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В следующем году в чешском Розвадове, где находится уже почти знаменитое King’s Casino, состоится один из новых фестивалей покера от 888poker.
Девиз покер рума «Сделаем это больше» проявится уже на предстоящем 17-дневном покерном фестивале в Лондоне, а следующие три или четыре остановки новой серии пройдут уже в 2017 году.
Впрочем, в King’s Casino решили не откладывать дела в долгий ящик, и уже в ближайшие дни там пройдет «примерка» в виде ивента серии от 888poker – Live Local.
И это тоже будет солидное покерное событие.
Итак, чего же ожидать от предстоящего Live Local в Розвадове?
Ожидания весьма солидные: четыре стартовых дня, каждый из которых ограничен лишь общим количеством мест за столами, которых отведено ровно 400.
В сущности, речь идет от рекордном Live Local турнире по посещаемости, тем более, что День 2 будет и итоговым.
Так что на много дней турнир не затянется, но сами оба игровых дня, конечно же, станут весьма продолжительными.
Бай-ин в Главное событие составит 175 евро, за которые игроки будет выдан стек в 30,000 фишек, а каждый уровень игры будет длиться по 30 минут.
Кстати, во время турнира будет действовать правило – 1 ре-энтри в 1 день.
А если вы не желаете платить за бай-ин напрямую, но на 888poker еще можно отобраться в Розвадов через онлайн сателлиты, игра в которых начинается с 1 цента.
Затерянное в лесах на чешско-немецкой границе в Розвадове King’s Casino уже стало одним из самых известных в Европе, особенно за большую любовь к покерным турнирам и кэш-играм на самом высоком уровне.
Кстати, прямо сейчас на 888poker можно выиграть пакет участника предстоящего турнира в Розвадове ценой в 350 долларов.
В это предложение входит не только бай-ин в турнир, но и 3 ночи в 4-звездочном отеле недалеко от самого казино.
Что надо сделать? Пройти три сателлита, и пакет участника ваш.
Причем, первый шаг – это фрибай, успех в котором принесет вам место в 3-долларовом сателлите. Повезет и там, и все в финале – в 30 долларовом сателлите, где уже будут разыгрываться пакеты участников, которые, впрочем, можно купить и напрямую.
Сателлиты проходят каждый день, но поспешите, ибо последняя возможность будет в понедельник 19-го сентября, так как сам ивент пройдет с 21-го по 25-е сентября.
Официальное его название - 888poker Live Local Rozvadov, а гарантированный призовой фонд составляет 100,000 долларов, а значит, что пара первых игроков получит 5-значные призовые выплаты.
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