут

Низкий бай-ин, отличная структура

Ян "hownorez" Накладал из Чехии выиграл Baby Whale в апреле 2016 года, заработав $26,334. Ради специального турнира он снова вернется за столы.

«Мне нравится Baby Whale за свою структуру», - поясняет Накладал, - «Она глубока и у вас достаточно места для «маневров», для ожидания хорошего момента и так далее».

«Здесь действительно не надо «жечь» сразу, тем более что бай-ин в два раза ниже обычного «кита». Надо просто играть и получать удовольствие от борьбы с вашими противниками».

Чтобы принять участие в это особенном турнире вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.

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