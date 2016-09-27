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Нитше «сдержал слово», попав в Топ-3 мейна Super XL Series на 888poker

Optimized NWM nitscheXL
Красиво...
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Помните ли вы, когда последний раз Доминик Нитше испытывал проблемы с дипранами в крупных турнирах?

Мы, к слову, тоже не можем вспомнить.

Немецкий молодой игрок в покер, с которым мы только пару дней назад поговорили, ворвался на большую арену еще в 18 лет, выиграв 381 тысячу долларов на LAPT в Уругвае, и с тех времен он не опускает планку своих выступлений.

Он уже выиграл три браслета WSOP, став самым юным трехкратным чемпионом в истории Мировой серии.

А уровень его суммарных доходов в онлайн- и live-покере превысил уже 10 миллионов долларов, что делает его одним из самых успешных игроков нашего времени.

И вот, прошедшей ночью, «Доминатор» вписал еще одну главу в летопись своих успехов, заработав в «мейне» Super XL Series на 888poker около 206 тысяч долларов за третье место.

$1,7 миллиона призовых и сделка на троих

Все 40 турниров серии Super XL прошли без оверлеев, так что покер рум 888poker уже может отчитаться об успешном фестивале онлайн покера.

Dominik nitsche
Неудержим...

Неудивительно, что в Главном событии с бай-ином в $1,050 долларов собрались 1,291 участник (которые еще и 400+ ребаев внесли), сгенерировав общий призовой фонд в 1,7 миллиона долларов, из которых победителю полагалось без малого 300 тысяч.

В итоге, турнир длился 13 часов, финишировав уже даже не глубокой ночью, а весьма неранним утром (точнее говоря в 9 утра), закончившись «сделкой на троих», после которой первое место взял игрока из Канады под именем – GetLuckyAK.

Впрочем, куда удивительней факт, что в Топ-3 пробился Доминик Нитше, который и на прошлой серии выиграл Мини-Главное событие Super XL.

Невероятная стабильность, причем все это немецкий игрок делал в трансляции на Twitch, что стало украшением турнира.

Повтор можно посмотреть ниже:

В результате GetLuckyAK, Нитше и финский профессионал Сами «d144n1» Келопуро заключили весьма выгодную сделку, в которой каждый получил более 200 тысяч долларов, при том, что за третье место полагалось лишь 165 тысяч.

888Poker Super XL Series

Результаты: Main Event

1

GetLuckyAK

$261,215

2

d144n1

$210,810

3

888Dominik

$206,400

4

hummar

$118,320

5

konrad115

$86,130

6

flopzilla_VD

$68,730

7

nonoty

$51,330

8

sammygrinder

$33,930

9

1Ja_Cks1

$18,792

Результаты: $2,100 Super XL High Roller

1

ICrushu556

$128,484

2

RyanOttoLOL

$96,280

3

Palmero92

$73,040

4

LOST_FAN

$54,780

5

hateVAMOS

$37,843

6

acastro11

$29,216

7

RichardGere

$22,576

8

d144n1

$15,936

9

s.janowski

$11,620

А теперь пришло время покерного Live-фестиваля в Лондоне, который будет идти 11 дней, во время которых пройдут 17 покерных турниров, не считая кэш-игры.

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