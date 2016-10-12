Его старт куда ближе, а точнее уже завтра 13 октября.

17 турниров сделают фестиваль в покер руме казино Aspers крупнейшим в истории для этих мест, а за столами можно будет увидеть такие звезд покера, как Крис Мурман, София Левгрен, Антонио Эсфандиари, Майкл Мизраки, Кару Скотт и Доминика Нитше.

Кстати, о Нитше. Вчера игрок из Германии отпраздновал день рождения, и в честь этого рассказал нам 8 специальных советов для успешной игры в Лондоне.

#1 – Будьте пунктуальны

Если вы любите появится в турнирной зоне эпатажно и под конец регистрации, то вы, вероятно, Фил Хельмут.

Если – нет, то начинайте игру с первого уровня, ибо блайнды малы и это лучший момент разжиться фишками со слабых игроков. Не сделаете это сами, то кто-то другой заберет их.

#2 – Подстраивайтесь под оппонентов

Но не слишком. То есть нельзя не учитывать их манеру игры, но и вам тоже не стоит бояться.

Игроки, которые ставят по баррелю на каждой улицы вовсе необязательно имеют натс на руках. Они могут просто «изображать» это, так что не стоит делать слишком много героических фолдов.

#3 – Стереотипы, зачастую, правдивы

Вы знаете, откуда приходят стереотипы? Да, именно из постоянного наблюдения за одинаковым поведением.

У молодых игроков репутации агрессоров, так что не удивляйтесь этому за столом. И да, особенно в Лондоне, вы зачастую можете также увидеть пожилых джентльменов, которые реально не хотят «навредить» никому за столами.

#4 – Будьте проще

Чем больше вы изучаете покер тем чаще будете стараться придумывать что-то «сверхсложное».

Забирайте фишки уже в начале.

Так что раскройте глаза, смотрите за игрой и не пытайтесь забивать свой мозг слишком сложными мыслями о следующем ходе.

Если вы видите, что игрок со средней позиции делает 3-бет с А-4, а потом показывает карты, когда все скинули, то это ценная для вас информация.

С другой стороны, если против дважды за три раздача сделал 3-бет, но ни разу не показал карты, то в целом, у вас нет полезной информации.

#5 – Не пропускайте вскрытия (шоудауны)

Обратите пристальное внимание на каждую карту во время вскрытия.

Ничто не даст вам больше информации, что карты соперника, с которыми он избрал стратегию игры в этой раздаче.

#6 – Учитесь «читать»

И мы сейчас не про покерные книги говорим, а про «живые подсказки» (live reads) в покере.

«Слабое кажется сильным, а сильное является слабым» - это старая истина по-прежнему актуальна в покере.

Пример: вы ставите на терне, но соперник делает колл, а вы подозреваете, что «хитрец» имеет среднюю по силе руку. Далее, если на ривере приходит оверкарта или третья карта одной масти, обратите внимание на него. Как правило, если оппонент в этот момент смотрит на свои фишки (пусть даже быстрый взгляд на секунду), а затем говорит «чек», то это явный признак слабой руки.

Стереотипы работают.

Звучит просто, и у вас будет не раз возможность проверить это.

#7 – Не все «подсказки» одинаковы

И не каждая из них принесет вам пользу. Помните, что более опытные игроки умеют и лучше выдавать фальшивые подсказки.

Наиболее важно для вас запомнить их манеру игры и поведение во время раздач, где они участвуют в банке, четко запомнить, как они играли с натсом, а как с блефом.

Впрочем, не ошибитесь, ведь дрожащая рука оппонента может значить, что он блефует, но также и то, что ему «доехало».

#8 – Прячьте свои собственные подсказки

Конечно, это логично, но все же старайтесь держать себя в руках. Попробуйте посмотреть на себя со стороны.

Становитесь ли вы более напряженными, когда приходит сильная рука? Ставите ли вы меньше, когда боитесь, что соперник может заколлировать ваш блеф?

И таких моментов очень много, когда вы можете подарить противникам слишком много ценной информации о себе.

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