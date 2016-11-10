> >

50 х $6к пакетов участников Карибского фестиваля от Party Poker

Optimized NWM caribbeanparty
Самый теплый фестиваль года.
Похожие статьи
15 Декабрь 2016
12 Декабрь 2016
30 Ноябрь 2016
23 Ноябрь 2016
17 Ноябрь 2016

Подходящий покер рум

Обычный бонус

100%/$500

Эксклюзивный бонус

100%

до

$500

Получить! Читать обзор

Выиграй путевку в рай каждый понедельник, а во-вторых, гарантия на Карибский турнир увеличена с 1-го до 2-х миллионов долларов!

Надо ли говорить, что количество гарантированных пакетов участников фестиваля также растет.

И если сначала каждый понедельник на кону стояли 10 пакетов, то затем их стало 30, а сейчас и вовсе 50!

Все идет к тому, что предстоящий с 19-го по 26-е ноября фестиваль Caribbean Poker Party станет внушительным и не менее интересным или веселым.

Уже с 31-го октября на Party Poker по понедельник проходит специальный сателлит, во время которого можно выиграть один из 50 пакетов участника стоимостью в 6,000 долларов.

Отбор начинается с 1 цента

Купить напрямую билет в Главный сателлит стоит 675 долларов, но, если вы хотите сэкономить, то есть несколько и других вариантов.

Итак, самый дешевый путь на Карибы начинается в сателлитах с бай-ином лишь в 1 цент!

Любой из этих сателлитов имеет гарантию в 20 мест в сателлите за $1,10.

ResizedImage 600 381 0 WM Screen shot 2013 09 05 at 3.47.25 PM
Сателлиты на выбор.

Затем эти сателлиты за $1,10 превращаются в путевку за $5,50, откуда уже можно попасть в сателлит за 22 доллара, а далее за 109 долларов, который и приведет в Главный сателлит.

Отметим, что бай-ин можно внести сразу в любой из этих отборочных турниров, выбирайте по своему желанию и банкроллу.

Что предлагают? Покерный рай

А теперь о более простом и хорошем. Как только вы попадете в заветное число 50 счастливчиков, которые определяются каждый понедельник в Caribbean Poker Party Final Phase event, проходящим по понедельник в 22:15 по Москве, то сразу станете обладателем пакета стоимостью в  $6,000.

В него входят:

  • Бай-ин стоимостью в $2,750 на partypoker Million tournament (с гарантией в $2m)
  • Билеты в оба конца на 1 человека
  • All-inclusive размещение на 1 человека в отеле Hard Rock Hotel & Casino в Пунта Кана.
ResizedImage 600 400 0 WM beach 23756
Карибы зовут!

А если вам удастся выиграть не один, а, например, два пакета участника, то второй можно использовать для оплаты участия в $5,000 WPT Caribbean Main Event (проходит там эе в это время), при это оставшуюся тысячу долларов вам переведут на игровой счет в PartyPoker.

Кстати, в турниры серии WPT можно отобраться и через сателлиты, которые начинаются с 11 долларов.

Гарантированный призовой фонд этапа WPТ составляет 1 миллион долларов.

Чтобы создать новый аккаунт и получить бонус в 500 долларов, а также начать борьбу за путевку на Карибы, вам необходимо пройти регистрацию через страницу обзора покер рума Party Poker.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Лучшие покерные сайты - Наш выбор

Рейтинги покер сайтов Бонус
1 888poker $888 Обзор
2 William Hill Poker $2,000 Обзор
3 PokerStars $600 Обзор
4 Party Poker $500 Обзор
Все обзоры покер румов »
No Articles Found

Новые видео »

Свежее из блогов »

популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2016 Pokerlistings.ru - Все права защищены.

 