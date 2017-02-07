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Крафт отнял у Кабрела титул чемпиона хайроллера 888Live в Розвадове
Самый дорогой турнир фестиваля 888poker в Розвадове вызвал немалый интерес, собрав мнения профессионалов по этому поводу и не только.
И пока Мартин Кабрел с чемпионом ЕРТ Нилом Фаррелом и еще одним британцем Людовиком Гелихом выясняли более подходящий размер бай-ина для такого турнира, чемпионом первого хайроллера в истории фестивалей от 888poker стал немец Йонас Крафт.
Да, бывает и так, причем сам герой дня явно не выглядел очень радостным.
Кабрел играл как дома
Почему же так случилось, что чемпион первого 888 High Roller в King’s Casino в Розвадове был невесел, в то время как проигравший ему местный регуляр Мартин Кабрел радовал всех своим отличным настроением и поведением за столом?
Причина проста. Крафт вышел на финалку с самым коротки стеком, в то время как Кабрел был чиплидером и мог позволить себе любые «мувы».
Впрочем, как только немец удвоился, он сразу начал методично наращивать свой стек.
И когда пришло время хедз-апа его преимущество над Кабрелом было уже 2 к 1.
И хотя Мартин сумел раз удвоиться, выйти в лидеры ему уже не удавалось.
Кабрел вообще довольно интересный игрок, любящий поговорить за столом, повеселить соседей, так что слово «время» в его адрес произносится регулярно.
При этом он чемпион ЕРТ, выиграл несколько хайроллеров, а также регулярно играет на высоких лимитах в King’s Casino вместе с его владельцем Леоном Цукерником.
Что до чемпиона, то Крафт сказал так: «Я вообще мало смеюсь». А на просьбу фотографа улыбнуться во время церемонии сделал вот так (смотри на фото).
Третье место в хайроллере занял племянник владельца казино Филипп Цукерник, а баббл-боем стал ветеран Пьер Невилль.
«Отличная комбинация»
Всего в турнир зашел 21 участник, что помогло создать призовой фонд более 100 тысяч евро, ибо бай-ин в него был €5,300.
Однако даже среди них было немало громких имен. Так Нил Фаррелл и Людовик Гелих решили подискутировать насчет размера бай-ина.
«Он слишком высок», - начал Гелих, - «Не вообще, а относительно бай-ина в Главное событие».
Фаррелл с этим согласился: «Вероятно, его надо было сделать на уровне £2,200 и тогда количество игроков было бы куда больше».
Однако с ними не согласился патриарх европейского покера Пьер Невилль: «Это отличная комбинация»!
По словам бельгийца, который долго шел на втором месте в турнире, пока не проиграл огромный банк Кабрелу, «King’s Casino и 888poker делают отличную работу по популяризации покера и привлечению новых игроков».
888Live High Roller – результаты:
|
Место
|
Имя
|
Страна
|
Призовые
|
1
|
Йонас Крафт
|
Германия
|
€49,875
|
2
|
Мартин Кабрел
|
Чехия
|
€29,925
|
3
|
Филипп Цукерник
|
Канада
|
€19,950
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