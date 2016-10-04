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С октября месяца на PartyPoker снова время перемен ради улучшения экологии покер рума.
На этот раз в руме пошли снова навстречу любителям, усложнив жизнь для покерных профессионалов.
Не секрет, что последние пользуются многими специальными программами для игры и выбора подходящего стола,
Любители тоже могут так делать, но им либо лень, либо нет времени на установку и изучение таких программ.
В результате в PartyPoker решили запретить не только скрипты автопосадок за стол, но и сделать анонимной историю раздач в кэш-играх, чтобы поставить всех в равные условия.
Наконец, на PartyPoker снова можно изменить свой «никнейм» в лобби покер рума, что важно, если вы хотите все «начать с чистого листа».
Чтобы сыграть необходимо иметь аккаунт, который можно сделать через страничку обзора покер рума PartyPoker для получения нашего экслюзивного бонуса в $500 на первый депозит.
Похоже, введенные санкции добрались и до российских игроков в покер.
Одни из простых и любимых систем вывода денег из покер румом – Skrill и Neteller – официально покидают российский рынок.
Теоретически услуги компаний доступны, но карточки Mastercard больше не высылаются и не продляются.
Впрочем, также повезло игрокам и на Украине и в Беларуси, которые также попали под раздачу.
Причем у жителей Крыма и вовсе заблокированы все аккаунты.
Отныне услуги Skrill и Neteller доступны только в зоне SEPA (единая зона платежей в евро).
Трудно поверить, но больше всего поклонников у Global Poker League находится в России, точнее говоря у команды «Московские россомахи».
Глава Лиги Алекс Дрейфус запостил на своей страницы результаты недавнего опроса фанатов – «Какая у вас самая любимая команда в Global Poker League?».
Результаты оказались довольно неожиданными. Больше всего поклонников – 24% - у команды из Москвы, которая сумела опередить, как друзей-противников из Лос-Анджелеса, так и из Лондона.
Эти две «банды» заняли 2-е и 3-е места с 15% и 13% поклонников, соответственно.
Отстальные результаты довольно логичные и лишь поддержка команды из Бразилии удивляет, лишь 2% и предпоследнее место.
На фоне бума онлайн-покера в этой стране такой результат не может не удручать руководителей Global Poker League.
.@GPL Mobile App - Favorite Teams. Where is @saopaulomets ?? :-) pic.twitter.com/a2W1Ap2qcP— Alexandre Dreyfus (@alex_dreyfus) September 28, 2016
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