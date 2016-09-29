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Церемония 2016 Global Gaming Awards (GGA) прошла в Лас-Вегасе в минувшие выходные, и компания 888 получила один из самых главных призов.
Что из себя представляет GGA? Это премия, которой издание Gambling Insider в партнерстве с American Gaming Association, Reed Exhibitions и G2E Vegas награждает номинантов, чтобы «понять и оценить их вклад в развитие и инновации не только в онлайн индустрии, но в оффлайн-игроковом секторе».
Возвращаясь в нашему онлайну, отметим, что «восьмерки» получили самую престижную премию «Оператор года», хотя в соперниках у них были все самые лучшие.
Надо ли говорить, что эта победа 888 стала первой в их истории, и мало кто ожидал, что среди оппонентов не найдется более «удачливой» компании.
Судите сами по списку ниже:
Любая из этих компаний достойна победа, которая до этого регулярно уходила в сторону PokerStars, что тоже неудивительно.
Однако в этот раз жюри учло ставку 888 на новые кампании и программы привлечения пользователей, что позволило им бросить реальный вызов лидеру онлайн покера в виде PokerStars.
Главный редактор Gambling Insider Алекс Хэммонд в своей речи сказал следующее:
«Поздравляем 888 с их первой победой в Global Gaming Award, как лучшего в мире онлайн оператора, который решил дать бой гиганту индустрии – PokerStars, принеся немало нового в индустрию онлайн покера за последние 12 месяцев, как в США, так и в Европе».
Недавно назначенный руководителем «восьмерок» Итай Фрайбергер так прокомментировал эту новость:
«Мы очень рады, что смогли получить столь ценную премию, работая на этом до предела насыщенном рынке онлайн покера. Мы очень рады, что наши новые программы и меры по привлечению новых игроков оказались достойно оценены».
Напомним, что Global Gaming Awards – это ежегодная церемония, во время определяются лучшие компании по многим показателям, а их судьбу вершит панель жюри из 60 руководителей высшего звена тех самых компаний.
В этом году было 12 номинаций, список победителей в которых вы найдете ниже:
|
Land-Based Operator
|
MGM Resorts International
|
Digital Operator
|
888 Holdings for 888poker
|
Casino Product
|
IGT Play-Spot
|
Digital Product
|
Microgaming – Quickfire
|
Digital Acquisition Program
|
Unibet
|
Customer Loyalty Program
|
MGM Resorts International
|
Land-Based Industry Supplier
|
SG Interactive – SG Universe
|
Responsible Business
|
Geo Comply
|
North America Executive
|
Maureen Sweeney
Подробнее о церемонии можно прочитать на globalgamingawards.com.
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