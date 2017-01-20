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Гарантированные призовые фонда снова выросли, уровень бай-инов от 5 долларов до 1,000. На кону большие деньги и полный пакет участника WSOP-2017 в Лас-Вегасе.
Если вы ищите причину поиграть в онлайн покер турниры в предстоящие 11 дней, то ответ прост – 888poker.
Седьмая по счету серия 888poker Super XL Series уже стартовала, и в массивном расписании можно найти более 60 турниров на любой вкус, цвет и размер вашего бай-ина.
Общая гарантия составляет 5 миллионов долларов, из которых полтора придется на Главное событие серии.
Итак, 888poker это уже давно мекка для игроков-любителей, которым высокие бай-ины не интересны.
Однако, это не лишает нас множества выгодных ивентов, и ниже можно увидеть наиболее интересные из них:
Кстати, все «мейны» берут старт 29 января, который является последним днем серии.
Из остальных «ярких» турниров серии выделим $2,100 Super High Roller с гарантией в $350,000, стартовый $300,000 GTD “Tune Up" и $250,000 GTD Super XL версия турнира - The Whale.
Полное расписание всех турниров Super XL Series можно найти тут.
Помните, что на 888poker у вас есть возможность отобраться в любой турнир через систему Степ-сателлитов, в которых можно начинать играть даже за 1 цент.
Однако, во время серии будут и специальные сателлиты к пяти лучшим турнирам.
Просто сделайте депозит минимум в 10 долларов, используя промо-код SUPER10, и вы получите три бесплатных билета в ежедневные специальные сателлиты на 888poker.
А если выполнять еще и ежедневные «миссии» в покер руме, то можно получить и сразу билеты в турниры. Чаще проверяйте свою почту.
Билеты можно получить в:
По итогам серии 18 лучших игроков сыграют в турнире «чемпионов» - Champion of Champions event, в котором на кону будет супер-приз: полный пакет участника Мировой серии по покеру 2017 в Лас-Вегасе!
Чтобы принять участие в это особенном турнире вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
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