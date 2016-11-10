Надо ли говорить, что количество гарантированных пакетов участников фестиваля также растет.

И если сначала каждый понедельник на кону стояли 10 пакетов, то затем их стало 30, а сейчас и вовсе 50!

Все идет к тому, что предстоящий с 19-го по 26-е ноября фестиваль Caribbean Poker Party станет внушительным и не менее интересным или веселым.

Уже с 31-го октября на Party Poker по понедельник проходит специальный сателлит, во время которого можно выиграть один из 50 пакетов участника стоимостью в 6,000 долларов.

Отбор начинается с 1 цента

Купить напрямую билет в Главный сателлит стоит 675 долларов, но, если вы хотите сэкономить, то есть несколько и других вариантов.

Итак, самый дешевый путь на Карибы начинается в сателлитах с бай-ином лишь в 1 цент!

Любой из этих сателлитов имеет гарантию в 20 мест в сателлите за $1,10.

Сателлиты на выбор.

Затем эти сателлиты за $1,10 превращаются в путевку за $5,50, откуда уже можно попасть в сателлит за 22 доллара, а далее за 109 долларов, который и приведет в Главный сателлит.

Отметим, что бай-ин можно внести сразу в любой из этих отборочных турниров, выбирайте по своему желанию и банкроллу.

Что предлагают? Покерный рай

А теперь о более простом и хорошем. Как только вы попадете в заветное число 50 счастливчиков, которые определяются каждый понедельник в Caribbean Poker Party Final Phase event, проходящим по понедельник в 22:15 по Москве, то сразу станете обладателем пакета стоимостью в $6,000.

В него входят:

Бай-ин стоимостью в $2,750 на partypoker Million tournament (с гарантией в $2m)

Билеты в оба конца на 1 человека

All-inclusive размещение на 1 человека в отеле Hard Rock Hotel & Casino в Пунта Кана.

Карибы зовут!

А если вам удастся выиграть не один, а, например, два пакета участника, то второй можно использовать для оплаты участия в $5,000 WPT Caribbean Main Event (проходит там эе в это время), при это оставшуюся тысячу долларов вам переведут на игровой счет в PartyPoker.

Кстати, в турниры серии WPT можно отобраться и через сателлиты, которые начинаются с 11 долларов.

Гарантированный призовой фонд этапа WPТ составляет 1 миллион долларов.

Чтобы создать новый аккаунт и получить бонус в 500 долларов, а также начать борьбу за путевку на Карибы, вам необходимо пройти регистрацию через страницу обзора покер рума Party Poker.