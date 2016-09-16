Девиз покер рума «Сделаем это больше» проявится уже на предстоящем 17-дневном покерном фестивале в Лондоне, а следующие три или четыре остановки новой серии пройдут уже в 2017 году.

Впрочем, в King’s Casino решили не откладывать дела в долгий ящик, и уже в ближайшие дни там пройдет «примерка» в виде ивента серии от 888poker – Live Local.

И это тоже будет солидное покерное событие.

На старт 21 сентября

Итак, чего же ожидать от предстоящего Live Local в Розвадове?

Ожидания весьма солидные: четыре стартовых дня, каждый из которых ограничен лишь общим количеством мест за столами, которых отведено ровно 400.

В сущности, речь идет от рекордном Live Local турнире по посещаемости, тем более, что День 2 будет и итоговым.

Так что на много дней турнир не затянется, но сами оба игровых дня, конечно же, станут весьма продолжительными.

Бай-ин в Главное событие составит 175 евро, за которые игроки будет выдан стек в 30,000 фишек, а каждый уровень игры будет длиться по 30 минут.

Кстати, во время турнира будет действовать правило – 1 ре-энтри в 1 день.

А если вы не желаете платить за бай-ин напрямую, но на 888poker еще можно отобраться в Розвадов через онлайн сателлиты, игра в которых начинается с 1 цента.

Сателлиты каждый день!

Затерянное в лесах на чешско-немецкой границе в Розвадове King’s Casino уже стало одним из самых известных в Европе, особенно за большую любовь к покерным турнирам и кэш-играм на самом высоком уровне.

Аншлаг ожидается...

Кстати, прямо сейчас на 888poker можно выиграть пакет участника предстоящего турнира в Розвадове ценой в 350 долларов.

В это предложение входит не только бай-ин в турнир, но и 3 ночи в 4-звездочном отеле недалеко от самого казино.

Что надо сделать? Пройти три сателлита, и пакет участника ваш.

Причем, первый шаг – это фрибай, успех в котором принесет вам место в 3-долларовом сателлите. Повезет и там, и все в финале – в 30 долларовом сателлите, где уже будут разыгрываться пакеты участников, которые, впрочем, можно купить и напрямую.

Сателлиты проходят каждый день, но поспешите, ибо последняя возможность будет в понедельник 19-го сентября, так как сам ивент пройдет с 21-го по 25-е сентября.

Официальное его название - 888poker Live Local Rozvadov, а гарантированный призовой фонд составляет 100,000 долларов, а значит, что пара первых игроков получит 5-значные призовые выплаты.

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