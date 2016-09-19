Сегодня будем говорить не только о хорошем, но и о плохом.

Впрочем, каждая из трех новостей ниже может иметь как плюсы, так и минусы, а судить об этом сможете вы сами.

1) Ongame не выжила

Некогда одна из ведущих покерных сетей мира – Ongame – официально прекратит свою работу с 15-го октября 2016 года.

Причина банальна – отсутствие трафика и скатывание сети в откровенные аутсайдеры.

Сеть Ongame была основана еще в 1999 году, и тогда в начале «нулевых» сеть стабильно держалась в первой пятерке покер румов, имея в своем составе почти десяток комнат.

В итоге сеть была выкуплена компанией Bwin, но стать покерной витриной беттингового гиганта ей не удалось. Вскоре Bwin и вовсе слилась с Party Gaming, а Ongame, как ненужный более ресурс, бала продана канадской компании Amaya.

Надо ли говорить, что «онгейм» снова стала пятым колесом, когда Amaya приобрела PokerStars и Full Tilt.

Падение некогда крупной сети продолжалось, и в 2014 году она была сплавлена компании NYX Gaming Group, которая специализируется на казино и лотереях. Словом, агония Ongame оказалась относительно недолгой.

Отметим, что крупнейший из оставшихся румов сети – RedKings – перейдет в сеть MPN, которая набирает обороты в последнее время, и по количеству кэш-игроков даже обошла сеть iPoker.

2) Заиченко выиграл второй титул WCOOP

Российский игрок в покер Андрей Заиченко (на фото) одержал победу в турнире WCOOP под номером 39, который собрал 231 участника.

В хедз-апе наш игрок сумел стать сильнее американца Кайла Боукера, который на старте решающего матча имел в три раза больше фишек, но класс россиянина, а также фортуна в виде хорошо заходивших карт, принесли победу Заиченко.

В этот раз Андрей получил $44,499. Напомним, что свой первый WCOOP титул Заиченко выиграл 6 лет назад в пот-лимитной омахе хай-лоу.

Кстати, в шаге от финального стола были швед Виктор Блом и еще один россиянин Вячеслав Ортынский, а уже на самой «финалке» играли такие личности, как Шон Бьюкенен, Йенс Лакемайер и сильный молдавский МТТ-шник Bluf_To_Much.

Всего российские игроки выиграли уже 6 турниров на серии WCOOP (больше, чем кто либо), включая и успех Дениса «aDrENalin710» Стребкова в чемпионате по пот-лимитной омахе хай-лоу за $1,050. Его приз составил $63,780.

3) PokerStars меняет VIP-программу в 2017 году

Очередные «письма счастья» пришли игрокам PokerStars, в которых в крайне расплывчатых формулировках изложено, что VIP-программа в 2017 году серьезно изменится.

На данный момент известно точно, что статус Supernova теперь будет ежемесячный, а не ежегодный.

Во-вторых, награды в VIP-программе в 2017 году можно будет зарабатывать не только в покере, но и в казино или разделе ставок.

Следовательно, программа лояльность станет больше «личной», и станет явно больше напоминать структуру поощрений в 888poker.

В общем, изменения будут явно нацелены на рекреационных игроков, в то время как «профессионалам» станет сложнее извлекать прибыль из покера.

Тем более, что PokerStars оставляет за собой право изменять условия VIP-программы в любой момент.