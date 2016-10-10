Что сегодня в меню?

Нельзя пройти мимо очередных слухов о судьбе PokerStars. Говорят, что покер румом заинтересовались бывшие владельцы – Шейнберги.

Впрочем, уже точно известно, что у 888poker появился новый симпатичный посол покера, а Мария Хо сформулировала 5 причина, почему она едет на «Битву за Мальту» и советуем всем сделать это же.

1) «Купим обратно за полцены»

Немалый шум в покерной индустрии наделало заявления Адама Смолла (соучредитель авторитетного покерного издания «Pocket Fives»), что покер рум PokerStars может сменить владельцев в ближайшее время.

Возвращение Шейнбергов?

И среди покупателей могут быть и бывшие владельцы Шейнберги, которые три года назад продали компанию за фантастические 5 миллиардов долларов.

Причин новой смене владельцев достаточно. Очевидно, что покупая «старзы» руководство Amaya рассчитывало на быструю экспансию на рынок онлайн покера в США.

Однако, легализация застопорилась, в Нью-Джерси покер рум едва имеет 50 игроков в кэш в день, а в Калифорнии PokerStars рискует попасть под 5-летний запрет. При этом, в ближайшие 3 года в других штатах подвижек в онлайн покере не придвидится.

На этом фоне акции Amaya уже подешевели, и сама компания стоит 2,3 млрд долларов, так что Шейнберги могут выкупить обратно, фактически, за полцены.

В этом случае, очевидно, что PokerStars покинет рынок США, сконцентрировавшись на серых рынках (например, России и Германии), что сулит компании куда-большие дивиденды, как, возможно, и самим игрокам.

2) Натали Хоф стала игроком 888poker

Натали Хоф.

В покер руме 888poker продолжают вести борьбу за больший кусок онлайн покера, пригласив в свои ряды немецкую телезвезду, а также профессионального игрока в покер – Натали Хоф.

На текущий момент уроженка Германии имеет на своем счету более 100,000 долларов призовых в реальных турнирах, и является ведущей Европейского покерного тура для немецкого телевидения.

По задумке «восьмерок» Хоф должна привнести больше экшена для компании в социальных сетях, включая ее популярные Vlog и Twitter.

Напомним, что за последние пару лет покер рум 888poker «завлек» в свои ряды немало известных игроков, включая Криса Мурмана, Доминика Нитше, Софию Левгрен и Кару Скотт.

Отметим, что жительница Кельна, которой является Натали Хоф, намерена стримить в Twitch все свои приключения на «восьмерках».

3) 5 причин для Марии Хо ехать на «Битву»

Меньше месяца осталось до старта 5-й по счету «Битвы за Мальту», и очаровательная ведущая Мария Хо также сумела вычислить 5 причин, почему она не может пропустить наш турнир.

Напомним, что он пройдет со 2-го по 7-е ноября в казино Portomaso, и бай-ин в Главное событие составит лишь 550 евро, в то время как гарантированный призовой фонд – 500,000 евро!

Так что смотрите видео и все узнаете сами: