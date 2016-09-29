Но только если речь не идет о «фестивале кэш-игр».

Нетрудно поверить, что во время круглосуточной кэш-игры на ставшем невероятно популярном Cash Game Fest (CGF), что проходит в лондонском казино Aspers, именно «игра на деньги» и является Главным событием.

Так что если вы устали о постоянного турнирного гринда, то самое время отправиться на уик-энд в Лондон, где серия CGF делает очередную остановку, предлагая не только игру в покер, но и хорошее времяпрепровождение.

Фактически, это кэш-версия покерного фестиваля «Битва за Мальту», которая уже стартовала 28 сентября в лондонском казино Aspers.

Больше, лучше, интерактивней

Если вы пропустили мартовский кэш-фестиваль в Aspers, то это может стать вашим вторым шансом попробовать свои силы в новой покерной серии.

Все началось в Таллине (Эстония) несколько лет назад, а затем серия Cash Game Fest расширила свою географию до Мальты, Болгарии и Лондона, возвращаясь снова а Aspers казино с 28 сентября по 2 октября.

Аншлаг в Aspers.

«После успешного старта», - рассказывает директор по покеру в казино Aspers Джон Скэнлон, - «у нас не могло быть сомнений, чтобы сделать еще одну остановку для серии CGF».

«Более того, на протяжении последних месяцев наши игроки постоянно спрашивали, когда мы снова проведем фестиваль кэш-игр, и вот он возвращается в Лондон. Теперь он больше, лучше, интерактивней и куда более интересен с точки зрения внепокерных развлечений».

Итак, в казино ожидается не менее 30 столов для кэш-игры в покер, причем не только в привычные техасский холдем или пот-лимит омаху, но и в такие редкие виды, Dealer’s Choice Omaha, Six-Plus Hold’em, OFC, популярный на вечеринках Sviten Special и другие смешанные игры.

А лучше, потому что игроки могут заранее регистрироваться за столами в онлайне, выбирая наиболее подходящие для себя дисциплины и лимиты игры.

При это один избранный стол будет все время доступен для поклонников покера в прямой трансляции на канале Cash Game Festival в Twitch.

Регистрация в фестиваль доступна на сайте Cash Game Festival, а ниже можно посмотреть наиболее ярки моменты с предыдущей серии:

После Лондона фестивал CGF сделает свой дебют на онлайн арене, чтобы в ноябре вернуться в родные пенаты – в Таллин.

Интересно, что в 2017 году в планах у организаторов остановки серии в Южной Америке, Африке и Азии.