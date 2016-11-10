Напомним, что юбилейная «Битва за Мальту» закончилась лишь поздним вечером в понедельник, когда швед Роберт Берглунд – начавший недавно карьеру про-игрока – выиграл Главное событие.

Это был отличный финал, в котором сыграли представители шести стран, причем два игрока за столом были еще и лучшими друзьями, приехавшими отдохнуть и поиграть в покер на «Битве».

Главное событие снова собрало рекордное количество игроков, такой же ажиотаж был и в сайд-ивентах, каждый из которых стал больше и лучше.

888poker идет навстречу

На этот раз у нас был и первый спонсорский турнир от 888poker. Логично, что бай-ин в него был 88+8 евро, и изначально планировалось не больше 100 игроков в нем.

Однако интерес со стороны участников «Битвы» был настолько высок, что благодаря поздней регистрации в нем сыграло почти в два раза больше человек.

В итоге, призовой фонд достиг отметки в €18,000, что, впрочем, привело к значительному увеличению продолжительности турнира.

«Я думаю, все пройдет довольно быстро», - сказал один из флормэнов ближе к полуночи, - «потому, что структура турнира довольно быстрая».

София Левгрен знает толк.

Но, турнир “Win the button” закончился лишь под утро. Если вы не знакомы с такой концепцией, то суть турнира в том, что участник, выигравший предыдущую раздачу, становится на позицию баттона в следующей.

Лишь в 6 утра Эрик Хирвонен из Швеции и Сальваторе Гамидо из Италии сыграли-таки последнюю раздачу турнира, после которой все фишки за столом оказались у северянина.

Поделили на двоих

Впрочем, к тому момент Хирвонен и Гамидо заключили сделку, поделив остаток призового фонда в €7,440, из которых первому досталось €4,000, а итальянцу - €3,440.

И, конечно же, оба игрока получили по замечательному трофею в виде мальтийских рыцарей.

«Это круто», - сказал шведский игрок, - «у меня двое парней дома – 10 и 12 лет. Им он точно понравится».

Хирвонен играл также и в Главном событии «Битвы за Мальту», но после хорошего старта словил несколько бед-битов и вылетел до зоны ИТМ.

«Я прошел в Топ-10 по итогам Дня 1А, но затем все пошло не так, как хотелось бы. Впрочем, победа в этом турнир компенсирует мне все», - заметил швед.

Выплаты финального стола 888 “Win the Button”:

1 Томми Эрик Хирвонен €4,000 2 Сальваторе Гамидо €3,440 3 Ассаф Масуд Булос €1,860 4 Ян Терье Кристофер Клок €1,490 5 Антонио Ла Рокка €1,310 6 Памела Граффолье €1,120 7 Сальваторе Монтанья €930 8 Гэри Эрнест Трегунно €750 9 Майвелоз Фернандез €559

Подробнее о результатах «Битвы за Мальту – 2016» можно узнать на специальной странице здесь.

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