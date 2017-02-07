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Крафт отнял у Кабрела титул чемпиона хайроллера 888Live в Розвадове

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Крафт против Кабрела.
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Самый дорогой турнир фестиваля 888poker в Розвадове вызвал немалый интерес, собрав мнения профессионалов по этому поводу и не только.

И пока Мартин Кабрел с чемпионом ЕРТ Нилом Фаррелом и еще одним британцем Людовиком Гелихом выясняли более подходящий размер бай-ина для такого турнира, чемпионом первого хайроллера в истории фестивалей от 888poker стал немец Йонас Крафт.

Да, бывает и так, причем сам герой дня явно не выглядел очень радостным.

Кабрел играл как дома

Почему же так случилось, что чемпион первого 888 High Roller в King’s Casino в Розвадове был невесел, в то время как проигравший ему местный регуляр Мартин Кабрел радовал всех своим отличным настроением и поведением за столом?

Причина проста. Крафт вышел на финалку с самым коротки стеком, в то время как Кабрел был чиплидером и мог позволить себе любые «мувы».

Впрочем, как только немец удвоился, он сразу начал методично наращивать свой стек.

Jonas Kraft this is my big smile 888live rozvadov festival highroller final 29
"Моя большая улыбка".

И когда пришло время хедз-апа его преимущество над Кабрелом было уже 2 к 1.

И хотя Мартин сумел раз удвоиться, выйти в лидеры ему уже не удавалось.

Кабрел вообще довольно интересный игрок, любящий поговорить за столом, повеселить соседей, так что слово «время» в его адрес произносится регулярно.

При этом он чемпион ЕРТ, выиграл несколько хайроллеров, а также регулярно играет на высоких лимитах в King’s Casino вместе с его владельцем Леоном Цукерником.

Что до чемпиона, то Крафт сказал так: «Я вообще мало смеюсь». А на просьбу фотографа улыбнуться во время церемонии сделал вот так (смотри на фото).

Третье место в хайроллере занял племянник владельца казино Филипп Цукерник, а баббл-боем стал ветеран Пьер Невилль.

«Отличная комбинация»

Всего в турнир зашел 21 участник, что помогло создать призовой фонд более 100 тысяч евро, ибо бай-ин в него был €5,300.

888live rozvadov festival highroller final
"Финалка" хайроллера.

Однако даже среди них было немало громких имен. Так Нил Фаррелл и Людовик Гелих решили подискутировать насчет размера бай-ина.

«Он слишком высок», - начал Гелих, - «Не вообще, а относительно бай-ина в Главное событие».

Фаррелл с этим согласился: «Вероятно, его надо было сделать на уровне £2,200 и тогда количество игроков было бы куда больше».

Однако с ними не согласился патриарх европейского покера Пьер Невилль: «Это отличная комбинация»!

По словам бельгийца, который долго шел на втором месте в турнире, пока не проиграл огромный банк Кабрелу, «King’s Casino и 888poker делают отличную работу по популяризации покера и привлечению новых игроков».

888Live High Roller – результаты:

Место

Имя

Страна

Призовые

1

Йонас Крафт

Германия

€49,875

2

Мартин Кабрел

Чехия

€29,925

3

Филипп Цукерник

Канада

€19,950

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